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Аэропорт - это маленькое государство со своими законами и порядками. Некоторые из них пассажирам не известны. Рассказываем, как работает "голый сканер", зачем в аэропорту просят потереть в руках бумажку и как проверяют багаж собаками.
Оказывается, у сотрудников аэропортов полно секретов, о которых могут не догадываться даже заядлые путешественники!
1. Весь багаж проходит проверку специально обученными собаками
Такая инспекция необходима: пес определит наличие наркотиков в сумках и прочей клади, которую сдают в багаж. Впрочем, наркотики - это еще малое зло, более сложная работа для кинологической службы в аэропортах - поиск взрывчатых веществ. Ежедневно четвероногие охранники обходят терминалы, багажные отделения и камеры хранения, уделяя особенно тщательное внимание так называемым "сложным" рейсам, например из Душанбе.
Через каждые 40 минут такой проверки собаки должны отдыхать - слишком много информации приходится обрабатывать песикам, стоящим на страже безопасности аэропортов.
2. Агрессию пассажира можно увидеть на тепловизоре
Эти приборы установлены во всех крупных аэропортах мира, и нервозное состояние пассажиров фиксируется камерами, передающими информацию на компьютеры сотрудников служб безопасности. Всех, кто попал "на карандаш", могут пригласить на личный досмотр.
3. Поведение пассажиров анализируется, даже когда они этого не замечают
Помимо специальных приборов, за состоянием пассажиров в аэропортах наблюдают профайлеры. Именно они помогают найти среди тысяч пассажиров тех, кто может провозить в багаже запрещенный груз, и выводят преступников на чистую воду.
Основная задача профайлера - в толпе быстро определить человека, испытывающего стресс и выяснить его причины. Кстати, задавая вопросо цели визита, специалист проверяет реакцию отвечающего и, если необходимо, то после этого человека приглашают на личную беседу с сотрудниками службы безопасности.
В России профайлинг пока еще лоялен к пассажирам, зато в других странах с этими специалистами лучше не шутить: за невинную шутку, к примеру, в Израиле можно надолго задержаться в отдельном кабинете с последующими удовольствиями в виде личного досмотра.
Основная задача профайлера - в толпе быстро определить человека, испытывающего стресс и выяснить его причины. Кстати, задавая вопросо цели визита, специалист проверяет реакцию отвечающего и, если необходимо, то после этого человека приглашают на личную беседу с сотрудниками службы безопасности.
В России профайлинг пока еще лоялен к пассажирам, зато в других странах с этими специалистами лучше не шутить: за невинную шутку, к примеру, в Израиле можно надолго задержаться в отдельном кабинете с последующими удовольствиями в виде личного досмотра.
4. Сотрудники аэропорта могут знать, что пассажир держал в руках незадолго до прибытия в аэровокзал
И снова о безопасности. Если кто-то из пассажиров вызывает подозрение - будьте уверены, его проверят со всей тщательностью. Одна из таких проверок выглядит так: человека просят подержать в руках кусочек ткани, которую после помещают в анализатор. Это устройство распознает запахи. Конечно, специалистов волнуют запрещенные вещества и взрывчатка. На другие ароматы никто не обратит внимание.
5. В сканере нас видят обнаженными
Многие аэропорты, особенно зарубежные, оснащены специальными сканерами, позволяющими разглядеть человека, что называется, в чем мать родила. Конечно, их основное предназначение - определить, проносят ли пассажиры на теле запрещенные предметы, в том числе оружие и взрывчатку.
Такие сканеры впервые появились в аэропортах США, ФРГ и других стран в 2009-2010 годах, и хотя после их тестированиях возникали скандалы с подачи правозащитников, объясняющих о внедрении в частную жизнь, большинство рядовых граждан были не против. Позора - на минуту, зато террориста можно вычислить до того, как он попадет в самолет.
6. В половине случаев багаж теряется по вине пассажиров
Сотрудники аэропортов поясняют, что багаж сортируется автоматически с помощью сканеров, которые считывают штрихкод перед тем, как отправить чемодан на тележку. Если пассажир поленился убрать предыдущие наклейки или бирки, которых обычно много у заядлых путешественников, информация может быть считана неверно. И потом не стоит удивляться, что чемодан улетел не туда.
7. Сотрудники таможни и аэропорта не всегда обращают внимание, есть ли у вас виза
Если по прилету в страну обнаружится, что срок действия визы закончен, пассажира депортируют за счет компании - перевозчика. А стоимость перелета вычтут из зарплаты сотрудника, допустившего оплошность и пропустившего вас с просроченной визой.
8. Самолеты, находящиеся в аэропорту, тоже контролируются
Диспетчеры следят за самолетами, которые взлетают, приземляются и стоят на земле. Словом - за всеми. Один диспетчер может контролировать одновременно информацию с пяти мониторов.
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