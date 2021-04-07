В настоящее время генпрокуратура Дубая завершила расследование этого дела. Информация об этом появилась на официальной странице медиацентра правительства в Твиттере.

В посте сказано, что "задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение." Как скоро завершится расследование и будут выдворены из ОАЭ провинившиеся, не уточняется.