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В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета

В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 13:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вертолет   видео   неудача   парашютист   спасение   чита   
1624
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И висел, пока вертушка аккуратно не приземлилась. Этот полет тянет на один из самых экстремальных, хотя и прыжка как такового не было.

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Метки: вертолет   видео   неудача   парашютист   спасение   чита   
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23k
Григорий 49 минут назад
Всего за 500 рублей удалось одной из жительниц Подмосковья посмотреть на леса средней полосы, тундру приполярья и льды Арктики. Именно столько стоил билет на воздушный шар в тот ветреный день.
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16k
Злобный Члегр 6 минут назад
"Некоторое время он летел за вертолётом на полной скорости под углом, потом вертолёт сбавил скорость. Вертолёт сделал круг над городом и медленно пошёл на посадку со стороны КСК".
Да его еще и полчасика покатали? Пилот - знатный тролль!
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27k
Fat Lynx 12 минут назад
"Другие задаются вопросом, почему мужчина не отстегнул злосчастный парашют и не воспользовался запасным" - потому как стропы парашюта намотаются на винт и пилоты скажут ему свое последнее "ах ты пи-до-ра-с!"...
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8k
Клёст 53 минуты назад
На фото вижу вертолёт одной из модификаций МТВ - рулевой винт расположен на хвостовой балке не справа, а слева по полёту.
На этих машинах запрещено выходить с принудительным стягиванием чехла парашюта (с помощью троса закреплённого в вертолёте), любая нештатная ситуация, и героя изрубит в капусту.
А именно это, мне кажется, ребята и сделали.
Почему? Самоуверенность, или дилетантство?)
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Как скучно я живу.....
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9k
ГородДомов Час назад
главное все живы
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5k
Андрей Час назад
Сначала не понял где вертолет, но потом понял что не вижу человека... А так да все с днем рождения...
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4k
Олег Час назад
121, 122, 123
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−36
Владимир 2 часа назад
С днем рождения!
(и пилота вертушки то же)
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