Они рассказали, что в тюрьме их доставали побудки, которые для переклички устраивали каждые полчаса. Всё это время девушки были лишены связи со своими близкими. Лишь одной из них, чудом удалось связаться с родственниками в Киеве. У остальных подельниц по голой фотосессии отобрали телефоны, а вернули их только после того, как нарушительницы вернулись на родину.





Как рассказал источник, девушки заверили подписчиков, что теперь будут свято чтить уголовный и административный кодексы стран, в которые они летают. А в ОАЭ вообще дорогу забудут.





Напомним, что в начале апреля сообщалось, как полиция в Дубае арестовала 12 эскортниц за позирование в голом виде на балконе небоскрёба в курортном районе Dubai Marina в Дубае.