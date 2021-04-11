Кто-то, глядя на пауков, скажет: фу, пауки. Ненавижу пауков. Кто-то, глядя на змей, скажет: фу, змеи. Ненавижу змей. Но бьюсь об заклад, что к-к-комбо из змеи с пауком на хвосте вызовет у вас лишь одну реакцию — паническую. Встречайте паукохвостую гадюку — кошмар для впечатлительных личностей и загадку для учёных. Ведь змеюка водила людей за нос почти 36 лет!
В 1970 году в лапки биологам попалась тушка немного странной ложнорогатой змеи. Всё было как обычно: 60 сантиметров длины, песчаный камуфляж, да мягкие рожки из чешуек над глазами. Только вот на самом кончике хвоста виднелась отвратительная опухоль — жутковатое образование обрамляли ненормально длинные чешуйки. Что бы сделал с находкой нормальный человек?
Правильно, выкинул бы гадину подальше! Что сделали с ней учёные? Правильно, законсервировали животину и спрятали до лучших времён.
Вспомнили о змеюке лишь в 2006 году. Исследователи, путешествующие по восточным провинциям Ирака, наткнулись на аналогичное больное животное в естественной среде обитания.
Но «изуродованная» змея не торопилась страдальчески закатывать глазки и испускать дух, она активно шерудила своей опухолью по поверхности тела. Тут-то до людишек дошло: рептилия вполне здорова, просто своим хвостом она копирует сольпугу — любимый деликатес пустынных птичек!
Более того, животное устраивает целую экспозицию: её повышенной шершавости тело изображает камень, а кончик хвоста — бегающее по ней паукообразное. Насекомоядные птицы слетаются на змеиный перфоманс и пытаются укусить гадюку за хвост. Ну а дальше всё просто: рывок, укус, и ядовитый сюрприз, что стремительно распространяется по жилам птахи.
Змея мимикрирует настолько хорошо, что все местные птицы, соседствующие с гадюкой, уже и не пытаются отличить её хвост от добычи, они просто перестали есть сальпуг, чтобы не напороться на ловушку!
Однако такой способ охоты сделал змеюк очень ленивыми. В течение дня они выполняют только два действия: переползают в тень и возвращаются на солнышко. Они даже к водоёмам не ползают, водный баланс они пополняют за счёт кровушки своих жертв.
Рептилия начинает активные шевеления только если её хорошенько шугануть. Накачав воздух в лёгкие, чтобы казаться больше, чешуйчатый шланг начинает агрессивно шипеть и дрыгаться. На большее гадюка не способна — её яд слишком слаб, чтобы дать отпор крупным животным. Припухлость и покраснение — вот и всё, что получит человече от укуса нашей героини.
Но в яде и особой необходимости нет. Мимикрия и скрытность — вот главные друзья рептилоида. Паукохвостые гадюки настолько скрытны и осторожны, что мы толком их ареала не знаем, что уж там говорить про образ жизни или размножение. Вот уже 15 лет герпетологи пытаются разгадать тайны нашей героини, но она сопротивляется с заслуживающим уважения упорством.
Из этого же упорства и вытекает моя субъективная оценка: 8 лжепауков из 10! Возможно, ещё парочка скрывается рядом, но мы просто их не видим.
Источник:
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А так чем питается тогда змея?