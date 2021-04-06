В испытании приняли участие два пациента, парализованных ниже шеи. Их задачей было "подать" нужные сигналы из моторной коры, а компьютер затем интерпретировал эти сигналы в движение курсора на экране. Испытуемые быстро и успешно освоили беспроводной интерфейс. Кроме того, из-за пандемии часть тестов пришлось проводить в домашних условиях, и это даже сыграло на руку ученым, так как им удалось получить результаты считывания мозговой активности пациентов практически без перерывов, круглые сутки.