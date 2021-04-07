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После тюрьмы - депортация: в Дубае объявили о судьбе задержанных за развратное видео

После тюрьмы - депортация: в Дубае объявили о судьбе задержанных за развратное видео (8 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 05:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dubai Marina   Цензура   депортация   дубай   модели   скандал   эскортницы   
2975
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Генпрокуратура ОАЭ завершила расследование скандального дела о моделях, позировавших обнаженными на балконе высотного отеля в Дубае. Наказание коснется также тех, кто поспешил поделиться снятым видеороликом. Среди депортированных из страны будет и россиянин.

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Метки: Dubai Marina   Цензура   депортация   дубай   модели   скандал   эскортницы   
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22  комментария
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Я обычно посмеиваюсь над различными зажвтыми пуританами и религиозными запретами, времена другие, но в этом случае я за наказание. И мужик этот пусть маме своей сказки рассказывает, что случайно туда попал
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30k
Aleksandr 7 минут назад
Арабы должны с уважением относиться к национальным традициям Украины!
Ведь сами то они этого требуют от других стран...
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6k
Денис 23 минуты назад
Фамилия его прямо в тему....
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36k
Андрей Полчаса назад
12 украинок, россиянок нет, а кто же остальные прос...титутки? Да, именно про...ститутки, моделями их просто назвали для благозвучия в прессе. Девочки сидят круглыми сутками на этаже. Ждут когда кто-то приедет "всех посмотреть", поэтому и не удивительно, что они все в одном месте сидят. Им скучно. Прровокатор решил предложить им хоть какой-то движ, мотивируя это таким рекламным ходом, после чего ещё больше богатеньких буратин из числа местных и заезжих будут знать про элитное бальдерьеро и в карантиновую стагнацию увеличится спрос на проституток, а это деньги. Поэтому курицы и выстроились перед провокатором с фотоаппаратом чуть ли не по рефлексу на команду "всех посмотроеть". Хотя может быть и немного другой расклад - проституток снимали для рекламного буклета для так сказать для внутреннего пользования и это должно было остаться без скандала, но в дело влез Алексей Кольцов и снял свое видео и выложил это в инет, что собственно и вызвало скандал. Но в любом случае это про..ститутки с высоким ценником (а не какие там модели) и снимались они для рекламы для продвижения своей "продукции".
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4k
ZmeyUA Полчаса назад
Вот это "зрада"!
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162
kolobok263 38 минут назад
сомневаюсь, что эти курицы что то поняли
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1k
Иван 43 минуты назад
Губастые ш*юшки наверное и не думали, что могут оказаться за решеткой демонстрируя свои прелести!
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2k
neutrino 52 минуты назад
Ой, ну хто так фотографирует?!
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471
Александр Задорожный 53 минуты назад
"Мопед не мой, я просто разместил объяву"
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5k
pilgrimnl 58 минут назад
арестовали бы в России, так сразу же западные правозащитники визжать начали, а так тихо, спокойно.
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3k
VL Час назад
хорошо выипнулись, продуктивно.
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5k
TirAn Час назад
глупость вселенская. Они бы лучше смотались в гарлем и обозвали тамочних неграми.
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−31
Князь Курбский Час назад
У 8 есть русские паспорта. Но они выбрали украинские. Так проще договориться.
Русский консул толко срок добавить может. К русским отношение на порядок хуже, естественно.
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13k
sssss3 Князь Курбский 56 минут назад
Очнись Куриный ксенз, ты обосрался, нет никаких "русских паспортов" и "русских консулов".
А есть шлюшки из некой страны, которая уже 30 лет живым товаром снабжает публичные дома ЕС и других стран, Россию в том числе

Понимаешь, 30 лет уже, это дочери 1 поколения цэ уеропеек, тех что за пару копеек
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452
taxcop Князь Курбский Полчаса назад
Инфа сотка? Тебе, наверное, таксист рассказал, у которого дядя в ФСБ?))))
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16k
sanchesS80 Князь Курбский 11 минут назад
Это ж на сколько надо быть идиотом чтобы додуматься такое написать
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Им же хуже. Столько красивых попок/сисек уедут из Дубая. Теперь арабам придется опять чпокать верблюдов.
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27k
Netyn Frank Borman 7 минут назад
Ну не знаю, я на фото разницы не заметил
А если нет разницы - зачем платить больше?
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33k
Антон 2 часа назад
Усе, теперь все новости о нескольких бляяядях которые свои вареники засветили! Мир продолжает деградировать!
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17k
Нагайна 3 часа назад
Вроде как там за такую срамоту публичная порка полагается, она в самый раз была бы.
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1k
Kariya Нагайна 2 часа назад
Это было б где-нибудь в Саудии, да и то возможно смягчили уже. А Дубай город туристический.
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3k
newegg 3 часа назад
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