Страшный пожар охватил туннель вдоль скоростной автомагистрали в Южной Корее

Сегодня утром в южнокорейском городе Квачхон на юге от Сеула в туннеле на скоростной магистрали вспыхнул мощный пожар. Сообщается, возгорание началось после столкновения автобуса и грузовика. Уже известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек, 29 получили травмы и ожоги различной степени тяжести, 34 отравились токсичным газом.