"Одна звезда, потому что кладбище нашла, а деда нет": 20 убойных отзывов обо всем на свете

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Оказывается, многие интернет-пользователи заходят почитать отзывы не для того, чтобы составить представление о товаре. Просто среди их авторов встречаются настоящие юмористы.
Как хорошо, что интернет-пользователи не ленятся оставлять отзывы на товр, заведение или полученную услугу. Сколько времени и денег экономится!
×
Я собираюсь заказать на алике подсветку в сральню. Решил почитать отзывы.— ё-моё (@wrongrioten) February 21, 2021
МНЕ ПЛОХО. pic.twitter.com/kSv90teTsy
я смотрела отзывы на телефон и нашла это, ЛУЧШЕЕ pic.twitter.com/Jlh8WdCaJa— ×Чёртов Хикка× (@_tweet_aa) February 21, 2021
Оказывается, отзывы оставляют даже городам
Отзывы на Челябинск сделали мой день— why am I alive (@wellfuckiguess) February 16, 2021
(правда, не помню какой, слишком много времени прошло между созданием и выкладыванием этих скриншотов) pic.twitter.com/ZpDx3HtLVH
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