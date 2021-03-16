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Экс-солистка группы "Блестящие" хотела похвастаться изящными формами, а вместо этого получила тонну саркастичных комментариев.
Анна Семенович выложила в свой Инстаграм фотографии с отдыха в Египте, где она позирует на яхте, в черном купальнике и белой рубашке.
Преданные фанаты поспешили написать комплименты ее фигуре, отмечая, что она похудела. Но вот засада - более внимательные юзеры отметили, что в отражении, угодившем в кадр, видны настоящее объемы певицы и что ей стоило бы более умело пользоваться фотошопом.
Семенович поторопилась удалить компрометирующий снимок, однако интернет все помнит и снимок разошелся по сети.
Семенович поторопилась удалить компрометирующий снимок, однако интернет все помнит и снимок разошелся по сети.
Комментаторы поспешили уличить певицу в обмане
"Вторая фотка - себя отфотожабила, а отражение выдало её ножки".
"Это же как надо не любить и не принимать себя и своё тело, чтобы удалять и снова перезаливать фото уже и с отфотошопленным отражением".
"Ахах, богиня фотошопа выходит на новый уровень, когда редактирует ДАЖЕ ОТРАЖЕНИЕ".
"Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же всё равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах, ну а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу".
"Это же как надо не любить и не принимать себя и своё тело, чтобы удалять и снова перезаливать фото уже и с отфотошопленным отражением".
"Ахах, богиня фотошопа выходит на новый уровень, когда редактирует ДАЖЕ ОТРАЖЕНИЕ".
"Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же всё равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах, ну а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу".
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Метки: звезды знаменитости люди провал слава фотошоп шоу бизнес
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