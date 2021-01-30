<<В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили преступника>>

Подполковник Мухаммад Исса Аль Хаммади подтвердил, что это устройство было использовано в расследовании убийства на складе, где работают несколько человек. Всех подозреваемых проверили через этот детектор, показав ряд снимков. Мозг одного из подозреваемых излучал сильные волны, когда ему показали фотографии инструмента, использованного в качестве оружия в совершении преступления.

Преступник был настолько впечатлён новейшей разработкой, что сам признался в содеянном. Впрочем, полицейские Дубая не представили данных о том, насколько этот аппарат точнее обычного полиграфа, а жаль.