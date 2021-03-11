"Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина

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Уже совсем скоро известная актриса кино и театра отметит 80-летний юбилей.
Людмила Алексеевна всегда была очень востребована. Красивая и сильная женщина в кадре и такая же волевая в жизни. В ее карьере были образы самых разных героинь, даже девушка легкого поведения ( фильм "Два билета на дневной сеанс"), а как-то раз ей поступило предложение о съемках в Голливуде, но Чурсина его отклонила.
В личной жизни актрисы бушевали цунами. Первый муж ее был алкоголиком, который чуть не довел ее до самоубийства. И следующие два брака тоже не принесли ей счастья. В итоге актриса пришла к тому, что жить лучше в одиночестве, чем испытывать постоянные любовные терзания.
В личной жизни актрисы бушевали цунами. Первый муж ее был алкоголиком, который чуть не довел ее до самоубийства. И следующие два брака тоже не принесли ей счастья. В итоге актриса пришла к тому, что жить лучше в одиночестве, чем испытывать постоянные любовные терзания.
Людмила Алексеевна родилась в суровое время - 20 июля, 1941 года, в медсанбате Псковской области, во время эвакуации ее мамы в Леннинабад. Беженцы по ошибке прибыли в Сталинбад (столица Таджикистана) и пробыли там до конца войны. После победы семья переехала сначала в Грузию, потом на Камчатку, дальше на Чукотку и потом в Великие Луки. Отец Чурсиной был военным, поэтому переездов было так много.
По окончании школы (с золотой медалью), Чурсина поехала поступать в МАИ, но, как она сама признается, "за компанию со школьной подругой" взяла и поступила в театральной училище им. Б. Щукина.
"Я любила предметы серьезные, собиралась или самолеты строить, или на мостике корабля стоять. Мечтала о чем-то крупном. Сама была длинная, нескладная, по моему ощущению - некрасивая, даже стыдилась смотреться в зеркало. Однажды попробовала сыграть в школьном драмкружке какую-то роль - напутала текст… До экзаменов в авиационный я со своей подругой, очень красивой девочкой, отправилась по столичным театральным вузам. У меня никого в Москве не было, и мы остановились с ней у знакомых ее знакомых в огромной коммуналке на Арбате, где в одной комнате жила семья из пяти человек, куда еще и мы вдвоем поселились. Поехали во ВГИК, в ГИТИС. Я быстро выучила басню, "Девушку и смерть" Горького… Как это обычно бывает, я без всяких расчетов на актерскую карьеру, не дрожа на экзаменах, поступила, а она нет. Но поступила я в Щукинское училище, оно считалось лучшей театральной школой. Чисто периферийная девочка. Вечно холодные руки. Потом у меня сохранялся кавказский акцент. Мне поставили условие — или-или, к третьему курсу я исправилась. Окончила институт с красным дипломом".
По окончании школы (с золотой медалью), Чурсина поехала поступать в МАИ, но, как она сама признается, "за компанию со школьной подругой" взяла и поступила в театральной училище им. Б. Щукина.
"Я любила предметы серьезные, собиралась или самолеты строить, или на мостике корабля стоять. Мечтала о чем-то крупном. Сама была длинная, нескладная, по моему ощущению - некрасивая, даже стыдилась смотреться в зеркало. Однажды попробовала сыграть в школьном драмкружке какую-то роль - напутала текст… До экзаменов в авиационный я со своей подругой, очень красивой девочкой, отправилась по столичным театральным вузам. У меня никого в Москве не было, и мы остановились с ней у знакомых ее знакомых в огромной коммуналке на Арбате, где в одной комнате жила семья из пяти человек, куда еще и мы вдвоем поселились. Поехали во ВГИК, в ГИТИС. Я быстро выучила басню, "Девушку и смерть" Горького… Как это обычно бывает, я без всяких расчетов на актерскую карьеру, не дрожа на экзаменах, поступила, а она нет. Но поступила я в Щукинское училище, оно считалось лучшей театральной школой. Чисто периферийная девочка. Вечно холодные руки. Потом у меня сохранялся кавказский акцент. Мне поставили условие — или-или, к третьему курсу я исправилась. Окончила институт с красным дипломом".
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И уже в 1963 году она начала служить в театра им. Е.Б. Вахтангова
Дебют актрисы на экране состоялся в 1961 году, она сыграла швею в фильме "Две жизни". И после того, как лента вышла на экраны на Людмилу Алексеевну свалилась популярность. Она сыграла в фильмах, которые занимают важное место в истории советского кинематографа: "Журавушка", "Олеся", "Туманность Андромеды", "Любовь Яровая", "Виринея", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства".
По сей день ее Анфиса Козырева в "Угрюм-реке" считается самой лучшей в карьере актрисы.
В ее кинокарьере больше ста ролей и режиссеры ее любили.
По сей день ее Анфиса Козырева в "Угрюм-реке" считается самой лучшей в карьере актрисы.
В ее кинокарьере больше ста ролей и режиссеры ее любили.
