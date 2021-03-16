В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета

По словам очевидцев, парашютист не пострадал, однако официально о его состоянии ничего не известно.



Инцидент вызвал бурные обсуждения в Сети. Одни уверены, что парашютист не мог не получить обморожение, так как за бортом было -20 градусов, а скорость вертолета составляла не меньше 200 км/ч. Другие задаются вопросом, почему мужчина не отстегнул злосчастный парашют и не воспользовался запасным. Третьи сетевые эксперты уверены, что прыжок был с принудительным раскрытием, и прыгал, скорее всего, "перворазник", который растерялся от такого экстрима, потому и остался висеть, ожидая помощи от пилотов вертушки.