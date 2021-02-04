Boston Dynamics представил версию робособаки с пятой конечностью

Роботизированная собака Boston Dynamics по имени Spot в этом году получит дополнительную пятую конечность. В рекламном видео показано, каким трюкам уже удалось научить этого робота - он поднимает с пола тряпки и бросает их в мусорное ведро, сажает растения в саду, перетаскивает шлакоблоки, прыгает на скакалке, включает рубильники, открывает двери и даже рисует мелом на асфальте!
Американская робототехническая компания Boston Dynamics представила новую линейку продуктов для Spot, своей флагманской роботизированной собаки, которая стоит 75 000 долларов. Новые продукты включают самозаряжающуюся версию под названием Enterprise Spot, а также Spot Arm - пятую конечность-манипулятор, которая может захватывать, переносить и перетаскивать различные предметы.
Видео: использование робота Spot Enterprise + ПО Scout для совершения операций в удаленном режиме
Анонсировано также программное обеспечение для удаленных операций под названием Scout, которое позволяет управлять парком специальных собак из виртуальной диспетчерской. Идеальное решение для складских помещений, строительных площадок, атомных электростанций, морских нефтяных месторождений и т. п.
А это робот с так называемой Spot Arm - дополнительной пятой конечностью
Теперь Spot Arm можно будет приобрести в качестве дополнения к обычному робопсу Spot.
С помощью этого дополнительного устройства робот может выполнять более сложные манипуляции.
С помощью этого дополнительного устройства робот может выполнять более сложные манипуляции.
Давайте посмотрим видео, рассказывающее о его новых возможностях. Это грандиозно!
Spot находит и собирает предметы (мусор), убирает в гостиной, открывает двери, включает переключатели и клапаны, ухаживает за садом, прыгает на скакалке (которую крутят другие роботы) и рисует.
"Движение кисти, руки и тела автоматически координируется, чтобы упростить манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее досягаемость практически неограниченной", - рассказывают разработчики.
Как показано на видео, рука-манипулятор имеет шесть степеней свободы с несколькими вращающимися суставами для максимальной гибкости. Она может зажимать предметы и крепко удерживать их - даже такие маленькие предметы, как кусок мела. При этом силы в этой "руке" достаточно, чтобы схватить и перетаскивать по земле шлакоблок.
"Движение кисти, руки и тела автоматически координируется, чтобы упростить манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее досягаемость практически неограниченной", - рассказывают разработчики.
Как показано на видео, рука-манипулятор имеет шесть степеней свободы с несколькими вращающимися суставами для максимальной гибкости. Она может зажимать предметы и крепко удерживать их - даже такие маленькие предметы, как кусок мела. При этом силы в этой "руке" достаточно, чтобы схватить и перетаскивать по земле шлакоблок.
Робот Spot был разработан для бизнес-нужд, однако основатель компании Boston Dynamics Марк Райберт давно говорит о том, что планируется сделать робота для домашнего использования - конкретно для уборки дома, а может, и для чего-то еще. Планов громадье!
Генеральный директор Boston Dynamics Роб Плейтер сообщил TechCrunch, что по состоянию на октябрь прошлого года компания продала около 260 устройств Spot, но к настоящему моменту эта цифра выросла уже до 400.
Генеральный директор Boston Dynamics Роб Плейтер сообщил TechCrunch, что по состоянию на октябрь прошлого года компания продала около 260 устройств Spot, но к настоящему моменту эта цифра выросла уже до 400.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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пока робот работает в качестве принтера на асфальте, причем рисует не манипулятором а посредством изменения своей координаты - еще есть к чему стремиться.
Вот когда они ему в этот манипулятор встроят пулемет, вот тогда я напрягусь ))