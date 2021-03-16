"Вторая фотка - себя отфотожабила, а отражение выдало её ножки".

"Это же как надо не любить и не принимать себя и своё тело, чтобы удалять и снова перезаливать фото уже и с отфотошопленным отражением".

"Ахах, богиня фотошопа выходит на новый уровень, когда редактирует ДАЖЕ ОТРАЖЕНИЕ".

"Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же всё равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах, ну а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу".