Еще в 1993 году Джексон рассказал о своем диагнозе на шоу Опры Уинфри. Он поделился, что его кожа начала меняться вскоре после выхода "Триллера" (1982 год).

"В 24 года он был одним из знаменитейших людей на планете, благодаря музыке, танцам и клипам. И вот он получает болезнь, меняющую его внешность, и которую очень сложно скрыть. Даже для людей, не являющихся звездами, такие новости становятся настоящим ударом" - рассказал в 2016-м году специалист по витилиго Джон Харрис. Также он добавил, что болезнь не могла так быстро обесцветить кожу, как это наблюдалось у Джексона. Доктор высказал предположение, что все дело было в креме Benoquin с монобензиловым эфир гидрохинона – единственного на тот момент одобренного FDA средства для избавляющегося от остатков пигмента.

Харрис заметил также: "В интервью после смерти Джексона Опра говорила, что его руки казались прозрачными. Benoquin мог дать такой эффект, осветлив кожу певца примерно за 12 месяцев".