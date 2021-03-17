Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах

Сон - всеми любимая, но странная штука. Ведь никогда не знаешь, где и когда он тебя настигнет, и это не всегда можно контролировать - а некоторые вообще готовы отдать все за драгоценную минутку сна. Кто-то засыпает на работе, другие - под столом, или например, в гондоле в Венеции. Посмотрим, в каких еще странных местах и позах можно заснуть!

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"Зашла в комнату и увидела, как спит муж. Его окружили пушистики!" 0 Источник:

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Удачный момент решает все 0 Источник:

Милота! 0 Источник:

Когда у всех сон по расписанию 0 Источник:

Когда случайно заснул на работе.. 0 Источник:

Вот почему нельзя откладывать путешествия до пенсии 0 Источник:

Парень поставил камеру, чтобы узнать, что его кошка делает ночью.. и удивился 0 Источник:

"Наш музыкант, кажется, слегка утомился" 0 Источник:

"Племяшка приклеила маме стикер, пока та спала" 0 Источник:

Название книги - "Как хорошо спать" 0 Источник:

Вот для чего нужны друзья! 0 Источник:

Стюардессам тоже нужен отдых 0 Источник:

"У всех такие милые фото со спящими хозяевами и кошками. А вот мои придурки" 0 Источник:

"Мой сын спит так, как будто он упал в мультике "Гриффины" 0 Источник:

"Бабушка перепугала меня, когда я зашла и увидела ее спящей в кресле. Потом я посмотрела на книгу.. "Еще живой" 0 Источник:

"Я не уверен, что она человек" 0 Источник:

Пока мы в 2021, этот парень уже в 2031 0 Источник:

Еще одна причина, по которой лучше не спать в аэропорту 0 Источник:

"Утром в комнате много солнца, и вот как мой муж спасается от этого" 0 Источник:

"Любимая поза для сна - фашист" 0 Источник:

Когда в душе ты балерина 0 Источник:

Вот кому будет тяжелее всех встать.. 0 Источник:

Будь крут, даже когда спишь 0 Источник:

Библиотека - поистине лучшее место для сна 0 Источник:

"Уровень сонного мастерства - Джедай" 0 Источник:

"Вот почему я не люблю спать с ним в одной кровати" 0 Источник:

"Мой коллега спит с открытыми глазами. Выглядит жутковато!" 0 Источник:

"Пришлось посмотреть на это дважды. Оказалось, жена уснула под журналом" 0 Источник:

Сон под столом - еще один способ в копилку 0 Источник:

Чур меня! 0 Источник:

"Друг остался у меня с ночевкой. Когда я уходил, он спал на диване..." 0 Источник:

Кажется, у кого-то была слишком веселая ночь 0 Источник:

И кто придумал так рано вставать в школу? 0 Источник:

Сон в метро как вид искусства 0 Источник: