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В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Автор:
07 февраля 2023 12:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Кстово   МЧС   НПЗ   Нижегородская область   видео   лукойл   пожар   
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Причины ЧП пока неизвестны. Пожарные уже приступили к устранению возгорания.

Сегодня днём на НПЗ «Лукойла» в нижегородском Кстово произошёл пожар. Об этом сообщила местная прокуратура, опубликовав видео с места происшествия.


«По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9 на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что на месте уже работают пожарные и аварийные службы, для координации действий которых к НПЗ приехали сотрудники Кстовской городской прокуратуры.


По предварительным данным, на промышленном предприятии загорелась установка с бензином. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на НПЗ. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Известно, что мощность Кстовского НПЗ в 2021 году составляла 17 млн т/год нефти. Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции составляет около 60%.

Источник:

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Метки: Кстово   МЧС   НПЗ   Нижегородская область   видео   лукойл   пожар   
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3  комментария
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342
Albert Rost 58 минут назад
Нужно посчитать сколько там заробитчан "трудится"..
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10k
Shtoppi 11 минут назад
потом следаки следы свиных копыт и животный жир там найдут. к гадалке не ходи.
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59k
Morder 11 минут назад
Надо обвинить во всем хохлов...
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