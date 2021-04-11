Разбушевавшийся пожарный рукав сбил с ног сотрудника МЧС и бабулю

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9 апреля в Томске произошёл инцидент, который забавно смотреть на видео, но бабушке было не совсем весело.
Началось всё с того, что пожарный тушил загоревшийся мусорный бак. Но в какой-то момент мужчина не справился с пожарным рукавом и тот выскочил из его рук. Неуправляемый шланг повалил не только сотрудника МЧС, но и проходящую мимо пожилую женщину, которая даже пыталась от него убежать.
В этот момент другие пожарные прибежали на помощь. Один наступил на рукав, усмирив его, а другой поднял промокшую старушку.
В этот момент другие пожарные прибежали на помощь. Один наступил на рукав, усмирив его, а другой поднял промокшую старушку.
Сообщается, что бабушка не получила травм.
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Бабка:
- Ну, мне точно туда.