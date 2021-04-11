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Паукохвостая гадюка: Змея с хвостом в виде «живого» паука. Потрясающий обман для ловли птиц

Паукохвостая гадюка: Змея с хвостом в виде «живого» паука. Потрясающий обман для ловли птиц (7 фото + 1 гиф)

Автор:
11 апреля 2021 19:22
Метки: змеи   интересно   факты   
574
8

Кто-то, глядя на пауков, скажет: фу, пауки. Ненавижу пауков. Кто-то, глядя на змей, скажет: фу, змеи. Ненавижу змей. Но бьюсь об заклад, что к-к-комбо из змеи с пауком на хвосте вызовет у вас лишь одну реакцию — паническую. Встречайте паукохвостую гадюку — кошмар для впечатлительных личностей и загадку для учёных. Ведь змеюка водила людей за нос почти 36 лет!

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Метки: змеи   интересно   факты   
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5k
Али Ди 2 часа назад
Шайтанама.
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Maks Es Час назад
Красавица.
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4k
Странник Час назад
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3k
au3 2 часа назад
"Змея мимикрирует настолько хорошо, что все местные птицы, соседствующие с гадюкой, уже и не пытаются отличить её хвост от добычи, они просто перестали есть сальпуг, чтобы не напороться на ловушку!"

А так чем питается тогда змея?
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Luc72 au3 Час назад
Понаехавшими, ой, т.е. поналетевшими
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