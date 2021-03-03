Анжела Олеговна из сериала "Солдаты". Кто играл эту роль? Как выглядит актриса сейчас?В августе 2004 года состоялась премьера сериала «Солдаты». Телесериал полюбился зрителям, и его продлевали каждый год. В итоге в 2014 году сериал был закрыт. За 10 лет было отснято 17 сезонов, 557...