Из-за упавшего на дом электрокабеля пожар закончился фейерверком

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В алтайском селе Кызыл-Озек из-за неисправности электропроводки случился пожар. А потом на загоревшееся строение упал кабель. И заискрило.
За минувшие выходные в Республике Алтай зафиксировали два пожара. Один из них произошел в жилом доме.
К горящему одноэтажному строению прибыли пожарные, но ситуация вышла из-под контроля.
На видео, появившемся в Сети, можно заметить кульминацию событий. Из-за упавшего на дом кабеля электросети начался фейерверк.
На видео, появившемся в Сети, можно заметить кульминацию событий. Из-за упавшего на дом кабеля электросети начался фейерверк.
«Как только произошел инцидент, линия электропередачи 10 кВ была оперативно обесточена по заявке МЧС. Считаем важным отметить, что строительство любых объектов в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещено законом. Все обстоятельства и причины данного происшествия выясняются, проводятся проверки. О ходе расследования и причинах будет сообщено дополнительно», - сообщают местные СМИ.
По сообщениям в СМИ, пострадавших при пожаре нет, а дом выгорел дотла.
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