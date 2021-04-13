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Неудачливый курьер красиво "ушел" в закат

Неудачливый курьер красиво "ушел" в закат (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: видео   зацепился   курьезы   курьер   мотоциклист   неудача   прикол   фейл   
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Курьер попал в курьезную ситуацию, когда ехал к очередному клиенту. Проезжая мимо ворот он не рассчитал свои габариты и зацепился за створку терморюкзаком.

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Метки: видео   зацепился   курьезы   курьер   мотоциклист   неудача   прикол   фейл   
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