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Актрису называют королевой эпизода, она востребована по сей день, а вот личная жизнь Санько сложилась не очень удачно.
Ёла родилась в 1947 году, 18 февраля, в семье, на минуточку, генерала, героя Советского Союза Ивана Санько и актрисы Елены Москаленко. Девочку назвали в честь новогодней елки, а она унаследовала от матери красоту, артистизм, была очень жизнерадостна и активна. В 1969 году она успешно окончила театральное училище им. Б. Щукина.
Дебют Ёлы состоялся в 1956 году, в картине "Полюшко-поле". Актриса была молода, после выпуска из училища, удивительно красива и не удивительно, что она сразу стала известна. Она появлялась в "Кабачке "13 стульев" рядом с очень популярными актерами - Михаилом Державиным, Ольгой Аросевой, Спартаком Мишулиным.
У Санько очень насыщенная фильмография: больше 150 ролей она сыграла в фильмах и сериалах.
У Санько очень насыщенная фильмография: больше 150 ролей она сыграла в фильмах и сериалах.
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А вот личная жизнь оказалось не так благосклонна к актрисе
Замужем Ёла была один раз, за Яном Арлазоровым, в котором она познакомилась еще в студенчестве, они оба выпускники Щуки. После свадьбы пара недолго жила вместе, даже несмотря на то, что у них родилась дочь Алена. Расставались Ян и Ёла очень сложно, все это вылилось в длительный конфликт, который продолжался целых 24 года. Ровно до смерти Арлазорова.
Ёла рассказывала подругам, что муж обидел ее настолько сильно, что она не простит его никогда. Ссоры возникали постоянно, а вдобавок ко всему актриса была намного популярнее супруга и Ян начал "утешаться" от такой несправедливости на стороне.
Ёла, узнав об этом, ушла от Арлазорова. Вскоре уехала из Москвы во Львов и адрес мужу не сообщила. Потрясение от измены было настолько сильным, что на нервной почве она практически полостью лишилась волос. Санько тяжело и долго болела и была на грани самоубийства, от которого ее удерживала лишь дочь. Они жили в театральной гримерке, на сцене актриса выступала в париках, и ходила в платке.
Ёла, узнав об этом, ушла от Арлазорова. Вскоре уехала из Москвы во Львов и адрес мужу не сообщила. Потрясение от измены было настолько сильным, что на нервной почве она практически полостью лишилась волос. Санько тяжело и долго болела и была на грани самоубийства, от которого ее удерживала лишь дочь. Они жили в театральной гримерке, на сцене актриса выступала в париках, и ходила в платке.
По возвращении актрисы в Москву Ян попытался исправить ситуацию и наладить общение, однако Санько была абсолютно непреклонна.
"Когда кровообращение на двоих одно, отсутствие этого человека смертельно. Мы не были идеальным вариантом друг для друга, но мы любили. И поэтому мы и радости друг другу подарили, и оба взаимно друг друга намучили, потому что он мечтал о женщине, которая сидит и варит ему борщи, а я рвалась на съемки" - говорила Ёла.
"Когда кровообращение на двоих одно, отсутствие этого человека смертельно. Мы не были идеальным вариантом друг для друга, но мы любили. И поэтому мы и радости друг другу подарили, и оба взаимно друг друга намучили, потому что он мечтал о женщине, которая сидит и варит ему борщи, а я рвалась на съемки" - говорила Ёла.
Арлазоров оплачивал обучение дочери в ВУЗе, а незадолго до смерти хотел повидаться с ней, но встреча не состоялась.
Он тяжело и долго болел от рака желудка, намеренно не делая операции, а пытаясь вылечиться голоданием и с помощью целителей. Когда это не помогло и он решился на операцию и химиотерапию было уже поздно.
Ёла Санько на похоронах бывшего мужа не появилась, но дочь пришла проститься с отцом.
Он тяжело и долго болел от рака желудка, намеренно не делая операции, а пытаясь вылечиться голоданием и с помощью целителей. Когда это не помогло и он решился на операцию и химиотерапию было уже поздно.
Ёла Санько на похоронах бывшего мужа не появилась, но дочь пришла проститься с отцом.
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Метки: актер актриса жизнь знаменитости кино люди слава шоу бизнес
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Да усыплять таких баб!
Итого по теме: "Актриса и сейчас очень востребована, ее приглашают сниматься постоянно, а ведь ей уже 71 год. Несмотря на этот возраст она бодра, планирует работу в новых проектах и полна энергии."