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"Одна звезда, потому что кладбище нашла, а деда нет": 20 убойных отзывов обо всем на свете

"Одна звезда, потому что кладбище нашла, а деда нет": 20 убойных отзывов обо всем на свете (21 фото)

Автор:
22 февраля 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: ali   Юмор   отзывы   приколы   смешно   соцсети   
1737
21
Оказывается, многие интернет-пользователи заходят почитать отзывы не для того, чтобы составить представление о товаре. Просто среди их авторов встречаются настоящие юмористы.
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Метки: ali   Юмор   отзывы   приколы   смешно   соцсети   
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*опа Полчаса назад
Оно реально существует...


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Мерзавец... Полчаса назад
Почитал отзывы на последнее (действительно есть в плеймаркете), ржу над коментами яки конь!
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