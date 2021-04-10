Французская армия приняла на службу робота-собаку

École spéciale militaire de Saint-Cyr - передовая французская военная академия, расположенная в Коэткидане в Гере, Морбиан, Бретань.



Во время военных учений в академии Сен-Сир было с использованием Spot было реализовано три тренировочных сценария - наступление с захватом перекрестка, оборонительное действие днем, а затем ночью, и уличный бой - действия в городской среде. Эти действия были выполнены сначала без робота Spot, а затем с ним, чтобы увидеть разницу, которую вносит в тренировку робот-собака.



По информации Ouest France, робот Spot доказал свою эффективность в этих учениях. По мнению военных, он может оказаться незаменимым в разведке и принести большую пользу.