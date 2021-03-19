В Химках прогремел взрыв в одном из жилых домов

Сегодня утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковных Химках прогремел взрыв, после которого в задании начался пожар. Взрыв также спровоцировал обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами на площади 25 метров.





Изначально МЧС сообщало о погибшем мужчине, однако позднее спасатели извлекли из-под завалов трехлетнего ребенка без признаков жизни. Также сообщается о четверых жильцах, получивших травмы различной степени тяжести.



