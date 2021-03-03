Ёла рассказывала подругам, что муж обидел ее настолько сильно, что она не простит его никогда. Ссоры возникали постоянно, а вдобавок ко всему актриса была намного популярнее супруга и Ян начал "утешаться" от такой несправедливости на стороне.

Ёла, узнав об этом, ушла от Арлазорова. Вскоре уехала из Москвы во Львов и адрес мужу не сообщила. Потрясение от измены было настолько сильным, что на нервной почве она практически полостью лишилась волос. Санько тяжело и долго болела и была на грани самоубийства, от которого ее удерживала лишь дочь. Они жили в театральной гримерке, на сцене актриса выступала в париках, и ходила в платке.