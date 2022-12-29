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Страшный пожар охватил туннель вдоль скоростной автомагистрали в Южной Корее

Страшный пожар охватил туннель вдоль скоростной автомагистрали в Южной Корее

Автор:
29 декабря 2022 12:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тоннель   Южная Корея   дтп   магистраль   пожар   пожарные   
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Тоннель, соединяющей города Инчхон и Соннам, превратился для автомобилистов в смертельную ловушку.

Сегодня утром в южнокорейском городе Квачхон на юге от Сеула в туннеле на скоростной магистрали вспыхнул мощный пожар. Сообщается, возгорание началось после столкновения автобуса и грузовика. Уже известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек, 29 получили травмы и ожоги различной степени тяжести, 34 отравились токсичным газом.

«Пожар быстро распространился, поскольку огонь от грузовика для сбора отходов, проезжающего через туннель, переместился на панель звуконепроницаемого туннеля»,— передает местное издание Seoul.co.

Известно, что в тоннеле были заблокированы 44 автомобиля. На место страшной аварии отправили 77 пожарных автомобилей, 190 сотрудников экстренных служб. Власти пообещали разобраться в произошедшем и установить точную причину возгорания.

Сообщается, что пожарным удалось локализовать возгорания спустя час после приезда на место ЧП.

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Метки: Тоннель   Южная Корея   дтп   магистраль   пожар   пожарные   
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