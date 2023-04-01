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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 258 постов • 21 подписчик подписаться
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На птицефабрике в Брянской области произошёл крупный пожар

На птицефабрике в Брянской области произошёл крупный пожар

Автор:
01 апреля 2023 17:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Брянская область   МЧС   Птицефабрика   Уручье   видео   пожар   
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По предварительным данным, никто не пострадал.

В селе Уручье Брянской области на территории птицефабрики "Мираторг" произошло сильное возгорание. Огромный столб дыма был виден за несколько километров.


Как сообщают СМИ, оперативным службам сигнал о пожаре поступил в 14:55. На место выехали восемь отделений на пожарных автоцистернах. Спустя час пожарные смогли локализовать пожар.

Причины пожара и масштабы его последствий в МЧС пока не сообщили. Пострадавших, по данным СМИ, нет.

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Метки: Брянская область   МЧС   Птицефабрика   Уручье   видео   пожар   
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11  комментариев
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SoulSeeker Час назад
С каких это пор фишки стали новостным порталом? Ничего забавного в новости нет, а учитывая нынешние реалии в ней даже ничего особенно необычного нет - пожары стали частым явлением (возможно это связано с украинскими диверсантами, а может быть из страховых пытаются денег выжать, а может просто халатность или вопиющие нарушения противопожарной безопасности). Об этом и на РИА новости прочитать можно...или это для тех кто кроме фишек никуда не выходит?)
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Андрей Иванов 2 часа назад
Скоро в продаже: брянские куры-гриль и печёные яйца
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19
Вениамин Пузырьков Андрей Иванов Полчаса назад
дешевые гормоны из китая!
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Burzum
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