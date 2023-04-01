На птицефабрике в Брянской области произошёл крупный пожар

По предварительным данным, никто не пострадал.
В селе Уручье Брянской области на территории птицефабрики "Мираторг" произошло сильное возгорание. Огромный столб дыма был виден за несколько километров.
Как сообщают СМИ, оперативным службам сигнал о пожаре поступил в 14:55. На место выехали восемь отделений на пожарных автоцистернах. Спустя час пожарные смогли локализовать пожар.
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Причины пожара и масштабы его последствий в МЧС пока не сообщили. Пострадавших, по данным СМИ, нет.
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Вот такая фигня. Курятников понатыкано - не сосчитать, а курятина "кусается".
Свинья бывает и 350, смотря где брать, но курятина за 350 - это перебор.
И перебоев нет, завалено всё, качество только разное. И пихают эту курятину всюду - колбасы, сосиски и т.д.