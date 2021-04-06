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Как на ладони: 9 доказательств того, что сотрудники аэропорта знают о пассажирах больше, чем им хотелось бы

Как на ладони: 9 доказательств того, что сотрудники аэропорта знают о пассажирах больше, чем им хотелось бы (18 фото)

Автор:
06 апреля 2021 14:13
Сообщество : Факты
Метки: авиа   интересно   порядки   правила   самолеты   сканер   факты   
932
18
Аэропорт - это маленькое государство со своими законами и порядками. Некоторые из них пассажирам не известны. Рассказываем, как работает "голый сканер", зачем в аэропорту просят потереть в руках бумажку и как проверяют багаж собаками.

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Метки: авиа   интересно   порядки   правила   самолеты   сканер   факты   
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36k
dima423 46 минут назад
интересная работа))
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satra dima423 Полчаса назад
я думаю, спустя пару недель все эти "голые жопы" вызывают только отвращение.
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27k
Седой 17 минут назад
Пару лет назад нас с женой задержали в аэропорту Франкфурта и подвергли детальному осмотру и только пв конце они неохотно признали что новая техника для определения на то что вы имели контакт с взрывчаткой или нет, далека от совершенства. Как выяснилось что наши электронные книги срабатывают на их "нюхательную" машинку, даже дезодоранты имеют похожие запахи... Нас трясли довольно долго, но лучше так, чем с бомбой на борту лететь
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12k
Serg2001 21 минуту назад
Похоже нас обманывали... )
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