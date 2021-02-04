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Boston Dynamics представил версию робособаки с пятой конечностью

Boston Dynamics представил версию робособаки с пятой конечностью (8 фото + 2 видео)

Автор:
04 февраля 2021 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boston Dynamics   spot   новинка   робопес   робособака   робот   роботизация   устройство   
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Роботизированная собака Boston Dynamics по имени Spot в этом году получит дополнительную пятую конечность. В рекламном видео показано, каким трюкам уже удалось научить этого робота - он поднимает с пола тряпки и бросает их в мусорное ведро, сажает растения в саду, перетаскивает шлакоблоки, прыгает на скакалке, включает рубильники, открывает двери и даже рисует мелом на асфальте!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boston Dynamics   spot   новинка   робопес   робособака   робот   роботизация   устройство   
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2  комментария
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31k
Опаньки 3 часа назад
"Впечатляет, не правда ли?"
пока робот работает в качестве принтера на асфальте, причем рисует не манипулятором а посредством изменения своей координаты - еще есть к чему стремиться.
Вот когда они ему в этот манипулятор встроят пулемет, вот тогда я напрягусь ))
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4k
CruelAsm 38 минут назад
Легендарной пятой ноге всё-таки нашлось применение
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