FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2620 постов • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля

Полиция в Дубае арестовала 12 красоток, позировавших обнаженными на балконе отеля (7 фото)

Автор:
04 апреля 2021 22:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дубай   оаэ   отель   скандал   соцсети   съемки   фотосессия   
1082
7
Открыть все картинки 18+
"Непристойный" видеоролик, который сняли соглядатаи, быстро распространился в соцсетях и шокировал чопорную общественность ОАЭ. Заведено уголовное дело, и моделям грозят серьезные штрафы и даже тюрьма.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   дубай   оаэ   отель   скандал   соцсети   съемки   фотосессия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Мистер Фикс Час назад
Раньше люди боялись оказаться с голой жопой.
А теперь голая жопа - путь к успеху
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Саша Смирнов 22 минуты назад
Интересно, а чего это ТС дополнительно зацензурировал зацензуренное чёрной полосой фото?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
иванов дмитрий Полчаса назад
Тут нам у мусульман хорошо бы перенять опыт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 42 минуты назад
Где там фемен и прочие защитники прав всего на свете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 44 минуты назад
Реклама свежего мяса для арабов. Только что завезли, разбирай!
И им всем пох, поскольку аллах ночью спит, а денежка идет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron Час назад
Другу не понравилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Час назад
Сказали бы, что это в поддержку чёрных или геев - блин им бы ещё лучшего фотографа прислали и во всех новостях разрекламировали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон AlekseiTFS Час назад
ОАЭ и их бы посадили, им похрен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Антон 55 минут назад
Это я как пример. В любой стране есть перегибы в ту или другую сторону - вот куда гнут,за тех и топить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie Час назад
Голые то голые, а сиськи где!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера В соцсетях рассказывают о новом сигнале, который может спасти жизнь жертве насилия В соцсетях рассказывают о новом сигнале, который может спасти жизнь жертве насилия В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео В США мощный взрыв переполошил жителей города в Калифорнии, есть жертвы: видео Озеро любви в Дубае: два сердца посреди пустыни Озеро любви в Дубае: два сердца посреди пустыни «Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел «Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

683847



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия
0
92
"Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия
Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай
7
117
Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
1
65
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Капский даман интересные факты
0
1
Капский даман интересные факты
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#прикол#прикольные#технологии#подборка#искусство#сатира#смешные картинки
#интересно#СССР#Россия#картинки#приколы#навальный#страна#кино#смешно#шоу бизнес
#фото#люди#животные#фотографии#прошлое#Фотографии.#до и после#нато#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться