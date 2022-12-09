В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"





В горящем ТЦ частично обрушилась кровля. О том, есть ли внутри охваченного огнём здания люди, пока неизвестно. Пожару присвоен чётвертый ранг опасности.

Выяснилось, что последняя официальная проверка силами МЧС пожарной безопасности в магазине "ОБИ", откуда началось распространение огня, проводилась аж в 2018 году. Тогда выявили 11 нарушений, на устранение которых руководству магазина дали целый год. А нарушения были самыми разнообразными - от складирования в зоне оранжереи пожароопасных материалов до отсутствия автоматических установок пожаротушения. Ответственных за все эти безобразия лиц тогда оштрафовали, а вот предприняли ли что-нибудь, чтобы ликвидировать эти огрехи, история умалчивает.

Фигурирует несколько версий причин пожара: сварочные работы, проводимые с нарушениями, короткое замыкание и поджог.

UPD. Сообщается о гибели одного человека на пожаре.