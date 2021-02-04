Студентка занялась сексом в Zoom прямо во время урока

Американская студентка по имени Элизабет (Elizabeth) стала популярна в сети благодаря своей невнимательности. Во время урока девушка забыла выключить микрофон и занялась сексом прямо на занятии. Как вы понимаете, весь поток студентов на занятии услышал, как Элизабет хорошо. Когда девушка начала стонать в микрофон, одногруппники стали спрашивать, всё ли у неё хорошо и просить выключить микрофон. Однако, девушка была слишком занята, чтобы услышать их просьбу.