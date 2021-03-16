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В недавнем интервью известный актер Эдди Мерфи признался, что очень гордится своими детьми, которых у него десять от разных браков и отношений. Кроме того, 59-летний актер выразил гордость тем, что ни один из них не оказался "голливудским придурком".
У 59-летнего американского актера Эдди Мерфи - десять детей в возрасте от двух до 31 года от пяти разных отношений. В недавнем интервью он признался, как сильно гордится ими и своей семьей: "В апреле мне исполнится 60 лет, у меня много детей, и я обожаю быть папой. Это - всё для меня. Вся эта чушь с тремя фильмами в год закончилась, и я могу посвятить себя им," - сказал актер.
С годами Мерфи понял в который раз, что в жизни нет ничего важнее семьи и детей: "Я в который раз понимаю на своем пути, что если ты ставишь своих детей на первое место, это всегда правильное решение. Оказываясь в сомнениях, ты всегда думаешь: "А что лучше для моих детей?" Я так счастлив, что они у меня есть".
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В 2006 году Эдди встречался с бывшей солисткой группы Spice Girls Мелани Браун, которая родила от него дочь
Актер также гордится, что никто из его отпрысков не стал "голливудским придурком": "Мои дети замечательные, прекрасные люди - и никто не стал голливудским придурком. Мои дети умны, и каждый занят чем-то своим. Они - мое благословение. Мне очень, очень повезло," - продолжил Мерфи.
В ноябре 2018 года у Эдди и его 41-летней возлюбленной, модели Пейдж Батчер, родился сын Макс. У них также есть четырехлетняя дочь по имени Иззи. У него также есть 31-летний сын Эрик, который родился в отношениях с Полетт Макнили; пятеро детей от брака с Николь Митчелл-Мерфи: Бриа, 31 год, Майлз, 28 лет, Шейн, 26 лет, Зола, 21 год и Белла, 19 лет. Кроме того, у него есть 30-летний сын Кристиан от отношений Тамарой Худ и 13-летняя дочь Энджел от отношений со звездой Spice Girls Мелани Браун.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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