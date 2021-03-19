В Химках прогремел взрыв в одном из жилых домов

По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка газа. МЧС сообщает о двух погибших.
Сегодня утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковных Химках прогремел взрыв, после которого в задании начался пожар. Взрыв также спровоцировал обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами на площади 25 метров.
Изначально МЧС сообщало о погибшем мужчине, однако позднее спасатели извлекли из-под завалов трехлетнего ребенка без признаков жизни. Также сообщается о четверых жильцах, получивших травмы различной степени тяжести.
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По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Что касается пожара на восьмом этаже, то то пожарные с ним справились быстро - площадь возгорания составляла всего 2 квадратных метра.
Взрыв произошел в однокомнатной квартире, когда хозяин включил плиту, чтобы вскипятить чайник. Он остался жив, хотя и получил тяжелые ожоги. Больше всех пострадала квартира соседей - там погибло два человека...
В ликвидации последствий взрыва участвуют 57 человек и 15 единиц техники. На место трагедии выехал заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев, начальник подмосковного МЧС Сергей Полетыкин и прокурор Сергей Забатурин.
UPD: количество погибших увеличилось до трех человек - скончалась женщина, которую ранее госпитализировали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Появилось видео спасения 12-летнего ребенка из-под завалов:
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В Химках, особенно в районе Левый берег (где взрыв и произошел), несколько лет назад была откровенная война управляющих компаний. В ход шло все - от черного пиара (если кто помнит, была шумиха, вырубили химкинский лес). Как раз строили в это время платную дорогу в Питер (проходит через этот район).
Так вот, учитывая все эти факторы - появилось несколько управляющих компаний, которые откровенно топили друг друга. Собирали подписи незаконным путем, устраивали голосования, в рабочее время и т.п. Была полная жесть.
Что мы имеем сейчас - разные УК отжали себе дома и стригут деньги.
Результат сегодня в новостях видели.
Мне кажется, что тот человек, который придумал отдать правления домов в частные руки - должен присесть и надолго. Ибо даже недальновидному человеку, будет понятно, что кроме собирания денег, большинству частных УК будет положить на людей и дома.
Вот и поэтому мы имеем постоянные утечки газа, воды, канализации и т.д. и т.п.