В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Сегодня днём на НПЗ «Лукойла» в нижегородском Кстово произошёл пожар. Об этом сообщила местная прокуратура, опубликовав видео с места происшествия.

«По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении прокуратуры.