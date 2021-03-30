Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско

Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского мультимиллионера и предпринимателя Илона Маска в ходе очередных испытаний не сумел совершить посадки по запланированному сценарию.
Согласно твитам редактора Ars Technica Эрика Бергера, испытания проходил 11-й прототип космического корабля (SN11), который при манёврах выполнял вращение вокруг собственной оси с большей интенсивностью, чем это происходило во время испытаний предыдущих моделей.
Трансляция отрывков испытаний на Youtube канале NASASpaceflight. После взрыва с яркой вспышкой
хорошо заметно, как с неба сыплются обломки прототипа и от их падения вздрагивает земля, а в воздух взмывают фонтаны гравия и песка.
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Это намного лучше, чем распиливать бабло изображая бурную деятельность и поливать говном тех, кто что-то делает.
Станок еще сколько хочешь напечатает
Вместо занятий по идиотии с этим очень непростым видом топлива, проще и дешевле было бы разработать и организовать на месте процесс переработки метана в жидкое топливо наподобие керосина.