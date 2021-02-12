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Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало

Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало (6 фото)

Автор:
12 февраля 2021 19:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Поп Звезды   знаменитости   люди   певица   слава   шоу бизнес   
5035
6
В начале нулевых многие просто с ума сходили по западным исполнительницам, их песни звучали отовсюду, а на MTV их клипы показывали по 10 раз в день.
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Метки: Поп Звезды   знаменитости   люди   певица   слава   шоу бизнес   
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25  комментариев
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41k
Митрий 2 часа назад
А щас какие кумиры? Я вот чет ни одного не слышал. Так, гондоны одноразовые.
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12k
Аристарх Похер 6 минут назад
Кумиры нулевых выглядели ранее и выглядят сейчас замечательно.
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851
ВазгенСемёнович 6 минут назад
Наркота, алкоголь и распутство красоты женщинам не прибавляют, а годы их не всегда улучшают. Считать кумиром среднюю бабёнку которую раскрутили чтобы бабло с концертов и продаж песен стричь по моему мнению глупость и задор молодости, которой это простительно. Сейчас смотрю и думаю, вспоминая 18 лет, ведь соседские девчонки не хуже, а может и лучше этих звёздочек были. Так что ценить нужно то что рядом, а то что пляшет на экране бог с ними, посмотрел покайфовал от красоты и забыл через минуту.
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15k
Reynisdrangar 17 минут назад
Агилера похорошела и помолодела, но на себя совсем не похожа.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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1
Павел Анатольевич Полчаса назад
Ну, вообще-то, у Шакиры Whenever, Wherever!
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3k
aleksei Полчаса назад
Только Шакира огонь, остальные постарели сильно
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35
Inna Valkova 40 минут назад
Аврил, Эми и Шакира сами пишут, причем Эми еще и профессиональная пианистка, а Шакира пишет на двух языках.
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971
СДД Час назад
Пирс какая древняя видом стала...
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9k
Енот Полиграфович СДД Час назад
Вы хотели что бы с каждым годом только моложе становилась?)))
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2k
Александр Едигаров Час назад
Шакира хороша)
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5k
Leo Sun Александр Едигаров Час назад
Она ещё и умна.
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9k
Енот Полиграфович Leo Sun Час назад
А еще поет и танцует хорошо и голос красивый))
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30k
Азат Баширов Час назад
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14k
vikklu 2 часа назад
Не сотвори себе кумира.
Развивайся самостоятельно, леать...
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971
СДД vikklu Час назад
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Или с Пьяник-Боженко на худой конец.
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452
sedoisever 2 часа назад
Я всегда думал, что "девчоночьи кумиры", это всё же мужики. )
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19k
pssst sedoisever 2 часа назад
Кумир - это тот, на кого хотят походить. В нулевых девочки все же пока хотели быть похожими на девочек. Это потом завертелось...
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15k
Александр Сучков sedoisever 2 часа назад
Кумир- человек, на которого ты хотел бы быть похож и тд. Соответственно мальчики хотели быть похожими на вандама и тд, а девочки на смазливых юных певиц. Изучаем термины, уважаемый....
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452
sedoisever Александр Сучков 2 часа назад
Всё же кумир - это то, что признается единственно достойным поклонения, является предметом исключительной преданности, служения, смыслом жизни и т. п.
Больше предмет поклонения, а не подражания.
Допустим Майкл Джексон или Фреди Меркюри были кумирами многих девчонок. Но это не значит, что они хотели быть на них похожими.
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5k
Leo Sun sedoisever Час назад
Согласна с Вами.

"Кумир подростков

Кумир подростков (подростковый кумир) термин, характеризующий знаменитость (необязательно подросткового возраста), популярную среди подростков[1][2]. Часто среди них бывают поп-звезды, актёры и спортсмены. Их популярность может распространяться и на взрослых.

Рудольфо Валентино, один из первых кумиров подростков XX века

Термин «кумир подростков» вошёл в употребление СМИ в XX веке. Среди первых примеров (часто это актёры, имеющие большой успех у женщин) был Рудольфо Валентино, чья внешность и популярность среди женщин были показаны в немом кинофильме Шейх. Валентино пользовался такой популярностью у женщин, что его смерть в 1926 году вызвала массовые истерии. Среди мужчин была популярна Джуди Гарленд. Однако первым кумиром подростков принято считать Фрэнка Синатру, который пользовался невероятной популярностью среди девочек-подростков[2].

Несмотря на некоторые отличия, к примеру во Франции, ценностная характеристика актёров-кумиров подростками обоих полов практически однозначна[3]"

+ ещё

И дол (др.-рус. идолъ, греч. εἴδωλον) кумир, фантом, предмет поклонения[1].

Почему они решили, что у девочек кумиром может быть только особа женского пола - непонятно. О_о
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452
sedoisever Александр Сучков 37 минут назад
Вот и изучайте. Кумиром девочек не обязательно должна являться женщина. И в большинстве случаев как раз наоборот. Для начала найдите мне "термин", потом умничайте. Да ещё таким "тоном".
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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452
sedoisever Свирепый Бамбр Полчаса назад
Вот, кстати, Бред является (ну, или являлся) кумиром для многих девчонок. А не "образцом для подражания", как тут пишут.
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