У 59-летнего американского актера Эдди Мерфи - десять детей в возрасте от двух до 31 года от пяти разных отношений. В недавнем интервью он признался, как сильно гордится ими и своей семьей: "В апреле мне исполнится 60 лет, у меня много детей, и я обожаю быть папой. Это - всё для меня. Вся эта чушь с тремя фильмами в год закончилась, и я могу посвятить себя им," - сказал актер.