25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения

Вот чем хорош интернет: на любой текстовый пост или картинку тут же напишут комментарий, который поможет увидеть историю с иной стороны. Иногда эти отзывы чернее ночи, но без них не было бы так интересно.

0 Источник: Подборка забавных картинок и диалогов для хорошего настроения в выходной день.

Идея для безработных - а вдруг прокатит 0 Источник:

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0 Источник: Немного о детях и родителях.

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Коротко - о воспитании ответственности 0 Источник:

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Из серии черного юмора 0 Источник:

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Автолюбители интересуются 0 Источник: Диалоги в обсуждениях на сайтах - отдельный вид искусства. Некоторые из них становятся популярными и распространяются в соцсетях. А ведь, вполне возможно, в них участвовал кто-то из вас или ваших знакомых, уважаемые фишкяне!

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Коротко и ясно 0 Источник:

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Девушкам на заметку 0 Источник:

Ну чеснок же, разве нет? 0 Источник:

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Правда жизни 0 Источник:

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0 Источник: Вообще-то, это отель, но диалог прекрасен.

Романтический ужин 0 Источник:

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