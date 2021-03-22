Из-за упавшего на дом электрокабеля пожар закончился фейерверком

Соседи, такие соседи (5 фото)

В Горно-Алтайске водитель подогнал автобус к горящему ТЦ и спас людей

Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от...

Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи

Мать во время пожара спасла своих 4-х детей

Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота