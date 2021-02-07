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20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей

20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей (22 фото)

Автор:
07 февраля 2021 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   лайфхак   приколы   смешно   советы   соцсети   
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22
В Сети можно найти массу годных и совершенно идиотских идей на все случаи жизни. Не подойдет для использования - так хотя бы посмеемся.
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Метки: Юмор   картинки   лайфхак   приколы   смешно   советы   соцсети   
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Ыукп Полчаса назад
Знатная затея - поспать зимой в лесу без костра.
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Booharik Полчаса назад

"...Пока смерть хомяка не разлучит нас!".
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