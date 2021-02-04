Boston Dynamics представил версию робособаки с пятой конечностью

Spot находит и собирает предметы (мусор), убирает в гостиной, открывает двери, включает переключатели и клапаны, ухаживает за садом, прыгает на скакалке (которую крутят другие роботы) и рисует.



"Движение кисти, руки и тела автоматически координируется, чтобы упростить манипуляции и расширить рабочее пространство руки, что делает ее досягаемость практически неограниченной", - рассказывают разработчики.



Как показано на видео, рука-манипулятор имеет шесть степеней свободы с несколькими вращающимися суставами для максимальной гибкости. Она может зажимать предметы и крепко удерживать их - даже такие маленькие предметы, как кусок мела. При этом силы в этой "руке" достаточно, чтобы схватить и перетаскивать по земле шлакоблок.