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"Вибратор слишком хорош, не советую": 25+ упоротых отзывов с АлиЭкспресс

"Вибратор слишком хорош, не советую": 25+ упоротых отзывов с АлиЭкспресс (27 фото)

Автор:
11 апреля 2021 09:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   алиэкспресс   картинки   отзывы   приколы   смешно   фото   
3971
27
Среди тех, кто посещает эту популярную онлайн-площадку, много любителей почитать отзывы. Иногда эти комментарии гораздо интереснее самого товара. А уже если отзыв с фото, то и вовсе.

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Метки: Юмор   алиэкспресс   картинки   отзывы   приколы   смешно   фото   
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7  комментариев
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Два вопроса. Один риторичнский: что заставляет страшных баб отправлять отзыв с фото? И второй: что за лазер, которым сосед сжег глаза? С соседями у меня отношения норм, просто неужели такое можно купить на Али?
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5k
lakmur Radugananebe Час назад
Ссылка coub.com
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321
Fevral 37 минут назад
Дед в полосатых штанах - огонь!
Остальные - дебилы какие-то бескультурные.
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Акакий 37 минут назад
минусок за кликбейт, в подборке нет полной версии про шлейку для кота, с главной картинки
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