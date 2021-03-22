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Из-за упавшего на дом электрокабеля пожар закончился фейерверком

Из-за упавшего на дом электрокабеля пожар закончился фейерверком (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 12:48
Сообщество : Жить в России
Метки: алтай   видео   заискрило   лэп   мчс   пожар   
455
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В алтайском селе Кызыл-Озек из-за неисправности электропроводки случился пожар. А потом на загоревшееся строение упал кабель. И заискрило.

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Метки: алтай   видео   заискрило   лэп   мчс   пожар   
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4  комментария
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5k
workmen77 Час назад
Пипец как у них настроена релейная защита, не говоря уже о прокладке ВЛ-10 кВ через территорию жилых домов.
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770
Сергей Николаев 57 минут назад
Сначала нужно обесточивать, а потом уже тушить.
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3k
Свирепый Бамбр Сергей Николаев 47 минут назад
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