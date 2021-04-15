Две девушки, в числе прочих позировавшие в чём мать родила, на скандальной фотосессии в Дубае опубликовали на своих страницах в Instagram видео, в котором рассказали о пребывании в дубайской тюрьме.
Нарушительницы провели на нарах восемь дней. По словам девушек, они вдвоём оказались арестантами из-за того, что не знали хрестоматийной для зеков истины: чистосердечное признание - прямая дорога в тюрьму и дали признательные показания полиции.
"Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключённых. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолётный джем и чай", — рассказали девушки.
Они рассказали, что в тюрьме их доставали побудки, которые для переклички устраивали каждые полчаса. Всё это время девушки были лишены связи со своими близкими. Лишь одной из них, чудом удалось связаться с родственниками в Киеве. У остальных подельниц по голой фотосессии отобрали телефоны, а вернули их только после того, как нарушительницы вернулись на родину.
Как рассказал источник, девушки заверили подписчиков, что теперь будут свято чтить уголовный и административный кодексы стран, в которые они летают. А в ОАЭ вообще дорогу забудут.
Напомним, что в начале апреля сообщалось, как полиция в Дубае арестовала 12 эскортниц за позирование в голом виде на балконе небоскрёба в курортном районе Dubai Marina в Дубае.
Источник:
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Как такое косноязычие рождается вообще?
упущение со стороны властей...
девАчки. а зачем вы фотографировались голыми?
...
что они ответят?