В 1970 году в лапки биологам попалась тушка немного странной ложнорогатой змеи. Всё было как обычно: 60 сантиметров длины, песчаный камуфляж, да мягкие рожки из чешуек над глазами. Только вот на самом кончике хвоста виднелась отвратительная опухоль — жутковатое образование обрамляли ненормально длинные чешуйки. Что бы сделал с находкой нормальный человек?

Правильно, выкинул бы гадину подальше! Что сделали с ней учёные? Правильно, законсервировали животину и спрятали до лучших времён.