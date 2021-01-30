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В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили  преступника

В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили  преступника (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360   будущее   дубай   киберпанк   оаэ   полиция   преступность   
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Джордж Оруэлл как в воду глядел, когда создавал свои нетленки.  Вот и пришло время, когда фантастика становится реальностью.

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Метки: 360   будущее   дубай   киберпанк   оаэ   полиция   преступность   
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9k
ss 3 часа назад
Ага. Очевидно подозреваемых били башкой об стену, на которой "оставались отпечатки памяти".
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3k
Shtoppi 55 минут назад
<<В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили преступника>>
Дубайские Джавы. Скоро как в кино.
<<В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили преступника>> Дубайские Джавы. Скоро как в кино.
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Загнав иголки под ногти подозреваемому "арабские ученые" обнаружили сильные мозговые волны.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
С помощью полицейской наноинновации, не имеющей аналогов в мире, преступник сознался в преступлении. А так же в убийстве Кеннеди, Пальме и покушении на Ленина. Под конец преступник попросил не бить его больше по морде, ибо он уже обоссался, обосрался и больше сил нет терпеть.
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773
patrik1313 2 часа назад
С моим склерозом ни один детектор памяти не страшен.
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101
ctrl 2 часа назад
Точный детектор лжы мог бы изменить политику навсегда.
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2k
Core ctrl 2 часа назад
То что есть сейчас - полная хрень, обходится на раз-два) причём без всяких кнопок-таблеток, это как раз видно всегда сразу
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) ctrl 2 часа назад
ЛжЫ?
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