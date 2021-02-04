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Студентка занялась сексом в Zoom прямо во время урока

Студентка занялась сексом в Zoom прямо во время урока (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 14:22
Сообщество : Голая правда
Метки: видео   неудобненько   секс   студенты   удалёнка   учёба   фейл   
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Из-за пандемии миллионы студентов по всему миру перешли на удалёнку. Многим это понравилось, ведь не надо никуда ехать, можно учиться прямо из дома. Но так же это нововведение связано с рядом неудобств. Некоторые забывали выключать камеры и микрофоны, погрузив в свою жизнь собеседников.

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Метки: видео   неудобненько   секс   студенты   удалёнка   учёба   фейл   
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6  комментариев
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8k
Мафусаил Час назад
Обожрутся своим Макдональдосм и ябутся...
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3k
Shtoppi 11 минут назад
<<Однако, девушка была слишком занята, чтобы услышать их просьбу.>>
Видимо потому что ее там во все дыры долбили, в том числе и в уши
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7k
bum-bum 36 минут назад
наказали за плохую академическую успеваемость
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14k
dimitr 57 минут назад
А видео есть? Не для себя, друг спрашивает...
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7k
Андрей Ма-С Час назад
нихера там перфоратор долбит)))
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31k
Опаньки Час назад
ну везёт чо
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