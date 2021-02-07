20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей

В Сети можно найти массу годных и совершенно идиотских идей на все случаи жизни. Не подойдет для использования - так хотя бы посмеемся.
Хитрая зараза!
"Когда мне было 19 и нужно было устраиваться на работу, мне было в лом писать сопроводительное письмо, поэтому я сделала фальшивое объявление о найме на работу и около 200 людей прислали заявки, я выбрала лучшее сопроводительное письмо как мое собственное."
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Вот. Лайфхак.— Абросимова Ольга. (@OlgaRuss3) February 4, 2021
Благодарите! pic.twitter.com/kpuhbKjcuj
Идея для подработки
В Сети много советов на тему воспитания детей. Это и понятно - отпрыски, порой, кого угодно готовы свести с ума, и дельные идеи от продвинутых родителей востребованы как никогда.
Как расколоть орехи в отсутствие орехокола
Маленький лайфхак- колем орехи!!! pic.twitter.com/RnHKYKNYH8— Nika (@Nika19525332) January 24, 2021
Либо язык выучите, либо устроите день тишины
Доброе утро мои дорогие!— Pontiy Pillat (@PillatPontiy) January 29, 2021
Ловите не плохой лайфхак:
"Решили с супругой по средам говорить только на английском. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском, ни на каком другом языке. Теперь мы по средам не разговариваем."😀
Если надо отдохнуть в лесу зимой
Полезный лайфхак, как зимой поспать в лесу pic.twitter.com/0xYREKlM9b— Симплициссимус (@Also__O) February 5, 2021
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