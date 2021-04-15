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Участницы голой фотосессии в Дубае откинулись и рассказали за жизнь в тюрьме: видео

Участницы голой фотосессии в Дубае откинулись и рассказали за жизнь в тюрьме: видео (1 фото)

Автор:
15 апреля 2021 07:52
Сообщество : Криминал
Метки: видео   возвращение   голая фотосессия   дубай   оаэ   рассказ   тюрьма   эскортницы   
7006
1

Две девушки, в числе прочих позировавшие в чём мать родила, на скандальной фотосессии в Дубае опубликовали на своих страницах в Instagram видео, в котором рассказали о пребывании в дубайской тюрьме.

Источник:

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Метки: видео   возвращение   голая фотосессия   дубай   оаэ   рассказ   тюрьма   эскортницы   
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40  комментариев
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391
Estek 6 часов назад
Да ничего они не поняли, как были кривляющимися перед камерой ТП, так ими и остались.
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99
Dima Udo 2 минуты назад
Радуйтесь Дуры, что вас камнями не закидали!
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2k
Mellivora 13 минут назад
Такие нынче герои....
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−1
Влад 18 минут назад
Проституточек из нижнего подольска пригласили для дешевых отелей , потом посадили в тюрягу а они еще не довольны....тьфу на вас...даже разговаривать нормально не умеют.
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−1
Влад 19 минут назад
Да что вы ноете девочки "лёгкого поведения". Молитесь что вам зубы не выбили там...что и положено было.
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9
118 Полчаса назад
Да как то похер на них..
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240
Андрей Галыгин 39 минут назад
2е ТП куропатки...
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98
Anatoliy 42 минуты назад
Да что все именно с этими бл-дями так носятся ?
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7k
Majul 3 часа назад
рассказали "за" жизнь?
Как такое косноязычие рождается вообще?
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112k
zubrilov Majul Час назад
Пост про тюрьму, все ок
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11k
Святослав 3 часа назад
а чего не высекли??!
упущение со стороны властей...
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464
Шурман 4 часа назад
Посмотрел одну минуты и отключил , сразу видно Куев в всей красе , о всей Украине не могу судить но была у меня одна из Куева все закончилось тем что чемодан самолет куев , вывез девушку в Европу а она начала крутить всем попой :)
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1k
BAMBRA 4 часа назад
Ну теперь могут смело звёзды на ключицы колоть.
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2k
NIS 4 часа назад
Назвать таких ТП - это прямое оскорбление двух замечательных букв !
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1k
Андрей 4 часа назад
шалашовки...
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3k
Двестиграмм 4 часа назад
что если этих девочек так же, их же акцентом, мотая головой, разводя руками спросить
девАчки. а зачем вы фотографировались голыми?
...
что они ответят?
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4k
tamin 4 часа назад
Тп такое тп
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21k
SerGProS 5 часов назад
Нах" я я это смотрел?
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−19
Evgeniy Gkyra 5 часов назад
зачем вы рекламируете этих лядей?
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58
Александр 5 часов назад
. Ну сдохли и сдохли бы.... Все равно толку от вас никакого... Пока молоденькие можно почпокать....
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935
Вадим 5 часов назад
Две обычные шалашовки дубайские
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587
Оксид Бетона 5 часов назад
Они и тут епплом торгуют! Но светленькая ниче так...
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