В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета

И висел, пока вертушка аккуратно не приземлилась. Этот полет тянет на один из самых экстремальных, хотя и прыжка как такового не было.
Сегодняшнее утро для читинского парашютиста получилось гораздо более экстремальным, чем он ожидал. Во время прыжка над военным аэродромом Черёмушки мужчине не повезло зацепиться парашютом за хвостовую часть вертолета. И на протяжении получаса, который наверняка показался ему вечностью, висел между жизнью и смертью, пока вертолет аккуратно не приземлился.
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«Сначала всё шло хорошо, но потом один парашютист зацепился за вертолёт. Некоторое время он летел за вертолётом на полной скорости — под углом, потом вертолёт сбавил скорость. Вертолёт сделал круг над городом и медленно пошёл на посадку со стороны КСК», - рассказал очевидец.
По словам очевидцев, парашютист не пострадал, однако официально о его состоянии ничего не известно.
Инцидент вызвал бурные обсуждения в Сети. Одни уверены, что парашютист не мог не получить обморожение, так как за бортом было -20 градусов, а скорость вертолета составляла не меньше 200 км/ч. Другие задаются вопросом, почему мужчина не отстегнул злосчастный парашют и не воспользовался запасным. Третьи сетевые эксперты уверены, что прыжок был с принудительным раскрытием, и прыгал, скорее всего, "перворазник", который растерялся от такого экстрима, потому и остался висеть, ожидая помощи от пилотов вертушки.
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На этих машинах запрещено выходить с принудительным стягиванием чехла парашюта (с помощью троса закреплённого в вертолёте), любая нештатная ситуация, и героя изрубит в капусту.
А именно это, мне кажется, ребята и сделали.
Почему? Самоуверенность, или дилетантство?)
(и пилота вертушки то же)