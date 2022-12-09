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В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"

В Москве горит и взрывается ТЦ "Мега Химки"

Автор:
09 декабря 2022 08:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   МЧС   Москва   ТЦ Мега Химки   ЧП   взрывы   видео   пожар   тушение пожара   
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Мощный пожар начался с OBI.

Сначала загорелась кровля в OBI, расположенном в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе - огнём были охвачены 7000 квадратных метров.


Но пожар не локализован, и его площадь увеличилась.По данным агентства "Интерфакс", сейчас огонь распространился на 15 000 квадратных метрах.



Живущие неподалёку люди слышали звуки взрывов. «По наблюдениям из дома в 200 шагах было так – звук взрыва гулкий, раскатистый и волна. Дом 20 этажей затрясся, как при землетрясении, ходуном пол. Похоже на взрыв», - рассказывает москвичка Ирина. Собеседники агенства "Интерфакс" предполагают, что взрываются лакокрасочные материалы в строительном отделе торгового центра.




В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения, в готовность также приведена авиация МЧС России.



В горящем ТЦ частично обрушилась кровля. О том, есть ли внутри охваченного огнём здания люди, пока неизвестно. Пожару присвоен чётвертый ранг опасности.

Выяснилось, что последняя официальная проверка силами МЧС пожарной безопасности в магазине "ОБИ", откуда началось распространение огня, проводилась аж в 2018 году. Тогда выявили 11 нарушений, на устранение которых руководству магазина дали целый год. А нарушения были самыми разнообразными - от складирования в зоне оранжереи пожароопасных материалов до отсутствия автоматических установок пожаротушения. Ответственных за все эти безобразия лиц тогда оштрафовали, а вот предприняли ли что-нибудь, чтобы ликвидировать эти огрехи, история умалчивает.


Фигурирует несколько версий причин пожара: сварочные работы, проводимые с нарушениями, короткое замыкание и поджог.

UPD. Сообщается о гибели одного человека на пожаре.

Источник:

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Метки: Ynews   МЧС   Москва   ТЦ Мега Химки   ЧП   взрывы   видео   пожар   тушение пожара   
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16  комментариев
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817
ProFanas 39 минут назад
Что может спасти нас от ревизии? Только [s]кража[/s] пожар.

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9k
antonium 11 минут назад
Опять не Садовод. Что же такое.
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1k
Rool 15 минут назад
При заходе на посадку в Шереметьево падает самолет:
Командир второму пилоту:
-Ну что есть идеи?
-Нет...
-Ну нет идеи, нет Икеи!
;)
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28k
Aqueronte 21 минуту назад
Хохлы счастливы?
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5k
Михаил Полчаса назад
последние пару месяцев что то много пожаров происходит. Не иначе как диверсии.
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22k
Inter Полчаса назад
догорает весь ТЦ,авиацию не привлекали. уже и не тушат, обрушилась кровля и попал кислород,локализовался огонь во многих местах сразу. погиб охранник. Вероятнее всего,так говорят-поджог.
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8k
Путинский Бот Час назад
во так бывает, когда пожарные инспектора прикормлены!Хотя может и бендерлоги нагадили,в принципе, одно другого не исключает.
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38k
Александр Час назад
Что то в последнее время часто и много всего начало гореть. Возможно пошли теракты свинорылых, а возможно рынок сам "меняется" изнутри, подстраиваясь под новую реальность. 90е вернуть легче легкого.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Захлестнуло страну пожарами. Каждый день.
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