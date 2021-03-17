FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11904 поста • 2594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах

Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах (36 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   подборка   приколы   смешно   смешные фото   сон   фото   
883
36
Сон - всеми любимая, но странная штука. Ведь никогда не знаешь, где и когда он тебя настигнет, и это не всегда можно контролировать - а некоторые вообще готовы отдать все за драгоценную минутку сна. Кто-то засыпает на работе, другие - под столом, или например, в гондоле в Венеции. Посмотрим, в каких еще странных местах и позах можно заснуть!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   люди   подборка   приколы   смешно   смешные фото   сон   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Acu900 50 минут назад
Хорошо спать с красивой телкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Ermolai Минуту назад
Я завидую таким людям, когда лечу в самолете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 24 минуты назад
Человек-шея доставил конечно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Типа граф Полчаса назад
Почувствуй себя во сне балериной .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент 35 крутейших фото, которые были сделаны в самый нужный момент Дети, которые уснули в необычных местах и позах Дети, которые уснули в необычных местах и позах 20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев 20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства Смешные кадры для поднятия настроения Смешные кадры для поднятия настроения
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

332046



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”
2
22
Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же
1
156
Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с дочкой в одинаковых нарядах
1
29
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с...
Натали Портман выпустила детскую книгу, которая бросает вызов гендерным стереотипам
0
16
Натали Портман выпустила детскую книгу, которая бросает вызов гендерным стереотипам
7 волнующих вопросов про Великий Пост
7 волнующих вопросов про Великий Пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#СССР#кино#автомобили#приколы#птицы#Разное#масленица
#фото#животные#интересное#дтп#авто аварии#картинки#подборка#сша#красота#позитив
#история#интересно#люди#автомир#Россия#аварии#знаменитости#прикольные#авария дня#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться