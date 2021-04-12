Через некоторое время в здании обрушились перекрытия. Один из спасателей погиб, двое пострадали и находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии.



«Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением», - говорится в сообщении МЧС.