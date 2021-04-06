Помимо специальных приборов, за состоянием пассажиров в аэропортах наблюдают профайлеры. Именно они помогают найти среди тысяч пассажиров тех, кто может провозить в багаже запрещенный груз, и выводят преступников на чистую воду.



Основная задача профайлера - в толпе быстро определить человека, испытывающего стресс и выяснить его причины. Кстати, задавая вопросо цели визита, специалист проверяет реакцию отвечающего и, если необходимо, то после этого человека приглашают на личную беседу с сотрудниками службы безопасности.



В России профайлинг пока еще лоялен к пассажирам, зато в других странах с этими специалистами лучше не шутить: за невинную шутку, к примеру, в Израиле можно надолго задержаться в отдельном кабинете с последующими удовольствиями в виде личного досмотра.