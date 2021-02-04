Студентка занялась сексом в Zoom прямо во время урока

Из-за пандемии миллионы студентов по всему миру перешли на удалёнку. Многим это понравилось, ведь не надо никуда ехать, можно учиться прямо из дома. Но так же это нововведение связано с рядом неудобств. Некоторые забывали выключать камеры и микрофоны, погрузив в свою жизнь собеседников.
Американская студентка по имени Элизабет (Elizabeth) стала популярна в сети благодаря своей невнимательности. Во время урока девушка забыла выключить микрофон и занялась сексом прямо на занятии. Как вы понимаете, весь поток студентов на занятии услышал, как Элизабет хорошо. Когда девушка начала стонать в микрофон, одногруппники стали спрашивать, всё ли у неё хорошо и просить выключить микрофон. Однако, девушка была слишком занята, чтобы услышать их просьбу.
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Ролик появился в TkTok, а позже и в Twitter, где пользователи вдоволь посмеялись над фейлом Елизабет. Правда вскоре его удалили со всех платформ, кроме YouTube.
В Twitter даже нашлись участники этого звонка
Адвокат и защитил, и утешил клиентку, занявшись с ней сексом во время онлайн-слушания в суде
Адвокат из Перу, Гектор Роблес вступил в половой контакт, углубившись в свою клиентку, прямо во время онлайн-заседания, которое проходило в Zoom. За актом в прямом эфире следили судья и другие участники суда.
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Видимо потому что ее там во все дыры долбили, в том числе и в уши