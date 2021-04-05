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Резонансная ню-фотосессия, которую устроили модели из стран постсоветского пространства на открытом балконе отеля, может закончиться для девушек солидным штрафом и даже тюрьмой. Интересно, поможет ли одной из них избежать наказания папа-олигарх?
Не успели обнаженные девушки попозировать на балконе одного из небоскребов в курортном районе Dubai Marina, как вскоре были арестованы полицией ОАЭ за безнравственное поведение. Среди задержанных оказалось восемь россиянок, и в одной из них Mash опознал дочь олигарха Воронина.
Из скринов переписки Алины можно увидеть, что барышня не надеялась на деньги папы, бывшего банкира «Национального корпоративного банка», а вполне успешно зарабатывала сама. Вот только способ при этом выбрала своеобразный.
Фотосессия,в которой приняли участие девушки (а среди них помимо россиянок были украинки, белорусски, молдаванки), была организована для израильского сайта 18+ являющегося филиалом крупной американской площадки.
Девушки прилетели в ОАЭ не только поработать, но и отдохнуть, однако ближайшее время им предстоит провести в общении с полицией.
Согласно суровым законам страны, моделям, как и организатору фотосессии - Алексею Концову, основателелю международной компании Involta, светит крупный штраф в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей) и до шести месяцев лишения свободы. А если в суде докажут, что туристки занимались порнографией, наказание может оказаться более суровым: тюремный срок и штраф от 250 тысяч до 500 тысяч дирхамов (от более 5 млн до более 10 млн рублей). Девушки "обратились за помощью в Генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях" - сообщили в диппредставительстве РФ в ОАЭ. Однако, возможно, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан власти могут помиловать задержанных, но это лишь предположение, а вовсе не факт.
Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля
"Непристойный" видеоролик, который сняли соглядатаи, быстро распространился в соцсетях и шокировал чопорную общественность ОАЭ. Заведено уголовное дело, и моделям грозят серьезные штрафы и даже тюрьма.
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Метки: Dubai Marina видео дубай модели полиция съемки фотосессия
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Да нет, это просто их суть. Некоторым просто нравится быть товаром! В принципе, если посмотреть широко, это самые честные женщины =)
Ой вей! От куда такие познания?
P/S В Генеральном консульстве РФ в Дубае сообщили, что российских гражданок нет среди арестованных за непристойное поведение девушек в Дубае, передает ТАСС.
"Неправда, я дома в Москве, последние 10 лет в ОАЭ не выезжала", сказала Алина.
Ранее Mash сообщил, что одной из задержанных девушек якобы оказалась именно Алина Воронина.
"Очень обеспокоена из-за сложившейся ситуации. Проконсультируюсь с юристом. Планирую подать иск в прокуратуру по статье о клевете. Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. Жду опровержений", добавила Алина.
2)Ща проверим, на сколько гуманен и\или продажен суд в хваленых Песочных эмиратах- сядет бабца со связями или нет?
В беседе с журналистами девушка заявила, что не участвовала в фотосессии, из-за которой полицейские поместили под стражу 40 человек. По ее словам, в последний раз она была в Дубае в 2010 году вместе с родителями. Воронина намерена подать жалобу в прокуратуру по статье 128.1 («Клевета») УК РФ на издание Mash.
У меня друг интересуется. ГДЕ?