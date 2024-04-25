Thermonator - первый в мире робопёс с огнемётом

Американская компания Throwflame представила робота-собаку с огнемётом на спине. "Термонатор" способен стрелять адским пламенем на 10 метров.
Четвероногое устройство также оснащено лазерным прицелом, позволяющим ориентироваться в окружающей пространстве. Управление осуществляется дистанционно с помощью Wi-Fi или Bluetooth. А заряда аккумулятора хватает на час работы.
Производитель Throwflame из Огайо оценил робота в 9420 долларов и заявил, что "Термонатор" не является оружием. Робопсу могут найти применение в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, уборке снега, сфере развлечений.
На сайте компании опубликованы кадры, как робот бежит по заснеженному лесу, выбрасывая струи пламени.
В США огнемёты являются нерегулируемыми товарами, поэтому находятся в свободной продаже.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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