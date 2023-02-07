В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Причины ЧП пока неизвестны. Пожарные уже приступили к устранению возгорания.
Сегодня днём на НПЗ «Лукойла» в нижегородском Кстово произошёл пожар. Об этом сообщила местная прокуратура, опубликовав видео с места происшествия.
«По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении прокуратуры.
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Сообщается, что на месте уже работают пожарные и аварийные службы, для координации действий которых к НПЗ приехали сотрудники Кстовской городской прокуратуры.
По предварительным данным, на промышленном предприятии загорелась установка с бензином. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на НПЗ. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
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Известно, что мощность Кстовского НПЗ в 2021 году составляла 17 млн т/год нефти. Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции составляет около 60%.
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