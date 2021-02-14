20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения

Комментарии под фото уже стали отдельным видом сетевого искусства. Хлесткие, емкие, яркие - они подчас не просто дополняют картинку, а становятся главными в этом тандеме.
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Иногда комментаторы увлекаются и рождается интересный диалог, который сам по себе является отдельным достоянием соцсетей. И на "Фишках" такие случаются - следующая подборка будет включать как раз такие диалоги.
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Были еще 90 минутные, но не советские, там по 45 сторона