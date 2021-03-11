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"Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина

"Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина (10 фото)

Автор:
11 марта 2021 14:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   знаменитости   люди   слава   советские актрисы   советское кино   шоу бизнес   
1354
10
Уже совсем скоро известная актриса кино и театра отметит 80-летний юбилей.
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Метки: актриса   знаменитости   люди   слава   советские актрисы   советское кино   шоу бизнес   
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3  комментария
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TirAn 2 часа назад
Интересная. Красивая. Но в людях разбираться так и не научилась
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smakido Полчаса назад
Очень жаль, что она так и не родила себе ребёнка...
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