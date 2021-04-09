Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

В начале 2021 года герцога госпитализировали в больницу, где он провел около месяца. Официальные лица заявляли, что нахождение в клинике монаршей персоны не более чем предосторожность, которую приняли его лечащие врачи из-за жалобы принца на недомогание. Несколько позже Филиппа перевели в больницу Святого Варфоломея. Там он прошел курс лечения от коронавирусной инфекции и перенес операцию на сердце. В марте он вернулся в Виндзорский замок, где скончался спустя месяц.