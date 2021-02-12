Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало

В начале нулевых многие просто с ума сходили по западным исполнительницам, их песни звучали отовсюду, а на MTV их клипы показывали по 10 раз в день.
Плакаты, наклейки, дневники и тетради, журналы ("Молоток - читай его под партой!") продавались с фотографиями Бритни Спирс, Шакиры и не только. Юных, красивых и зажигательных. Какие они стали теперь?
Аврил Лавин, 36 лет
Все девочки-пацанки обожали ее. Кеды, скейт, черная обводка глаз, галстуки, майки и джинсы на бедрах - идеальный образ подростка-бунтаря. Западные СМИ даже называли ее "АнтиБритни".
Принцесса поп-панка выпустила свой первый альбом в 2002 году и он разошелся тиражом в 16 млн копий.
Первые двое мужей певицы были тоже из сферы музыки, но в третий раз она решила все же выбрать спутника жизни посерьезнее, в 2018 году стало известно, что она встречается с сыном американского миллиардера.
В 2015 году Аврил, о которой давно не было ничего слышно, призналась, что страдает от болезни Лайма и она прикована к постели. Карьера была приостановлена, а худышка Лавин резко поправилась из-за болезни. Но вроде бы теперь она снова в строю и до пандемии даже гастролировала по Америке.
Принцесса поп-панка выпустила свой первый альбом в 2002 году и он разошелся тиражом в 16 млн копий.
Первые двое мужей певицы были тоже из сферы музыки, но в третий раз она решила все же выбрать спутника жизни посерьезнее, в 2018 году стало известно, что она встречается с сыном американского миллиардера.
В 2015 году Аврил, о которой давно не было ничего слышно, призналась, что страдает от болезни Лайма и она прикована к постели. Карьера была приостановлена, а худышка Лавин резко поправилась из-за болезни. Но вроде бы теперь она снова в строю и до пандемии даже гастролировала по Америке.
×
Бритни Спирс, 39 лет
Вот уж кто действительно стал поп-идолом нулевых так это 16-летняя малышка Бритни.
Слава пришла к ней, когда она была еще несовершеннолетней и огромная популярность дала свои плоды: Бритни стала очень скандальна и психически не совсем стабильна.
Последние годы Бритни официально опекает ее отец, но поклонники подняли тревогу, заподозрив опекуна в противоправных действиях: незаконное удерживание в психиатрических клиниках и распоряжаться собственной жизнью.
По условиям опекунства Бритни не может ничего, ей запрещено: нанимать адвокатов, голосовать, садиться за руль, тратить собственные деньги, выходить замуж, рожать.
Бритни подавала на отца в суд с требованием лишить отца опекунства, но иск был отклонен.
Слава пришла к ней, когда она была еще несовершеннолетней и огромная популярность дала свои плоды: Бритни стала очень скандальна и психически не совсем стабильна.
Последние годы Бритни официально опекает ее отец, но поклонники подняли тревогу, заподозрив опекуна в противоправных действиях: незаконное удерживание в психиатрических клиниках и распоряжаться собственной жизнью.
По условиям опекунства Бритни не может ничего, ей запрещено: нанимать адвокатов, голосовать, садиться за руль, тратить собственные деньги, выходить замуж, рожать.
Бритни подавала на отца в суд с требованием лишить отца опекунства, но иск был отклонен.
Эмми Ли, 39 лет
Даже не самое большие поклонники готики хоть раз да слышали песню группы "Evanescence" "My immortal". Вокал Эмми был действительно хорошим, отличался от более попсовых певичек глубиной, а клипы были преисполнены грусти и готических интерьеров.
Ли выступает до сих пор, а в 2007 году она вышла замуж за психотерапевта, от которого через 7 лет родила сына.
Ли выступает до сих пор, а в 2007 году она вышла замуж за психотерапевта, от которого через 7 лет родила сына.
Кристина Агилера, 40 лет
Ее смело называли поп-иконой и "хорошей девчонкой, которая притворяется плохой". Малышка ростом 1,57 выдавала такой мощный вокал, что даже не верилось (только пересмотрите фильм "Бурлеск").
В 2008 году она родила сына и существенно поправилась, а там еще и громкий развод с мужем, который поднимал на нее руку. Певица честно призналась, что в тот непростой период не следила за собой и много пила.
В 2014 Агилера родила дочь и снова поправилась. Да, в это диве узнать ту миниатюрную "плохую девчонку", сложно узнать, но вроде бы певица старается нормализовать вес.
В 2008 году она родила сына и существенно поправилась, а там еще и громкий развод с мужем, который поднимал на нее руку. Певица честно призналась, что в тот непростой период не следила за собой и много пила.
В 2014 Агилера родила дочь и снова поправилась. Да, в это диве узнать ту миниатюрную "плохую девчонку", сложно узнать, но вроде бы певица старается нормализовать вес.
Шакира, 44 года
Горячая певица из Колумбии, хит которой "Whenever, whenever" принес ей мировую слову. Ее альбом 2011 года стал самым продаваемым в мире и в ее танцы и счастливую улыбку невозможно было не влюбиться.
Шакира не ограничивала свою карьеру только музыкой, она озвучивала мультфильмы, снималась в кино, активно занималась благотворительной и общественной деятельностью.
Стоит отметить, что певица особо не меняла имидж, оставаясь такой же лучистой и кудрявой долгие годы, но недавно решила все же добавить что-то новенькое в образ и выложила фото с подписью: "Вуаля!"
Шакира не ограничивала свою карьеру только музыкой, она озвучивала мультфильмы, снималась в кино, активно занималась благотворительной и общественной деятельностью.
Стоит отметить, что певица особо не меняла имидж, оставаясь такой же лучистой и кудрявой долгие годы, но недавно решила все же добавить что-то новенькое в образ и выложила фото с подписью: "Вуаля!"
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 очень красивых преступников и преступниц
- Кого любил Василий Лановой
- Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод"
- Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
- 79-летняя законодательница моды разделась в борьбе за сохранение природы
Метки: Поп Звезды знаменитости люди певица слава шоу бизнес
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
Или с Пьяник-Боженко на худой конец.
Больше предмет поклонения, а не подражания.
Допустим Майкл Джексон или Фреди Меркюри были кумирами многих девчонок. Но это не значит, что они хотели быть на них похожими.
"Кумир подростков
Кумир подростков (подростковый кумир) термин, характеризующий знаменитость (необязательно подросткового возраста), популярную среди подростков[1][2]. Часто среди них бывают поп-звезды, актёры и спортсмены. Их популярность может распространяться и на взрослых.
Рудольфо Валентино, один из первых кумиров подростков XX века
Термин «кумир подростков» вошёл в употребление СМИ в XX веке. Среди первых примеров (часто это актёры, имеющие большой успех у женщин) был Рудольфо Валентино, чья внешность и популярность среди женщин были показаны в немом кинофильме Шейх. Валентино пользовался такой популярностью у женщин, что его смерть в 1926 году вызвала массовые истерии. Среди мужчин была популярна Джуди Гарленд. Однако первым кумиром подростков принято считать Фрэнка Синатру, который пользовался невероятной популярностью среди девочек-подростков[2].
Несмотря на некоторые отличия, к примеру во Франции, ценностная характеристика актёров-кумиров подростками обоих полов практически однозначна[3]"
+ ещё
И дол (др.-рус. идолъ, греч. εἴδωλον) кумир, фантом, предмет поклонения[1].
Почему они решили, что у девочек кумиром может быть только особа женского пола - непонятно. О_о