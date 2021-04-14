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Кардинальная перемена во внешности Майкла Джексона кроется в витилиго

Кардинальная перемена во внешности Майкла Джексона кроется в витилиго (5 фото)

Автор:
14 апреля 2021 17:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Витилиго   знаменитости   люди   майкл джексон   медицина   слава   шоу бизнес   
2662
5
Одно из самых явных изменений во внешности суперзвезды - это цвет кожи. Черты лица певца меняли многие пластические операции, но вот кожа - это исключительно вина организма.
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Метки: Витилиго   знаменитости   люди   майкл джексон   медицина   слава   шоу бизнес   
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151k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Странный тип был.
Сейчас бы BLM , ему предъяву кинули, ты что мол Майкл, стесняешься своего цвета кожи.
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3k
Артур Гевондян Час назад
Из-за витилиго он себе морду перекроил? Я помню его ещё со времен клипа "Сэй-Сэй!" с полом Маккартни - ни витилиго, ничего другого. Только переделанное лицо и перманентный татуаж век
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653
Oort Час назад
Не было никакого ветилиго. Никаких белых участков кожи, с резким переходом к тёмной, у него никогда не было.
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861
Сергей Час назад
что вы нам тут зачёсываете ТС...
Майкл осознал величие Белого человека и очень хотел быть хоть немного похожим на него
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358
Vlad Час назад
Ой не спроста он побелел. И ласты склеил быстро. Хотя лично моё мнение ИМХО - жив он и прячется где то, живёт затворником, что бы никто и никогда не увидел.
А может пластику сделал и хрен его кто узнает.
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2k
OLDer Vlad Час назад
...или улетел на свою планету )))
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40k
Александр 2 часа назад
Он кучу пересадок кожи делал, какое ветлиго
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−11
alex 2 часа назад
ну вообще-то это было с самого начала известно, просто некие завистливые дебилы, пустил ДЭЗу что типа он сам захотел стать белым
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553
Татьяна Баженова alex 2 часа назад
Почему-то никто из его огромной семьи больше не "страдал" этой болезнью, только он. Волосы у него тоже выпрямились из-за витилиго?
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19k
Альберт 2 часа назад
Вот п и с д о б о л ы!!!

А нос у него от какой-такой болезни европейским стал?

Фанаты готовы наизнанку вывернуться, чтобы обелить своих кумиров:

И Джексон у них не педофил, а просто детей любил,

и Фреди (который не Крюгер) - не п и д арас, а гей, что две большие разницы. И заразился-то он не через жопу, а злые врачи ему плохую кровь влили...

И Сергей Зверев не извращенец и дегенерат, а - "настоящий мужик", готовый жопу рвать за родную природу.
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2
karen.vitaminov Альберт Полчаса назад
Сергей Зверев в армии служил
а ты?
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