В Перми машинист-кочегар спалил ретропоезд

40 пожарных и 12 единиц техники участвовали в спасении старичка. Но безуспешно. Машинное отделение полностью уничтожено.
Вчера вечером в Перми сгорел ретро-поезд, находившийся на на железнодорожной станции Пермь II. Сообщается, что паровоз 1944 года выпуска стоял на путях и готовился к отправлению, но в какой-то момент в машинном отделении вспыхнул пожар. Машинист-кочегар попытался потушить его самостоятельно, но после тщетных попыток вызвал пожарных.
"Было установлено, что происходит горение угля в кабине машиниста паровоза. Площадь пожара составила три квадратных метра, поезд весь не горел", - сообщили в краевом МЧС.
Огонь, как сообщается, был потушен силами 40 пожарных и с помощью 12 единиц техники довольно быстро, но кабина машиниста выгорела полностью и восстановлению, скорее всего, не подлежит.
При возгорании никто не пострадал. Предварительная причина пожара: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, добавили в ГУМЧС. Однако у регионального управления Следственного комитета другая версия — нарушение правил противопожарной безопасности.
В местном МЧС сообщили, что у сгоревшего паровоза не было официального статуса "ретропоезд". Что его состав был действительно "винтажным", а кабина якобы нет. Тем не менее Следственный комитет на транспорте и прокуратура официально сообщают именно о сгоревшем «ретропоезде».
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