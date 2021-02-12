Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало

Все девочки-пацанки обожали ее. Кеды, скейт, черная обводка глаз, галстуки, майки и джинсы на бедрах - идеальный образ подростка-бунтаря. Западные СМИ даже называли ее "АнтиБритни".

Принцесса поп-панка выпустила свой первый альбом в 2002 году и он разошелся тиражом в 16 млн копий.

Первые двое мужей певицы были тоже из сферы музыки, но в третий раз она решила все же выбрать спутника жизни посерьезнее, в 2018 году стало известно, что она встречается с сыном американского миллиардера.

В 2015 году Аврил, о которой давно не было ничего слышно, призналась, что страдает от болезни Лайма и она прикована к постели. Карьера была приостановлена, а худышка Лавин резко поправилась из-за болезни. Но вроде бы теперь она снова в строю и до пандемии даже гастролировала по Америке.