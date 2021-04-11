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Разбушевавшийся пожарный рукав сбил с ног сотрудника МЧС и бабулю

Разбушевавшийся пожарный рукав сбил с ног сотрудника МЧС и бабулю (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2021 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   вода   мчс   пожар   пожарные   пожарный рукав   томск   
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9 апреля в Томске произошёл инцидент, который забавно смотреть на видео, но бабушке было не совсем весело.

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Метки: бабушка   вода   мчс   пожар   пожарные   пожарный рукав   томск   
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4k
panama 2 часа назад
Вот и правда как всегда старая прет танком , видя что там тушат пожар. Они так дорогу любят переползать там где не положено , ноги мол больные 20 метров пешеход от неё и хоть ссы в глаза. Такую старость я отказываюсь уважать!
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20k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
Впереди какая-то опасная суета.
Бабка:
- Ну, мне точно туда.
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6k
Руслан 15 минут назад
Бабушки,бабушки,. ну что же вы вечно не смотрите куда идете..
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2k
Brataxe Полчаса назад
Бабка красава. Такая и в эпицентр ядерного взрыва пойдет, [мат] будет.
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13k
KOSTELLO Час назад
Ссылка m.youtube.com
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31k
Опаньки 2 часа назад
у бабки такого длинного шланга еще в жизни не было )) как он ее ловко повалил ))
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну.. бываеть. Бабульке теперь зато есть че подругам на лавке порассказать ))
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
От таких спасателей надо подальше держаться.)
Ссылка www.youtube.com
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4k
Димыч 3 часа назад
"Это увлекательный был аттракцион.."(с)
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