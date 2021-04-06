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Команда ученых из Брауновского университета (США) провела успешные испытания высокоскоростного беспроводного интерфейса мозг-компьютер, причем прошли они частично в домашних условиях. Речь идет о проекте BrainGate - известной разработке в области нейротехнологий. Ранее эти устройства были только проводными, теперь же удалось обеспечить полноценную работу беспроводного интерфейса - и это огромный шаг вперед.
BrainGate - мозговой имплантат для тех, кто утратил способность управлять конечностями или контролировать другие функции организма, например для пациентов, страдающих от бокового амиотрофического склероза или травм спинного мозга. Датчик, который вживляется в мозг, контролирует активность головного мозга и преобразует намерения пациента в компьютерные команды.
Пациент с двумя беспроводными передатчиками BrainGate на голове
Устройство представляет собой небольшую коробку (весом около 43 г), в которой находится аккумулятор, модуль беспроводной связи и разъемы для подключения имплантированных в кору головного мозга электродов.
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В испытании приняли участие два пациента, парализованных ниже шеи. Их задачей было "подать" нужные сигналы из моторной коры, а компьютер затем интерпретировал эти сигналы в движение курсора на экране. Испытуемые быстро и успешно освоили беспроводной интерфейс. Кроме того, из-за пандемии часть тестов пришлось проводить в домашних условиях, и это даже сыграло на руку ученым, так как им удалось получить результаты считывания мозговой активности пациентов практически без перерывов, круглые сутки.
Для сравнения - предыдущая, проводная версия BrainGate
Проект Брауновского университета - не единственная подобная разработка. Самой известной разработкой в этой области считается Neuralink, очередной проект Илона Маска.
Интерфейсы мозг-компьютер BrainGate и Neuralink в чем-то имеют сходство, но в чем-то серьезно различаются. Можно сказать, что BrainGate - более реалистичный проект, который уже прошел клинические испытания на людях, отлажен, испытан и сертифицирован - в отличие от Neuralink, который тестировали пока только на обезьянах и свиньях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Технологии и разработки интерфейс мозг-компьютер наука нейробиология нейроимплант разработка технологии
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