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Мощный пожар рядом с гипермаркетом в Люберцах сняли на видео

Мощный пожар рядом с гипермаркетом в Люберцах сняли на видео

Автор:
01 августа 2023 13:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   люберцы   пожар   склад   стройматериалы   
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По данным оперативных служб, горит строительная база с кучей лакокрасочных материалов.

В подмосковных Люберцах рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" произошёл сильный пожар на складе со стройматериалами. По данным пожарных, горят три ангара на площади 1200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщается, что причиной пожара стали сварочные работы. Есть риск распространения огня на соседние здания. Рядом находятся несколько автосервисов.

Для ликвидации пожара на месте ЧП задействованы 70 человек и 21 единица техники МЧС.

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Метки: Видео   МЧС   люберцы   пожар   склад   стройматериалы   
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3  комментария
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doker Час назад
"Хохлы жгут!".
Ладно, все пожары - отголоски спецоперации.
Вопрос к проверяющим от МЧС (пожарные только тушат): "Ребята, вы за что деньги с бизнесменов брали? Где, видна ваша работа по профилактике пожаров в производственных и складских помещениях?
Бумага стерпит... Главное, наверх отстегнуть.
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6k
Vladimir 8 минут назад
Если вспомнить о том, что рядом находятся знаменитые Котельники, то скорее всего "аул уходит в небо"
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Burzum
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