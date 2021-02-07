25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения

Вот чем хорош интернет: на любой текстовый пост или картинку тут же напишут комментарий, который поможет увидеть историю с иной стороны. Иногда эти отзывы чернее ночи, но без них не было бы так интересно.
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Автолюбители интересуются
Диалоги в обсуждениях на сайтах - отдельный вид искусства. Некоторые из них становятся популярными и распространяются в соцсетях. А ведь, вполне возможно, в них участвовал кто-то из вас или ваших знакомых, уважаемые фишкяне!
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