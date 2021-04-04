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"Счастливый" обладатель стеклянной двери

"Счастливый" обладатель стеклянной двери (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: fail   Рукожоп   вертикальное видео   видео   дверь   неудача   стеклянная дверь   
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Когда устанавливают стеклянную дверь без ограничителя, то конец немного предсказуем.

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Метки: fail   Рукожоп   вертикальное видео   видео   дверь   неудача   стеклянная дверь   
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