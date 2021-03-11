"Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина

Людмила Алексеевна родилась в суровое время - 20 июля, 1941 года, в медсанбате Псковской области, во время эвакуации ее мамы в Леннинабад. Беженцы по ошибке прибыли в Сталинбад (столица Таджикистана) и пробыли там до конца войны. После победы семья переехала сначала в Грузию, потом на Камчатку, дальше на Чукотку и потом в Великие Луки. Отец Чурсиной был военным, поэтому переездов было так много.



По окончании школы (с золотой медалью), Чурсина поехала поступать в МАИ, но, как она сама признается, "за компанию со школьной подругой" взяла и поступила в театральной училище им. Б. Щукина.

"Я любила предметы серьезные, собиралась или самолеты строить, или на мостике корабля стоять. Мечтала о чем-то крупном. Сама была длинная, нескладная, по моему ощущению - некрасивая, даже стыдилась смотреться в зеркало. Однажды попробовала сыграть в школьном драмкружке какую-то роль - напутала текст… До экзаменов в авиационный я со своей подругой, очень красивой девочкой, отправилась по столичным театральным вузам. У меня никого в Москве не было, и мы остановились с ней у знакомых ее знакомых в огромной коммуналке на Арбате, где в одной комнате жила семья из пяти человек, куда еще и мы вдвоем поселились. Поехали во ВГИК, в ГИТИС. Я быстро выучила басню, "Девушку и смерть" Горького… Как это обычно бывает, я без всяких расчетов на актерскую карьеру, не дрожа на экзаменах, поступила, а она нет. Но поступила я в Щукинское училище, оно считалось лучшей театральной школой. Чисто периферийная девочка. Вечно холодные руки. Потом у меня сохранялся кавказский акцент. Мне поставили условие — или-или, к третьему курсу я исправилась. Окончила институт с красным дипломом".