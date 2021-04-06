FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1453 поста • 689 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Завершены испытания первого в мире беспроводного интерфейса мозг-компьютер

Завершены испытания первого в мире беспроводного интерфейса мозг-компьютер (5 фото)

Автор:
06 апреля 2021 11:57
Сообщество : Наука
Метки: Технологии и разработки   интерфейс   мозг-компьютер   наука   нейробиология   нейроимплант   разработка   технологии   
350
5
Команда ученых из Брауновского университета (США) провела успешные испытания высокоскоростного беспроводного интерфейса мозг-компьютер, причем прошли они частично в домашних условиях. Речь идет о проекте BrainGate - известной разработке в области нейротехнологий. Ранее эти устройства были только проводными, теперь же удалось обеспечить полноценную работу беспроводного интерфейса - и это огромный шаг вперед.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Технологии и разработки   интерфейс   мозг-компьютер   наука   нейробиология   нейроимплант   разработка   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Умная программа научилась оживлять покойников Умная программа научилась оживлять покойников Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены Китайцы доставили на Землю лунный груз Китайцы доставили на Землю лунный груз В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество Началось: Илон Маск чипировал обезьяну Началось: Илон Маск чипировал обезьяну
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505364



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смешные СМС-переписки, которые зарядят вас позитивом
4
64
Смешные СМС-переписки, которые зарядят вас позитивом
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей
8
37
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему горчит авокадо, и как правильно выбирать этот фрукт?
1
17
Почему горчит авокадо, и как правильно выбирать этот фрукт?
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
1
23
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересно#люди#факты#картинки#дубай#позитив#на различный вкус#фильм
#фото#история#Россия#СССР#сша#приколы#знаменитости#ретро#Фотографии.#полиция
#прикол#животные#интересное#кино#прикольные#шоу бизнес#настроение#смешные#в мире#дети

На что жалуетесь?

Вернуться