Огнем охвачено 4000 квадратных метров. Пожару присвоен самый высокий ранг сложности. Несколько пожарных пострадали, один погиб.
Сегодня днем на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге вспыхнула "Невская мануфактура" - объект культурного наследия 1872 года постройки.
В последние годы производства на "мануфактуре" не было, площади предприятия сдавались в аренду - тут делали мебель, кондитерские изделия, производились лодки. Сообщается, что именно с последней мастерской начался пожар, который за несколько часов разросся на 4000 квадратных метров.
Главное здание размером 35 на 150 метров загорелось по всей площади. Дым от пожара можно увидеть практически из любой точки города.
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Изначально на месте пожара работали 200 пожарных и 43 единицы техники. Однако этих сил оказалось недостаточно, МЧС приняло решение увеличь группировку огнеборцев.
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Через некоторое время в здании обрушились перекрытия. Один из спасателей погиб, двое пострадали и находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии.
«Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением», - говорится в сообщении МЧС.
Пожару присвоили самый высокий - пятый ранг сложности.
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Для тушения пожара привлекли вертолет Ка-32. Воду он забирает прямо из Невы
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"В здании были довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности, среди которых отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, в том числе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и дымоудаления. Их выявили сотрудники Госпожнадзора в ходе плановой проверки. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд", - сообщил источник ТАСС.
Пожар перекинулся на соседнее здание. Сотрудникам МЧС приходится отвлекаться от основного пожара на тушение травы и деревьев, чтобы не допустить дальнейшего его распространения.
Вертолет МЧС произвел 6 сбросов - это около 30 тонн воды. Однако это помогло не особенно. Со стороны Октябрьской набережной здание почти полностью выгорело.
На помощь МЧС привлекли армию - с военных аэродромов под Петербургом на Октябрьскую набережную отправили 2 вертолета МИ-8, каждый из которых оборудован водосливной установкой на 5 тонн
Пожар все еще не потушен. Но можно с уверенностью говорить, что Санкт-Петербург лишился одного из памятников архитектуры.
После смерти пожарного Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности".
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совпадение?
...
документ на фото
Ну а если бы по крышам пожар начал перекидываться с крыши на крышу, то весь город бы сгорел.
Еще никогда это никому не помогло предотвратить пожар, но обогатиться пожарникам - это да.
Это не Ка-52, скорее Ка-27(корабельный). Ка-52(Аллигатор) боевой ударный вертолет, компоновка совершенно другая.
37, 39 (Парадный квартал).
Историческая справка
Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка.
Построен: архитекторы Ф.И. Волков, Ф.И. Демерцов, А.П. Иванов и др., XIX начало XX века.
(Основная часть комплекса здание госпиталя с двумя флигелями и садом, два офицерских корпуса и одна солдатская казарма (Кирочная ул., д. 31, 33, 35, 37, Преображенская улица, д. 41, памятники истории и культуры федерального значения.) (С)
И ни чего- снесли ради элитного жилья, а Вы про фабрики.
Ёпрст, - банальная невнимательность, чей-то косяк, недосмотр, халатность - обычные простые человеческие вещи. Зачем искать и демонизировать невероятные схемы там, где их, скорей всего нет?