Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах

Автор:
17 марта 2021 08:30
Сон - всеми любимая, но странная штука. Ведь никогда не знаешь, где и когда он тебя настигнет, и это не всегда можно контролировать - а некоторые вообще готовы отдать все за драгоценную минутку сна. Кто-то засыпает на работе, другие - под столом, или например, в гондоле в Венеции. Посмотрим, в каких еще странных местах и позах можно заснуть!
"Зашла в комнату и увидела, как спит муж. Его окружили пушистики!"
Удачный момент решает все
Когда у всех сон по расписанию
Когда случайно заснул на работе..
Вот почему нельзя откладывать путешествия до пенсии
Парень поставил камеру, чтобы узнать, что его кошка делает ночью.. и удивился
"Наш музыкант, кажется, слегка утомился"
"Племяшка приклеила маме стикер, пока та спала"
Название книги - "Как хорошо спать"
Вот для чего нужны друзья!
Стюардессам тоже нужен отдых
"У всех такие милые фото со спящими хозяевами и кошками. А вот мои придурки"
"Мой сын спит так, как будто он упал в мультике "Гриффины"
"Бабушка перепугала меня, когда я зашла и увидела ее спящей в кресле. Потом я посмотрела на книгу.. "Еще живой"
"Я не уверен, что она человек"
Пока мы в 2021, этот парень уже в 2031
Еще одна причина, по которой лучше не спать в аэропорту
"Утром в комнате много солнца, и вот как мой муж спасается от этого"
"Любимая поза для сна - фашист"
Вот кому будет тяжелее всех встать..
Будь крут, даже когда спишь
Библиотека - поистине лучшее место для сна
"Уровень сонного мастерства - Джедай"
"Вот почему я не люблю спать с ним в одной кровати"
"Мой коллега спит с открытыми глазами. Выглядит жутковато!"
"Пришлось посмотреть на это дважды. Оказалось, жена уснула под журналом"
Сон под столом - еще один способ в копилку
"Друг остался у меня с ночевкой. Когда я уходил, он спал на диване..."
Кажется, у кого-то была слишком веселая ночь
И кто придумал так рано вставать в школу?
Сон в метро как вид искусства
"Без комментариев, просто моя жена"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: