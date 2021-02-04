Боец UFC решил искупаться зимой и ударился об лёд

Во время утренней пробежки грузинский боец UFC Мераб Двалишвили решил нырнуть в реку. Зимой. Как и следовало ожидать, вместо погружения в воду, Мераб стукнулся головой об лёд. Похоже, прорубь уже давно замёрзла, оставив лишь лужу на поверхности.
После неудачного заплыва Мераб почувствовал, что на голове после удара у него лопнула кожа.
«Оказалось, что там был лед и ветки деревьев. Не ожидал, что ударюсь. Как только я пробил лед, почувствовал, как моя кожа лопнула. Когда мне сшивали ее, было еще больнее!»
Боец опубликовал в Instagram видео своего удара, дорогу до больницы и сам момент приёма врача. Так что у нас есть шанс проследить весь его путь.
В комментариях пользователи сети посмеялись над неудачей бойца
Pond 1 - Merab 0
Мераб Двалишвили по прозвищу-Ледокол😂😂😂
Серьёзно? Ты не знал, что вода замерзает?
Источник:
- Зима серферам не помеха
- В российском городе бабушка устроила скотобойню на балконе и сарай у детского сада
- Чтобы порадовать девушку, россиянин с ножом ограбил зоомагазин
- Девятилетний старший брат спас малышку от преступника
- В Мичигане самолёт упал на жилой дом
Понравилось21
Люди, не ныряйте вообще лбом вперёд в неизвестных местах. Знакомый один 15 лет назад нырнул. Глубина больше двух метров была у берега. Лбом в песок, сломал шею. Больше не ходит. Нафиг это надо?
Любил прыгнуть с вышки
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице,
Замучала отдышка -
Не тем ударился об воду, дурачок!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!
Другой мой товарищ,
Любитель рыбалки,
Поймал большую рыбу на крючок.
Теперь его возят
На кресле-каталке -
Не тем ударился о воду, дурачок.
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!
Мой третий товарищ, ну прямо был героем -
Он знойную пустыню пересек.
И говорят, дошел до Каспийского моря...
Не тем ударился об воду, дурачок!
Таких не берут в космонавты!
Манго-Манго
Ответ:
Боец KFC.