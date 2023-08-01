Мощный пожар рядом с гипермаркетом в Люберцах сняли на видео

По данным оперативных служб, горит строительная база с кучей лакокрасочных материалов.
В подмосковных Люберцах рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" произошёл сильный пожар на складе со стройматериалами. По данным пожарных, горят три ангара на площади 1200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Сообщается, что причиной пожара стали сварочные работы. Есть риск распространения огня на соседние здания. Рядом находятся несколько автосервисов.
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Для ликвидации пожара на месте ЧП задействованы 70 человек и 21 единица техники МЧС.
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Ладно, все пожары - отголоски спецоперации.
Вопрос к проверяющим от МЧС (пожарные только тушат): "Ребята, вы за что деньги с бизнесменов брали? Где, видна ваша работа по профилактике пожаров в производственных и складских помещениях?
Бумага стерпит... Главное, наверх отстегнуть.