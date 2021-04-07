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Генпрокуратура ОАЭ завершила расследование скандального дела о моделях, позировавших обнаженными на балконе высотного отеля в Дубае. Наказание коснется также тех, кто поспешил поделиться снятым видеороликом. Среди депортированных из страны будет и россиянин.
3 апреля в соцсетях Эмиратов появилось видео, которое мгновенно стало вирусным. Такое в мусульманской стране увидишь не часто! Свыше десятка обнаженных моделей, не стесняясь, позировали на открытом балконе одного из фешенебельных отелей Дубая.
Девушек практически сразу нашли и задержали, предъявив им обвинение в развратных действиях.
Девушек практически сразу нашли и задержали, предъявив им обвинение в развратных действиях.
Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля
Всем было интересно, кто же отважился на такую провокационную выходку с фотосессией. В СМИ выдвигались разные версии о гражданстве участниц этого действа. Первоначальная информация о том, что среди задержанных оказались россиянки, не подтвердилась. Хотя один гражданин нашей страны из числа арестованных все-таки есть.
Это IT-предприниматель Алексей Концов. Он является снователем международной компании Involta. Одни СМИ утверждали, что Концов причастен к организации фотосессии, другие ссылаются на проверенную информацию о том, что россиянина обвиняют в распространении видеоролика.
Дескать, именно он снял скандальное видео, находясь на отдыхе в соседнем отеле, и выложил его в соцсети, что в Эмиратах является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела о распространении порнографии.
В настоящее время генпрокуратура Дубая завершила расследование этого дела. Информация об этом появилась на официальной странице медиацентра правительства в Твиттере.
В посте сказано, что "задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение." Как скоро завершится расследование и будут выдворены из ОАЭ провинившиеся, не уточняется.
В посте сказано, что "задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение." Как скоро завершится расследование и будут выдворены из ОАЭ провинившиеся, не уточняется.
وتخزين صور ومواد إباحية بقصد انتاج مواد اباحية. وتم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من افعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021
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Также ничего не сказано о штрафе, который обычно взимается с осужденных за эту статью. Что касается, гражданства моделей, то МИД Украины официально подтвердил информацию о том, что среди девушек было 12 украинок. Пресс-секретарь ведомства Олег Николаенко рассказал, что задержанных посещал консул Украины в Дубае, который отметил нормальные условия содержания своих соотечественниц в следственном изоляторе. Девушки обеспечены едой, медицинским наблюдением. Также сообщается, что консульство Украины в Дубае держит это дело на контроле.
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Ведь сами то они этого требуют от других стран...
Русский консул толко срок добавить может. К русским отношение на порядок хуже, естественно.
А есть шлюшки из некой страны, которая уже 30 лет живым товаром снабжает публичные дома ЕС и других стран, Россию в том числе
Понимаешь, 30 лет уже, это дочери 1 поколения цэ уеропеек, тех что за пару копеек
А если нет разницы - зачем платить больше?