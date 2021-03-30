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Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско

Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 23:15
Сообщество : Космос
Метки: SN11   SpaceX   Starship   mask   Илон   видео   испытания   неудача   
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Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского мультимиллионера и предпринимателя Илона Маска в ходе очередных испытаний не сумел совершить посадки по запланированному сценарию.

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Метки: SN11   SpaceX   Starship   mask   Илон   видео   испытания   неудача   
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73  комментария
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11k
Крог 11 часов назад
Все ОК: Тесла на первом месте по продажам, Спутниковый интернет, быстрее 5G Маска уже работает и все дешевле с каждым днем, Марс понемногу покоряется, пробные запуски новейших ракет продолжаются, кремлеботы на говно исходят от ненависти. Все ОК
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741
laptignu 2 минуты назад
Все правильно. Испытания. Отрицательные результаты неизбежны и позволяют получить много информации.
Это намного лучше, чем распиливать бабло изображая бурную деятельность и поливать говном тех, кто что-то делает.
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577
Hypnosis Час назад
Как странно, нет ни одного мема с Маском, или наши обрыганы могут только про роскосмос шутки придумывать?
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324
Иван Стреляев Hypnosis Час назад
Ты наверное танкист по призванию?
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2k
Иосиф Час назад
Мышление путиноидов. Современная история.

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1k
Ян Баян Час назад
Ну ракета же села! Только по частям.
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−69
MaxVargar Час назад
Авария во время испытаний, успешность которых сама компания оценивает как 30 процентов, называется фиаско? Не смешите
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8k
Vlad 2 часа назад
Если ничего не будет делать, откуда деньги брать? А так все в порядке прототипы строятся взрываются и опять строятся. Молодец, может он подтолкнет российскую космонавтику на что то новое.
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2k
Manul 2 часа назад
Кому интересен космос. Рекомендую к просмотру сериал Ради всего человечества. К сожалению перевод только пиратский и с рекламой. Но нормальный. Там альтернативная история. СССР высадился на луну первыми. И пошла гонка в космосе. Снято как будто смотришь реальную историю. Но она другая. Очень интересный сериал. Рекомендую. Смотрите Трейлер

Ссылка www.youtube.com
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2k
Иосиф Manul Час назад
Тоже современная реальность. Нет нихера, все разворовано в настоящем - создаем героическое прошлое, пусть и вымысел, зато охереть, какие мы великие в нём. Ээх
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
11 умножить на ???. Это сколько уже бабла в жопу улетело?
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12k
KOSTELLO Иван Акимов 2 часа назад
Это не бабло, а бумажки, давно уже ничем не подтвержденные.
Станок еще сколько хочешь напечатает
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2k
Иосиф KOSTELLO Час назад
Все одно, Рогозин больше сп!здит и не сомневайтесь.
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3k
ezhik 2 часа назад
хоть что то делают, пытаются....некоторые вон ракеты под гжель красят....технологии))
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15k
Maks Es 2 часа назад
Двигатели на метане - это "места, где водятся драконы".
Вместо занятий по идиотии с этим очень непростым видом топлива, проще и дешевле было бы разработать и организовать на месте процесс переработки метана в жидкое топливо наподобие керосина.
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1k
Тритий 3 часа назад
Молодец Илон , для своих инвесторов тааакие феерверки устраивает )))
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6
Kaissa 3 часа назад
Ну да прям таки ПОЛНЫМ фиаско.
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2k
Manul 3 часа назад
Все сильнее Маск хочет убежать с этой планеты. Даже в такую плохую погоду пытается запустить. К черту технику безопастности. Бежать нужно быстрее.
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41k
Максим Т. 3 часа назад
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407
Лучший Друг Максим Т. 3 часа назад
Только это сообщение с панорамы
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67
DoctorBetruger Максим Т. 2 часа назад
Это тот самый Аллан Парсонс, который "Дом голубого света исполнял"? Смешно.
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91
bobobo 3 часа назад
А вот Рогозин на госсударственные деньги лифты делает с голосом Гагарина. Зато какие лифты. Высший сорт. Что не лифт, то огурчик.
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2k
Иосиф bobobo Час назад
И стоит каждый по любому, как штатовская ракета.
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2k
Запускайте Берлагу! 4 часа назад
Опять обосрался голый король.
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552
Оксид Бетона 4 часа назад
Так кто ж в такую погоду запускает-то?
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61k
Доктор Джонс 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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886
gizmo gizmo 6 часов назад
Аффтар - ацкий дуралей. Если задача поста накидать гуано на маска - то результат прямо обратный. Непрерывно рекламируется что Маск ведёт работу, проводит испытания. Любой кто занимался конструированием хоть каких-то систем, тебе скажет: опыт полученный при испытаниях значит очень не мало, вне зависимости успешные они или нет. Жаль что аналогичной информации по нашим разработкам нет. Хотя - можно наедятся что у нас всё капец как секретно, что не раз бывало.
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18k
Сергей Костюнин 7 часов назад
Пальмочка бедная стоит и думает - " Что же вы с-ки творите ? "
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