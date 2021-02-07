20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей

"Когда мне было 19 и нужно было устраиваться на работу, мне было в лом писать сопроводительное письмо, поэтому я сделала фальшивое объявление о найме на работу и около 200 людей прислали заявки, я выбрала лучшее сопроводительное письмо как мое собственное."