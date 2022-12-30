В Перми машинист-кочегар спалил ретропоезд

Вчера вечером в Перми сгорел ретро-поезд, находившийся на на железнодорожной станции Пермь II. Сообщается, что паровоз 1944 года выпуска стоял на путях и готовился к отправлению, но в какой-то момент в машинном отделении вспыхнул пожар. Машинист-кочегар попытался потушить его самостоятельно, но после тщетных попыток вызвал пожарных.



"Было установлено, что происходит горение угля в кабине машиниста паровоза. Площадь пожара составила три квадратных метра, поезд весь не горел", - сообщили в краевом МЧС.



Огонь, как сообщается, был потушен силами 40 пожарных и с помощью 12 единиц техники довольно быстро, но кабина машиниста выгорела полностью и восстановлению, скорее всего, не подлежит.