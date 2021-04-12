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К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли армию

К тушению пожара на Октябрьской набережной в Петербурге привлекли армию (12 фото + 4 видео)

Автор:
12 апреля 2021 18:28
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Невская мануфактура   видео   историческое здание   мчс   пожар   
2788
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4

Огнем охвачено 4000 квадратных метров. Пожару присвоен самый высокий ранг сложности. Несколько пожарных пострадали, один погиб.

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Метки: Невская мануфактура   видео   историческое здание   мчс   пожар   
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27  комментариев
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10k
ГородДомов Час назад
всего месяц назад это здание и территорию перевели под многоэтажную застройку...сегодня спустя месяц пожар
..
совпадение?
...
документ на фото
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4k
Сергей 14 минут назад
Там чуть ближе к Крыленко активная застройка идёт. Все просто виновные те кто претендуют на данную территорию.но куда там.а вообще-то Белову глаз на жопу натянуть надо.
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−1
Михаил 19 минут назад
Такое ощущение что для тушения пожаров такого масштаба у нас в России нет техники.

Ну а если бы по крышам пожар начал перекидываться с крыши на крышу, то весь город бы сгорел.
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12k
alexis 40 минут назад
Вертолёт в Джанелидзе прилетел
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2k
lekha-fil 57 минут назад
Я не злорадства ради: кому нужны обязательные к исполнению требования пожарников: 1. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций. 2. Пожарная сигнализация.
Еще никогда это никому не помогло предотвратить пожар, но обогатиться пожарникам - это да.
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2k
Иван Петров lekha-fil 5 минут назад
пожарники - это погорельцы. а те, кто тушат - пожарные
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60
Бритва Час назад
Грандиозный пожар, держитесь
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19k
Matrosskin Час назад
И до сих пор горит (19:26) Вот фотка с балкона, что называется - "онлайн". И вертолёт с черпаком летает. Вонища гарью, хотя ветер в сторону сносит...
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19k
Matrosskin 57 минут назад
И ещё пара фоток, вертолётов 3 штуки
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39k
Александр 2 часа назад
Ну скорее всего ждем через годик новый торговый центр на этом месте (
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0
User_1826799 Александр Час назад
Там по проекту жилой комплекс будет. Снести обгоревшие стены проще и дешевле,чем реставрировать историческое здание
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4k
shyrik 2 часа назад
>>>Для тушения пожара привлекли вертолет Ка-52. Воду он забирает прямо из Невы.

Это не Ка-52, скорее Ка-27(корабельный). Ка-52(Аллигатор) боевой ударный вертолет, компоновка совершенно другая.

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324k
Dionysus Автор поста shyrik 2 часа назад
Да, ошибся. Но там не Ка-27, а Ка-32.
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4k
shyrik Dionysus Час назад
Возможно. По фото-видео определить трудно, качество недостаточное.
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4k
shyrik Dionysus Час назад
Мне по началу на ум пришел Ка-226, продолжение Советского Ка-26(Иванушки дурачка), куда подует, туда и полетит.
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67k
После обеда. 2 часа назад
А кто у нас ответственный по пожарной безопасности за это здание?..
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18k
Ватаку Накомоде После обеда. 19 минут назад
Он?
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Ну Ёж Твою Медь! Мало того, что почти музейные здания горят, так ещё и человеческие жертвы! Кого-то из городоуправителей надо заслать в Сибирь лет на сто, весь снег убирать! Вот уверен, там просто масса нарушений и коррупционных схем! Как можно допустить такой пожарище иначе!? Чай не нефтехим завод там был. И его не бомбили зажигательными бомбами. Значит захламили, пожарные системы в никаком состоянии, масса нарушений пожарной безопасности. Другим я это объяснить не могу. Очень жаль людей. Особенно тех, кто пострадал и погиб.
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5k
Андрей Крылов stabskapitan Час назад
Не знаю. То во Франции спрашивайте. Но надо было бы...
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12k
alexis Андрей Крылов 53 минуты назад
Там от Дыбенко до Крыленко навтыкали человейников и "хОчут" ещё, а Вы со своими историческими зданиями, бабло надо рубить.
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12k
alexis Андрей Крылов 48 минут назад
Кирочная улица, д. 39; Парадная улица, д. 1, 3; Виленский переулок, д. 12, 14; улица Радищева (Преображенская), дома 35,

37, 39 (Парадный квартал).

Историческая справка

Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка.

Построен: архитекторы Ф.И. Волков, Ф.И. Демерцов, А.П. Иванов и др., XIX начало XX века.

(Основная часть комплекса здание госпиталя с двумя флигелями и садом, два офицерских корпуса и одна солдатская казарма (Кирочная ул., д. 31, 33, 35, 37, Преображенская улица, д. 41, памятники истории и культуры федерального значения.) (С)
И ни чего- снесли ради элитного жилья, а Вы про фабрики.
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7k
Миха Андрей Крылов Полчаса назад
Блин, честно - офигеваю с таких людей - из-за любой херни в жизни - там массоны! Коррупционные схемы! масса нарушений! везде сговор, мафия и многоуровневые шахматные партии-разводки!
Ёпрст, - банальная невнимательность, чей-то косяк, недосмотр, халатность - обычные простые человеческие вещи. Зачем искать и демонизировать невероятные схемы там, где их, скорей всего нет?
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12k
alexis Полчаса назад
Застройщики минусят.
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