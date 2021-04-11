Разбушевавшийся пожарный рукав сбил с ног сотрудника МЧС и бабулю

Началось всё с того, что пожарный тушил загоревшийся мусорный бак. Но в какой-то момент мужчина не справился с пожарным рукавом и тот выскочил из его рук. Неуправляемый шланг повалил не только сотрудника МЧС, но и проходящую мимо пожилую женщину, которая даже пыталась от него убежать.



В этот момент другие пожарные прибежали на помощь. Один наступил на рукав, усмирив его, а другой поднял промокшую старушку.