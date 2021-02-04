Боец UFC решил искупаться зимой и ударился об лёд

После неудачного заплыва Мераб почувствовал, что на голове после удара у него лопнула кожа.

«Оказалось, что там был лед и ветки деревьев. Не ожидал, что ударюсь. Как только я пробил лед, почувствовал, как моя кожа лопнула. Когда мне сшивали ее, было еще больнее!»

Боец опубликовал в Instagram видео своего удара, дорогу до больницы и сам момент приёма врача. Так что у нас есть шанс проследить весь его путь.