Актриса была замужем трижды
Людмила Алексеевна очень красивая и харизматичная женщина. Такой всегда и была. Еще во время учебы в "Щуке" ею сильно увлекся Владимир Этуш, который там преподавал. Причем настолько сильно, что собирался уйти из семьи, но тут вмешалось руководство учебного заведения, дав ему выбор: либо работа, либо отношения со студенткой. Актер выбрал семью и профессию и позже признавался, что ему стыдно, однако не жалеет о романе с Чурсиной.
Владимир Фетин
С 1964 года по 1981 она жила с режиссером Владимиром Фетиным, который подарил нам "Полосатый рейс". Людмила Алексеевна, ради мужа ушла из театра и уехала в Ленинград. Это был вопиющий случай, когда успешная и перспективная актриса уезжает из Москвы, но любовь...
Но в их жизни было не все так безоблачно, как хотелось бы. Фетин пил. Как только Чурсина уезжала на съемки он полностью выпадал из жизни в запои, что мешало ему заниматься творчеством. Людмила Алексеевна 13 лет боролась за мужа, уходила от него, даже пробовала выпивать вместе с ним, но ничего не помогло. Ее внутренний ресурс закончился, она пыталась покончить с собой от отчаяния, но все обошлось.
Но в их жизни было не все так безоблачно, как хотелось бы. Фетин пил. Как только Чурсина уезжала на съемки он полностью выпадал из жизни в запои, что мешало ему заниматься творчеством. Людмила Алексеевна 13 лет боролась за мужа, уходила от него, даже пробовала выпивать вместе с ним, но ничего не помогло. Ее внутренний ресурс закончился, она пыталась покончить с собой от отчаяния, но все обошлось.
Владимир Залитис
Второй раз она вышла замуж за ученого-океанолога Владимира Залитиса. О нем актриса вспоминает, как об очень отзывчивом и добром человеке. Он не пил, в отличие от первого мужа, встречал Чурсина в аэропорту. Но как только спал флер первой влюбленности, стало понятно, что у них практически нет точек соприкосновения, актриса стала часто уезжать на съемки. Она винит себя в таком скором разводе - через два года.
Игорь Андропов
Но и следующий брак Людмилы Алексеевны тоже был недолгим. С 1987 года по 1991 года актриса была замужем за сыном Юрия Андропова, дипломатом Игорем Андроповым. С ним она познакомилась в гостях у друзей. Когда они повстречались, они были уже достаточно взрослыми, состоявшимися людьми, со своими привычками и образом жизни. Это стало критичным, а еще добавились неуравновешенность и ревность, которыми Андропов изводил Чурсину. И... он тоже пил. От третьего мужа Людмила Алексеевна уходила целых 13 раз.
Ни в одном из браков у актрисы не было детей.
"Я была далеко не та балованная успехами дама. Так складывалось, что я всегда тормошила своих мужей, которых надо было кормить, организовывать, направлять, защищать с ними кандидатские, и на это уходила значительная часть моей жизни. Никто из них троих не мог заняться даже обменом квартиры. Все мои браки распадались из-за отсутствия надежности и любви. Я всегда уходила первой, потому что, когда муж и жена живут в одном доме, но при этом чужды друг другу, - не для меня".
"Я была далеко не та балованная успехами дама. Так складывалось, что я всегда тормошила своих мужей, которых надо было кормить, организовывать, направлять, защищать с ними кандидатские, и на это уходила значительная часть моей жизни. Никто из них троих не мог заняться даже обменом квартиры. Все мои браки распадались из-за отсутствия надежности и любви. Я всегда уходила первой, потому что, когда муж и жена живут в одном доме, но при этом чужды друг другу, - не для меня".
Говоря об актерской профессии Людмила Алексеевна замечает: "Я не поклоняюсь ей, хотя знаю многих актрис, ею одержимых. Они ради роли через многое могут переступить. Мне подобное не дано. У меня есть свой внутренний кодекс — и женский, и профессиональный, и человеческий. Я никогда не умела, придя на первое свидание с режиссером, подыгрывать ему "в эту роль". И часто от этого страдала. Меня миновали женские страхи после 40, ох, ах, это надо уже подтягивать, это откалывать, это наполнять. Страх приходит редко, но приходит и не по поводу лишней морщины, а скорее страх не скукожиться внутри. Я не скрываю свой возраст. Мне моя подруга с завистью говорила: «У тебя такая удобная цифра в паспорте, так легко переделать на семерку». Но это моя жизнь, где каждая секунда и минута прожиты мною и дороги мне".
В 2021 году Людмила Алексеевна отметит 80-летие. И даже в столь почтенном возрасте она продолжает сниматься в кино. Увлекается вышивкой и рисованием и много курит. Признается, что это ее личная слабость, что она никак не может бросить. И делает осознанный выбор в пользу одиночества. Она уверена, что лучше жить одной, чем притворяться с чужим по духу человеком. Но она не одна, у нее есть племянник и две внучатые племянницы. "Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, это не для меня" - говорит актриса.
Людмила Алексеевна ни о чем не жалеет, она знает, что е жизнь, пусть и полная трудностей - это подарок судьбы.
Гордая, талантливая, достойная и невероятно красивая в любом возрасте - настоящая женщина.
Людмила Алексеевна ни о чем не жалеет, она знает, что е жизнь, пусть и полная трудностей - это подарок судьбы.
Гордая, талантливая, достойная и невероятно красивая в любом возрасте - настоящая женщина.
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