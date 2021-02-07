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25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения

25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения (27 фото)

Автор:
07 февраля 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   приколы   смешно   смешные комментарии   соцсети   
1730
27
Вот чем хорош интернет: на любой текстовый пост или картинку тут же напишут комментарий, который поможет увидеть историю с иной стороны. Иногда эти отзывы чернее ночи, но без них не было бы так интересно.
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Метки: Юмор   картинки   приколы   смешно   смешные комментарии   соцсети   
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9  комментариев
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1k
Radugananebe Час назад
Блин, как теперь развидеть эти ноги? Реально же кажется, будто обгоревшие конкчности лежат.
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19k
pssst Полчаса назад
Удаление конфетки - $1000. Хозяева разрыдались еше раз.
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9k
zlopisec Полчаса назад
Подборка огонь просто))))) Автор, спасибо)))))
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16k
Андрей Н. 51 минуту назад
А у меня знакомый и без УЗИ на работе жарил медсестру.
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641
Ksenia2 Час назад
Какие все-таки раньше у женщин были волосатые ноги! Мрак. Безотносительно к личности жены Гагарина, просто рассуждение.
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7k
Вася Ksenia2 38 минут назад
уу ноги.. у моего друга ещё фильмы есть тех времён, вот где джунгли..
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247k
Booharik Ksenia2 Полчаса назад
Раньше и трава была зеленее, и мороженое вкуснее, и ноги женщин волосатее.
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3k
newegg Ksenia2 38 секунд назад
Они и сейчас не менее волосатые. Если не брить, конечно.
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