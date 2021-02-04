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Боец UFC решил искупаться зимой и ударился об лёд

Боец UFC решил искупаться зимой и ударился об лёд (2 фото)

Автор:
04 февраля 2021 16:27
Сообщество : Спорт
Метки: Мераб   боец UFC   видео   интересное   лёд   прорубь   фейл   фото   
1789
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Во время утренней пробежки грузинский боец UFC Мераб Двалишвили решил нырнуть в реку. Зимой. Как и следовало ожидать, вместо погружения в воду, Мераб стукнулся головой об лёд. Похоже, прорубь уже давно замёрзла, оставив лишь лужу на поверхности.

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Метки: Мераб   боец UFC   видео   интересное   лёд   прорубь   фейл   фото   
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36  комментариев
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21k
Vazari 2 часа назад
Похож же))
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15k
Александр Минуту назад
Вроде боец UFC, а не знает, что удар головой запрещен....
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10k
net 2 минуты назад
Как же ему безмозглому подвезло с этим льдом замерзшим. И шею не сломал, и под лёд не нырнул. Как он планировал из под льда выбираться?
Люди, не ныряйте вообще лбом вперёд в неизвестных местах. Знакомый один 15 лет назад нырнул. Глубина больше двух метров была у берега. Лбом в песок, сломал шею. Больше не ходит. Нафиг это надо?
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14k
dimitr 4 минуты назад
Скажите ему кто-нибудь, что прорубь делают ДО ныряния, а не посредством.
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1k
Роман Гамзалиев 16 минут назад
Вот который раз смотрю на таких кадров и удивляюсь где их инстинкт самосохранения , тут летом прежде чем нырнуть проверишь 10 раз ведь жизнь одна ...
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8k
андрей 19 минут назад
Один мой товарищ
Любил прыгнуть с вышки
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице,
Замучала отдышка -
Не тем ударился об воду, дурачок!

Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!

Другой мой товарищ,
Любитель рыбалки,
Поймал большую рыбу на крючок.
Теперь его возят
На кресле-каталке -
Не тем ударился о воду, дурачок.

Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!

Мой третий товарищ, ну прямо был героем -
Он знойную пустыню пересек.
И говорят, дошел до Каспийского моря...
Не тем ударился об воду, дурачок!

Таких не берут в космонавты!

Манго-Манго
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30
Наталия Морозова Полчаса назад
Дураки народ весёлый
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3k
aleksei Полчаса назад
Главное чтобы ниточка не порвалась, а то уши отвалятся
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27k
winergy2012 41 минуту назад
Чачу забыл выпить.
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7k
Andrei Час назад
Я, б...ь, всё понимаю - полынья замёрзла, мозгов нет, но как он собирался выныривать? Из-подо льда? Он же по размаху собирался метров на 20 нырнуть!
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57
Племянник Путина Час назад
летом нырял всё нормально было. что то не так пошло...
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1k
elf3399 Час назад
Бывает. Крепыш оказался, я бы сильно поломался после такого.
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45k
Albert GER Час назад
Как будет по грузински" не зная броду не суйся в воду"?

Ответ:
Боец KFC.
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1k
DrKlizmi Albert GER Час назад
Боец KFC с самих високих гор,вах!
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3k
aleksei DrKlizmi Полчаса назад
Боец KFC это тот, кто кур мочит?
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6k
Влад Час назад
видео где?
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26
SUPPLY24.ONLINE Час назад
Боксера спрашивают: «Зачем вам нужна голова?» – «Ну, чтобы от ударов уворачиваться...» – «А еще?» – «А еще... Я в нее ем!»
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31k
Опаньки Час назад
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142
Chaim Kushnir Час назад
ну боец же, не ныряльщик ))) то такое... бывает )
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Сотрясение не грозит - всё в порядке.
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1k
BAMBRA 2 часа назад
Чистейший разум ребенка, не замутненный образованием.
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1k
Дмитрий BAMBRA 2 часа назад
Да ладно! Откуда там разум?
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34k
dima423 2 часа назад
таких не берут в космонавты... (с)
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11k
Serg2001 2 часа назад
Река одержала победу техническим нокаутом!... ))
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