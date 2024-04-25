FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1270 постов • 262 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Thermonator - первый в мире робопёс с огнемётом

Thermonator - первый в мире робопёс с огнемётом

Автор:
25 апреля 2024 09:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Thermonator   Огнемёт   США   новинка   робопёс   робот   
912
7
1

Американская компания Throwflame представила робота-собаку с огнемётом на спине. "Термонатор" способен стрелять адским пламенем на 10 метров.

Четвероногое устройство также оснащено лазерным прицелом, позволяющим ориентироваться в окружающей пространстве. Управление осуществляется дистанционно с помощью Wi-Fi или Bluetooth. А заряда аккумулятора хватает на час работы.

Производитель Throwflame из Огайо оценил робота в 9420 долларов и заявил, что "Термонатор" не является оружием. Робопсу могут найти применение в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, уборке снега, сфере развлечений.

На сайте компании опубликованы кадры, как робот бежит по заснеженному лесу, выбрасывая струи пламени.

В США огнемёты являются нерегулируемыми товарами, поэтому находятся в свободной продаже.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Thermonator   Огнемёт   США   новинка   робопёс   робот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
сеньор Леонсио 39 минут назад
А ведь предупреждали!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2908 постов (2735 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО
«Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
Часы уникального черного цвета
Часы уникального черного цвета
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#Юмор#аварии#позитив#Китай#интересное#история#Разное#кино
#Прикол#автомир#интересно#ДТП#кот#люди#дети#забавно#Реакция#улыбнуло
#фото#машина#в мире#авто аварии#кошка#собака#Автовсячина#факты#истории#фильм
Забивай штрафные и получай призы Забивай штрафные и получай призы Boston Dynamics представил версию робособаки с пятой конечностью Boston Dynamics представил версию робособаки с пятой конечностью Американец расчистил снег при помощи огнемета Американец расчистил снег при помощи огнемета Видео: женщина выгуливает пса-робота Видео: женщина выгуливает пса-робота Французская армия приняла на службу робота-собаку Французская армия приняла на службу робота-собаку Американцы создают лунный багги Американцы создают лунный багги

На что жалуетесь?

Вернуться