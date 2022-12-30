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В Перми машинист-кочегар спалил ретропоезд

В Перми машинист-кочегар спалил ретропоезд

Автор:
30 декабря 2022 11:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   кочегар   паровоз   пермь   пожар   ретропоезд   
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40 пожарных и 12 единиц техники участвовали в спасении старичка. Но безуспешно. Машинное отделение полностью уничтожено.

Вчера вечером в Перми сгорел ретро-поезд, находившийся на на железнодорожной станции Пермь II. Сообщается, что паровоз 1944 года выпуска стоял на путях и готовился к отправлению, но в какой-то момент в машинном отделении вспыхнул пожар. Машинист-кочегар попытался потушить его самостоятельно, но после тщетных попыток вызвал пожарных.


"Было установлено, что происходит горение угля в кабине машиниста паровоза. Площадь пожара составила три квадратных метра, поезд весь не горел", - сообщили в краевом МЧС.

Огонь, как сообщается, был потушен силами 40 пожарных и с помощью 12 единиц техники довольно быстро, но кабина машиниста выгорела полностью и восстановлению, скорее всего, не подлежит.

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При возгорании никто не пострадал. Предварительная причина пожара: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, добавили в ГУМЧС. Однако у регионального управления Следственного комитета другая версия — нарушение правил противопожарной безопасности.

В местном МЧС сообщили, что у сгоревшего паровоза не было официального статуса "ретропоезд". Что его состав был действительно "винтажным", а кабина якобы нет. Тем не менее Следственный комитет на транспорте и прокуратура официально сообщают именно о сгоревшем «ретропоезде».

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Метки: МЧС   кочегар   паровоз   пермь   пожар   ретропоезд   
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RDen 24 минуты назад
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