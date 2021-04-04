На скандальном видео 12 молодых девушек позируют на балконе высотного отеля. И все бы ничего, но они абсолютно обнажены. Действие происходит в дневное время, когда красоток могут увидеть посторонние. Собственно, видимо, так и произошло, т.к. ролик с моделями был скорее всего снят с другого здания.

По неподтвержденным данным организатором фотосессии мог быть владелец и руководитель крупной российской технологической компании, известной своими разработками в IT-сфере.