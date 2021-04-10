Французская армия приняла на службу робота-собаку

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Военное училище Сен-Сир (Франция) провело учения с использованием робота Spot от Boston Dynamics. Робота обучали боевым сценариям, а учащихся - тактике ведения боевых действий "с учетом роботизации и задач завтрашнего дня".
Устройство Spot, которое обычно называют роботом-псом, стоит 75 000 долларов. Оно может быть использовано как в помещении, так и на открытом воздухе, умеет ориентироваться в пространстве, отображать карту местности, обнаруживать препятствия и обходить их, подниматься по лестнице и открывать двери (с помощью пятой "ноги" - специального манипулятора).
Робопес предназначен для выполнения опасных задач в различных неблагоприятных условиях в таких местах, как атомные электростанции, морские нефтяные месторождения и строительные площадки.
Французская армия приобрела робота-собаку Spot от Boston Dynamics специально для боевых учений курсантов военного училища. По сообщению французского новостного сайта Ouest France, Spot - не единственный робот, которого тестируют французские военные.
Spot уже неплохо зарекомендовал себя в выполнении полицейских задач - полиция Нью-Йорка в настоящее время тестирует его под названием Digidog. Известно также, что этого робота можно с успехом использовать для задач по дезактивации вируса Covid-19.
École spéciale militaire de Saint-Cyr - передовая французская военная академия, расположенная в Коэткидане в Гере, Морбиан, Бретань.
Во время военных учений в академии Сен-Сир было с использованием Spot было реализовано три тренировочных сценария - наступление с захватом перекрестка, оборонительное действие днем, а затем ночью, и уличный бой - действия в городской среде. Эти действия были выполнены сначала без робота Spot, а затем с ним, чтобы увидеть разницу, которую вносит в тренировку робот-собака.
По информации Ouest France, робот Spot доказал свою эффективность в этих учениях. По мнению военных, он может оказаться незаменимым в разведке и принести большую пользу.
Во время военных учений в академии Сен-Сир было с использованием Spot было реализовано три тренировочных сценария - наступление с захватом перекрестка, оборонительное действие днем, а затем ночью, и уличный бой - действия в городской среде. Эти действия были выполнены сначала без робота Spot, а затем с ним, чтобы увидеть разницу, которую вносит в тренировку робот-собака.
По информации Ouest France, робот Spot доказал свою эффективность в этих учениях. По мнению военных, он может оказаться незаменимым в разведке и принести большую пользу.
Компания Boston Dynamics сообщила изданию The Verge, что ей известно о том факте, что ее роботы используются французским правительством и военными.
Ранее в этом году Boston Dynamics представила новую линейку продуктов для Spot, включая самозаряжающуюся версию собаки под названием Enterprise Spot и Spot Arm - пятую конечность-манипулятор, которая может захватывать, переносить и перетаскивать различные предметы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Boston Dynamics spot военное училище военные учения робопес робот технологии французская армия
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