FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4727 постов • 651 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками"

Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками" (7 фото)

Автор:
16 марта 2021 21:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдди Мёрфи   голливуд   звезды   знаменитости   люди   слава   фото   шоу бизнес   
354
7
В недавнем интервью известный актер Эдди Мерфи признался, что очень гордится своими детьми, которых у него десять от разных браков и отношений. Кроме того, 59-летний актер выразил гордость тем, что ни один из них не оказался "голливудским придурком".
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Эдди Мёрфи   голливуд   звезды   знаменитости   люди   слава   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Караганда Час назад
молодец-хорошо поработал в обеих планах-и детей куча и денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася Час назад
зато он стал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Лехахуторской 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
нигга с чернильницей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото) «Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото) "Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты "Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты Такими были звезды до того, как прославились Такими были звезды до того, как прославились Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение Прощай, Ларри Флинт Прощай, Ларри Флинт 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

331954



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
2
131
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
А ведь можно выделяться интеллектом
2
550
А ведь можно выделяться интеллектом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Россиянам назвали причины весенней хандры и плохого самочувствия
0
10
Россиянам назвали причины весенней хандры и плохого самочувствия
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
0
52
В Twitter люди поругались из-за советского мороженого
7 волнующих вопросов про Великий Пост
7 волнующих вопросов про Великий Пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#СССР#автомобили#Россия#аварии#подборка#шоу бизнес#масленица
#фото#животные#факты#автомир#картинки#кино#знаменитости#позитив#Разное#настроение
#история#люди#интересно#дтп#авто аварии#приколы#прикольные#сша#красота#птицы

На что жалуетесь?

Вернуться