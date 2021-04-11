"Вибратор слишком хорош, не советую": 25+ упоротых отзывов с АлиЭкспресс

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Среди тех, кто посещает эту популярную онлайн-площадку, много любителей почитать отзывы. Иногда эти комментарии гораздо интереснее самого товара. А уже если отзыв с фото, то и вовсе.
Похоже, что отзывы с Али - это уже отдельный вид искусства. Они не только полезные, но и очень забавные.
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Остальные - дебилы какие-то бескультурные.