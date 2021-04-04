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"Непристойный" видеоролик, который сняли соглядатаи, быстро распространился в соцсетях и шокировал чопорную общественность ОАЭ. Заведено уголовное дело, и моделям грозят серьезные штрафы и даже тюрьма.
Подобное видео в местных пабликах ОАЭ крайне редки. В мусульманской стране строгие законы, нарушить которые могут лишь отчаянные или откровенно глупые люди. После ролика, снятого на балконе одного из высотных зданий в районе Dubai Marina и распространенного в соцсетях, прокуратура столицы Эмиратов напомнила местным жителям об ответственном отношении к публикациям, которые им захочется выложить в местные паблики и к которым будут иметь доступ дети и подростки.
На скандальном видео 12 молодых девушек позируют на балконе высотного отеля. И все бы ничего, но они абсолютно обнажены. Действие происходит в дневное время, когда красоток могут увидеть посторонние. Собственно, видимо, так и произошло, т.к. ролик с моделями был скорее всего снят с другого здания.
По неподтвержденным данным организатором фотосессии мог быть владелец и руководитель крупной российской технологической компании, известной своими разработками в IT-сфере.
По неподтвержденным данным организатором фотосессии мог быть владелец и руководитель крупной российской технологической компании, известной своими разработками в IT-сфере.
По факту съмок и распространения видео было заведено уголовное дело и наказание может грозить многим людям. Во-первых, самим моделям, которых уже задержали за непристойное поведение.
Девушкам грозит до шести месяцев в тюрьме и 5000 дирхамов штрафа на основании статьи 361 Федерального уголовного кодекса ОАЭ.
Девушкам грозит до шести месяцев в тюрьме и 5000 дирхамов штрафа на основании статьи 361 Федерального уголовного кодекса ОАЭ.
Во-вторых, под наказание попадают те, кто выкладывал и распространял видеоролик в Сети. Нарушителей ждут суровые штрафы (от 250 до 500 тысяч дирхамов и/или тюремное заключение, согласно Федерального закона № 5 от 2012 года о противодействии киберпреступности. Суровое наказание может грозить администраторам местных веб-сайтов, а также тем, что репостил материалы, попадающие под определение "оскорбительные для общественности".
В Дубае 12 голых моделей устроили фотосессию на балконе одного из небоскрёбов.— #MDK (@mudakoff) April 4, 2021
Местные мусульмане с этого охуели, и теперь девушек ждут штрафы, а может даже и тюремные сроки
pic.twitter.com/qKAWuU66Mj
Кстати, подобные скандалы в ОАЭ уже бывали и ранее. Так, в январе 2017 года администрация пятизвездочного лакшери-отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah жестко потребовала у двадцати российских блогерш удалить геотеги гостиницы со своих снимков в Instagram. Эти девушки, прибывшие в Дубай для фотосессии, публиковали на своих страничках очень откровенные снимки, которые оказались совершенно неприемлемыми для мусульманской страны.
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