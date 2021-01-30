<<В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили преступника>>

Джордж Оруэлл как в воду глядел, когда создавал свои нетленки. Вот и пришло время, когда фантастика становится реальностью.
Уже больше года эксперты по судебной психологии Департамента криминологии в ОАЭ тестируют весьма своеобразное устройство.
Весь аппарат очень похож на детектор лжи. Учёные выяснили, что при просмотре знакомых человеку событий, мозг начинает излучать особые волны. Этот эффект называется «отпечаток памяти» - Memory print. Все изменения в мозговой активности фиксируются электроэнцефалограммой. И таким образом, можно выявить, связан ли человек с преступлением.
Весь аппарат очень похож на детектор лжи. Учёные выяснили, что при просмотре знакомых человеку событий, мозг начинает излучать особые волны. Этот эффект называется «отпечаток памяти» - Memory print. Все изменения в мозговой активности фиксируются электроэнцефалограммой. И таким образом, можно выявить, связан ли человек с преступлением.
Подполковник Мухаммад Исса Аль Хаммади подтвердил, что это устройство было использовано в расследовании убийства на складе, где работают несколько человек. Всех подозреваемых проверили через этот детектор, показав ряд снимков. Мозг одного из подозреваемых излучал сильные волны, когда ему показали фотографии инструмента, использованного в качестве оружия в совершении преступления.
Преступник был настолько впечатлён новейшей разработкой, что сам признался в содеянном. Впрочем, полицейские Дубая не представили данных о том, насколько этот аппарат точнее обычного полиграфа, а жаль.
Преступник был настолько впечатлён новейшей разработкой, что сам признался в содеянном. Впрочем, полицейские Дубая не представили данных о том, насколько этот аппарат точнее обычного полиграфа, а жаль.
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