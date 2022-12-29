Страшный пожар охватил туннель вдоль скоростной автомагистрали в Южной Корее

Тоннель, соединяющей города Инчхон и Соннам, превратился для автомобилистов в смертельную ловушку.
Сегодня утром в южнокорейском городе Квачхон на юге от Сеула в туннеле на скоростной магистрали вспыхнул мощный пожар. Сообщается, возгорание началось после столкновения автобуса и грузовика. Уже известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере 5 человек, 29 получили травмы и ожоги различной степени тяжести, 34 отравились токсичным газом.
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«Пожар быстро распространился, поскольку огонь от грузовика для сбора отходов, проезжающего через туннель, переместился на панель звуконепроницаемого туннеля»,— передает местное издание Seoul.co.
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Известно, что в тоннеле были заблокированы 44 автомобиля. На место страшной аварии отправили 77 пожарных автомобилей, 190 сотрудников экстренных служб. Власти пообещали разобраться в произошедшем и установить точную причину возгорания.
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Сообщается, что пожарным удалось локализовать возгорания спустя час после приезда на место ЧП.
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