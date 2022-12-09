В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"

Мощный пожар начался с OBI.
Сначала загорелась кровля в OBI, расположенном в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе - огнём были охвачены 7000 квадратных метров.
Но пожар не локализован, и его площадь увеличилась.По данным агентства "Интерфакс", сейчас огонь распространился на 15 000 квадратных метрах.
Живущие неподалёку люди слышали звуки взрывов. «По наблюдениям из дома в 200 шагах было так – звук взрыва гулкий, раскатистый и волна. Дом 20 этажей затрясся, как при землетрясении, ходуном пол. Похоже на взрыв», - рассказывает москвичка Ирина. Собеседники агенства "Интерфакс" предполагают, что взрываются лакокрасочные материалы в строительном отделе торгового центра.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения, в готовность также приведена авиация МЧС России.
В горящем ТЦ частично обрушилась кровля. О том, есть ли внутри охваченного огнём здания люди, пока неизвестно. Пожару присвоен чётвертый ранг опасности.
Выяснилось, что последняя официальная проверка силами МЧС пожарной безопасности в магазине "ОБИ", откуда началось распространение огня, проводилась аж в 2018 году. Тогда выявили 11 нарушений, на устранение которых руководству магазина дали целый год. А нарушения были самыми разнообразными - от складирования в зоне оранжереи пожароопасных материалов до отсутствия автоматических установок пожаротушения. Ответственных за все эти безобразия лиц тогда оштрафовали, а вот предприняли ли что-нибудь, чтобы ликвидировать эти огрехи, история умалчивает.
Фигурирует несколько версий причин пожара: сварочные работы, проводимые с нарушениями, короткое замыкание и поджог.
UPD. Сообщается о гибели одного человека на пожаре.
Источник:
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Командир второму пилоту:
-Ну что есть идеи?
-Нет...
-Ну нет идеи, нет Икеи!
;)
А у вас есть, веские доказательства, что это не так?