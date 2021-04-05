FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2625 постов • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигарха

Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигарха (9 фото)

Автор:
05 апреля 2021 15:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dubai Marina   видео   дубай   модели   полиция   съемки   фотосессия   
5432
9
Резонансная ню-фотосессия, которую устроили модели из стран постсоветского пространства на открытом балконе отеля, может закончиться для девушек солидным штрафом и даже тюрьмой. Интересно, поможет ли одной из них избежать наказания папа-олигарх?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Dubai Marina   видео   дубай   модели   полиция   съемки   фотосессия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
33
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Сергей 2 часа назад
Чего то я дубайцев зауважал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иришка Поддубная Полчаса назад
А потом кто-то жалеет проституток, что они, де, вынуждены так на хлеб зарабатывать.
Да нет, это просто их суть. Некоторым просто нравится быть товаром! В принципе, если посмотреть широко, это самые честные женщины =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Иришка Поддубная 4 минуты назад
"В принципе, если посмотреть широко, это самые честные женщины =)

Ой вей! От куда такие познания?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Rest Tremor 52 минуты назад
Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигархаПосмотреть
Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигарха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим 58 минут назад
Олигарху ещё повезло, ведь мог быть и сын ефрейтор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Максим Полчаса назад
А если россгвардеец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Максим 4 минуты назад
А вдруг там и сын ефрейтор? Не засветился еще просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
kaboza 58 минут назад
украинки, белорусски, молдаванки...с ленинградки...прогресс...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс Час назад
Российская актриса и модель Анна Калашникова прокомментировала скандальную фотосессию с голыми девушками в Дубае, которая привела к аресту моделей. Она отметила, что история шокировала местных жителей. По словам модели, она приехала в Дубай по работе как раз в разгар скандала и узнала, что ее знакомый владеет зданием, в котором проходила фотосессия. "Он просто для своего удовольствия, для развлечения, позвал огромное количество девушек из Украины и устроил эту фотосессию. Конечно же, этого делать нельзя. Это арабская мусульманская страна. Здесь очень суровые и строгие законы. Человек, который это все организовал, – просто сумасшедший. Теперь они находятся в тюрьме и им грозит до 6 месяцев лишения свободы и огромные штрафы. Лично я шокирована. Я в Дубай летаю 10 лет, и я не видела такого скандала. Когда я работала моделью, у нас ругали девушек, которые ходили по отелю в полотенце или в слишком открытых купальниках. Я надеюсь, что девушкам помогут, их очень жаль. А организатор этой фотосессии – полный идиот", – заявила Калашникова.

P/S В Генеральном консульстве РФ в Дубае сообщили, что российских гражданок нет среди арестованных за непристойное поведение девушек в Дубае, передает ТАСС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Влад Мистер Фикс 55 минут назад
Организатор идиот, кто же спорит. Но курятник ничуть не лучше. Они не догадывались куда и зачем едут? Они в школе не учились? Вот что-то нифига не жалко, думать надо башкой и уважать обычаи страны пребывания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк Час назад
Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигархаПосмотреть
Среди задержанных россиянок, снявшихся обнаженными в Дубае, обнаружилась дочь олигарха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
Дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка", в беседе с Лайфом опровергла сообщения о том, что находилась в числе девушек, позировавших обнажёнными на балконе в Дубае.

"Неправда, я дома в Москве, последние 10 лет в ОАЭ не выезжала", сказала Алина.

Ранее Mash сообщил, что одной из задержанных девушек якобы оказалась именно Алина Воронина.

"Очень обеспокоена из-за сложившейся ситуации. Проконсультируюсь с юристом. Планирую подать иск в прокуратуру по статье о клевете. Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. Жду опровержений", добавила Алина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
Так что можно заказывать! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
1) До чего Путин страну довел, даже дочерям олигархов нужно подрабатывать шлюхами, чтобы выжить- а вы говорите, жируютс...

2)Ща проверим, на сколько гуманен и\или продажен суд в хваленых Песочных эмиратах- сядет бабца со связями или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
У меня тоже есть балкон!!! Приходите ко мне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Игорь Свирепый Бамбр Час назад
у тебя - балкон, а у него - здание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
радик геннадиевич 2 часа назад
это будут самые дорогие и ценные фотографии
да и поХ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
solosolovov 2 часа назад
Девушку у которой нет денег и перспектив идущую на панель ещё как-то можно понять. Но дочь олигарха это мне не понятно. Она же может себе купить любой чле.... Н и не светиться этим. И ведь замуж кто-то возьмёт, сын олигарха так ему и надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
maclay 2 часа назад
Так мозгов нет, что им ещё остаётся делать-то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S 2 часа назад
Дочь российского миллионера Максима Воронина Алина, которая предположительно снималась обнаженной на балконе отеля в Дубае, опровергла свое присутствие на откровенных снимках. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Подъем».

В беседе с журналистами девушка заявила, что не участвовала в фотосессии, из-за которой полицейские поместили под стражу 40 человек. По ее словам, в последний раз она была в Дубае в 2010 году вместе с родителями. Воронина намерена подать жалобу в прокуратуру по статье 128.1 («Клевета») УК РФ на издание Mash.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DyadyaSasha 2 часа назад
"Непристойный" видеоролик, который сняли соглядатаи, быстро распространился в соцсетях"
У меня друг интересуется. ГДЕ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив 2 часа назад
«Приезжая в чужую страну, старайтесь соблюдать ее законы и обычаи во избежание недоразумений». С. Маршак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Дочь олигарха сейчас и в детстве?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 2 часа назад
это хорошая, годная новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну а че такого? Девицы нетяжелого поведения рекламировали свой товар. Реклама - двигатель секс-услуг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 2 часа назад
Пусть посидят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото) Как большой бюст может помочь в быту (6 фото) Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму" Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму" Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв" "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв"
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

684539



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
64
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай
6
117
Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Овца. Резьба бензопилой
0
7
Овца. Резьба бензопилой
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
1
6
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#факты#прикольные#картинки#фотографии#страна#настроение#сша
#фото#СССР#животные#подборка#кино#позитив#на различный вкус#знаменитости#прошлое#технологии
#интересно#прикол#люди#интересное#приколы#смешные#Фотографии.#искусство#ретро#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться