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В Химках прогремел взрыв в одном из жилых домов

В Химках прогремел взрыв в одном из жилых домов (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 12:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взрыв   видео   газ   мчс   пожар   разрушения   химки   
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По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка газа. МЧС сообщает о двух погибших.

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Метки: взрыв   видео   газ   мчс   пожар   разрушения   химки   
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11  комментариев
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liveevil 2 часа назад
Как-то уж слишком участились в последнее время взрывы от утечек газа, не находите?
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Константин Касьянов 2 часа назад
Мои соболезнования!!
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