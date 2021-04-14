Кардинальная перемена во внешности Майкла Джексона кроется в витилиго

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Одно из самых явных изменений во внешности суперзвезды - это цвет кожи. Черты лица певца меняли многие пластические операции, но вот кожа - это исключительно вина организма.
Джексона можно записать в рекордсмены по изменению внешности среди публичных личностей. В последние годы вряд ли бы кто-то мог назвать его чернокожим. Еще при жизни Майкла постоянно обвиняли в том, что он хочет "стать белым" и что прибегает ради этого к медицинским процедурам.
Но дело было в прогрессирующем витилиго, которое доставляло певцу сильные неудобства.
Но дело было в прогрессирующем витилиго, которое доставляло певцу сильные неудобства.
Витилиго: что это такое
За цвет кожи отвечают клетки меланоциты (источник меланина). Когда организм начинает их уничтожать это приводит к развитию витилиго. К сожалению, пока неизвестны точные причины этого аутоиммунного заболевания.
Но есть несколько факторов, которые повышают риск развития болезни:
- частое нахождение на солнце;
- длительный контакт с отбеливающими химикатами;
- стресс;
- инфекции, влияющие на работу иммунитета.
Также учеными был обнаружена обратная связь между витилиго и развитием рака кожи.
Витилиго не является заразным, однако может передаваться по наследству.
Но есть несколько факторов, которые повышают риск развития болезни:
- частое нахождение на солнце;
- длительный контакт с отбеливающими химикатами;
- стресс;
- инфекции, влияющие на работу иммунитета.
Также учеными был обнаружена обратная связь между витилиго и развитием рака кожи.
Витилиго не является заразным, однако может передаваться по наследству.
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Витилиго у Майкла Джексона
Еще в 1993 году Джексон рассказал о своем диагнозе на шоу Опры Уинфри. Он поделился, что его кожа начала меняться вскоре после выхода "Триллера" (1982 год).
"В 24 года он был одним из знаменитейших людей на планете, благодаря музыке, танцам и клипам. И вот он получает болезнь, меняющую его внешность, и которую очень сложно скрыть. Даже для людей, не являющихся звездами, такие новости становятся настоящим ударом" - рассказал в 2016-м году специалист по витилиго Джон Харрис. Также он добавил, что болезнь не могла так быстро обесцветить кожу, как это наблюдалось у Джексона. Доктор высказал предположение, что все дело было в креме Benoquin с монобензиловым эфир гидрохинона – единственного на тот момент одобренного FDA средства для избавляющегося от остатков пигмента.
Харрис заметил также: "В интервью после смерти Джексона Опра говорила, что его руки казались прозрачными. Benoquin мог дать такой эффект, осветлив кожу певца примерно за 12 месяцев".
"В 24 года он был одним из знаменитейших людей на планете, благодаря музыке, танцам и клипам. И вот он получает болезнь, меняющую его внешность, и которую очень сложно скрыть. Даже для людей, не являющихся звездами, такие новости становятся настоящим ударом" - рассказал в 2016-м году специалист по витилиго Джон Харрис. Также он добавил, что болезнь не могла так быстро обесцветить кожу, как это наблюдалось у Джексона. Доктор высказал предположение, что все дело было в креме Benoquin с монобензиловым эфир гидрохинона – единственного на тот момент одобренного FDA средства для избавляющегося от остатков пигмента.
Харрис заметил также: "В интервью после смерти Джексона Опра говорила, что его руки казались прозрачными. Benoquin мог дать такой эффект, осветлив кожу певца примерно за 12 месяцев".
В посмертном отчете о вскрытии Майкла говорится, что на коже были и светлые, и темные зоны. Витилиго также было записано в его историю болезни, в доме певца были найдены флакон Benoquin 20% и аналогичных средств для выравнивания тона. Анализ кожи также показал пониженное количество меланоцитов, а один из детей Майкла, Принц унаследовал витилиго, он проходил лечение для сдерживания развития патологии.
Как влияет заболевание на людей
Самое основное проявление этого аутоиммунного расстройства - обесцвечивание кожи. Но вот до сих пор реакция людей на это заболевание достаточно резкая. Самого Джексона обвиняли в стремлении избавиться от прошлого и своих корней и что он использует витилиго, чтобы "не обижать негров".
В целом сейчас люди с витилиго стали меньше стесняться своего заболевания, некоторые идут в модели, а общественность все меньше обращает на них внимание, в рамках набирающего популярность бодипозитивного движения.
В целом сейчас люди с витилиго стали меньше стесняться своего заболевания, некоторые идут в модели, а общественность все меньше обращает на них внимание, в рамках набирающего популярность бодипозитивного движения.
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Сейчас бы BLM , ему предъяву кинули, ты что мол Майкл, стесняешься своего цвета кожи.
Майкл осознал величие Белого человека и очень хотел быть хоть немного похожим на него
А может пластику сделал и хрен его кто узнает.
А нос у него от какой-такой болезни европейским стал?
Фанаты готовы наизнанку вывернуться, чтобы обелить своих кумиров:
И Джексон у них не педофил, а просто детей любил,
и Фреди (который не Крюгер) - не п и д арас, а гей, что две большие разницы. И заразился-то он не через жопу, а злые врачи ему плохую кровь влили...
И Сергей Зверев не извращенец и дегенерат, а - "настоящий мужик", готовый жопу рвать за родную природу.
а ты?