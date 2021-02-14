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20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения

20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения (25 фото)

Автор:
14 февраля 2021 00:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диалоги   картинки   комментарии   приколы   смешно   соцсети   
1446
25
Комментарии под фото уже стали отдельным видом сетевого искусства. Хлесткие, емкие, яркие - они подчас не просто дополняют картинку, а становятся главными в этом тандеме.
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Метки: Юмор   диалоги   картинки   комментарии   приколы   смешно   соцсети   
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3  комментария
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17k
Luc72 53 минуты назад
Ну дак час - это и есть с переворачиванием, МК60 - это как раз с учетом.

Были еще 90 минутные, но не советские, там по 45 сторона

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17k
Luc72 51 минуту назад
А по самой верхней фотке я подумал, что они собираются эмигрировать на Солнце

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45k
Albert GER Luc72 8 минут назад
Когда ножницы съел выбора нет - только на солнце)
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