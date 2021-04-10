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Французская армия приняла на службу робота-собаку

Французская армия приняла на службу робота-собаку (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   spot   военное училище   военные учения   робопес   робот   технологии   французская армия   
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Военное училище Сен-Сир (Франция) провело учения с использованием робота Spot от Boston Dynamics. Робота обучали боевым сценариям, а учащихся - тактике ведения боевых действий "с учетом роботизации и задач завтрашнего дня".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boston Dynamics   spot   военное училище   военные учения   робопес   робот   технологии   французская армия   
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13k
kotovski 15 минут назад
https://old.fishki.net/photo/3699293-francuzskaja-armija-protestirovala-robopsa-boston-dynamics-on-spas-soldata-ot-smerti.htmlhttps://old.fishki.net/photo/3699293-francuzskaja-armija-protestirovala-robopsa-boston-dynamics-on-spas-soldata-ot-smerti.html
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Подумаешь. Ученые в Сколково вовсю работают над россияненскими нанороботами. Сколковские нанороботы будут лучше французских, потому что будут наделены искусственным интеллектом. Кличка у них бидет Роботолик, в честь бывшего руководителя Сколково великого ученого господина Чубайса.
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16k
Ego sum qui sum 4 часа назад
скорее приняла в эксплуатацию
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4k
Sanar 4 часа назад
Мастера заголовков и боянов, ну не приняли а протестировали, было же уже на фишках.
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4k
insaider 4 часа назад
Видимо Бредбери понимал к чему всё идёт.
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18k
Аня insaider 4 часа назад
Шекли тоже
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