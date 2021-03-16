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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4725 постов • 651 подписчик подписаться
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Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение

Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение (4 фото)

Автор:
16 марта 2021 18:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   люди   провал   слава   фотошоп   шоу бизнес   
7486
4
Экс-солистка группы "Блестящие" хотела похвастаться изящными формами, а вместо этого получила тонну саркастичных комментариев.

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Метки: звезды   знаменитости   люди   провал   слава   фотошоп   шоу бизнес   
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33  комментария
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8k
Караганда 2 часа назад
думаю всем насрать.
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13k
_delphin_ 7 минут назад
Че за крашенная старушенция? Певичка ртом из 90-х?
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730
Веселый Пук 8 минут назад
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3k
Кистень 8 минут назад
Сиськи покажи!
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693
zu4ara 18 минут назад
Баба молодец, в свои 41 год отдыхает как хочет. (а нам утром на работу...)
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118k
arek14 Полчаса назад
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1k
zenon Полчаса назад
Тяжело ей! Мало того, что она на коленях, так ещё яхту придерживает. Вот из-за этого удержания яхты потеряла вес. Что-то типа подобное. Звонок от друга. Как дела? Хорошо! Жена где? Вес сбрасывает. Гантели поднимает? Нет, в туалете сидит.
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124k
Алексей 41 минуту назад
И чо?
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537
Колючий 47 минут назад
Вот интересно, когда они (отфотожопленные) выходят в люди и все видят их недостатки, что говорят, наверно:" это не я перед тобой, а на фото вот я"?
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20k
Mike Miller 53 минуты назад
Ей пятый десяток пошел, а все из себя девчулю строит.
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35k
dima423 54 минуты назад
епать она прям бабка какая то стала... и все туда же, фоточки выкладывать...сиди уже тихо на околице и не выпукивайся, бабуля))
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13k
Hairy. Час назад
[мат]'ец обыкновенный.
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4k
x3matic Час назад
Да нормальная деваха.Все прям тут одни модели,пилять!
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65k
Варакин Алексей Час назад
Ссылка coub.com
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17k
Vital Idol Час назад
я человек простой...вижу дуньку - ставлю минус!
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72
dev null Час назад
А мне отражение больше понравилось, со мной что то не так?
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32k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ляжки по трояшке))))
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9k
SpoiltNail 2 часа назад
о тётке начали забывать. приходится напоминать о себе такими "случайными косяками"
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Мираколо! Справа -ляжки, как у горляшки, а слева - как у драного воробушка. Удивительное рядом.
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
По........ пусть хоть разжиреет. ))))))
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4k
RomaXz 2 часа назад
Но ведь стекла далеко не всегда отражают всё верно. Мне кажется, тут все притянуто за уши.
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