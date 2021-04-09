Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.
В Великобритании на 100-м году жизни скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - сообщили в Букингемском дворце.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
В начале 2021 года герцога госпитализировали в больницу, где он провел около месяца. Официальные лица заявляли, что нахождение в клинике монаршей персоны не более чем предосторожность, которую приняли его лечащие врачи из-за жалобы принца на недомогание. Несколько позже Филиппа перевели в больницу Святого Варфоломея. Там он прошел курс лечения от коронавирусной инфекции и перенес операцию на сердце. В марте он вернулся в Виндзорский замок, где скончался спустя месяц.
Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в семье датского и греческого принца Филиппа. В 1922 году его старший брат отказался от престола, впоследствии чего всю монаршую семью изгнали из Греции. Со своей будущей женой Елизаветой Филипп познакомился в колледже. В 1947 году они обвенчались и Филипп взял британскую фамилию - Маунтбаттен. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.
Скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет.— Дилетант (@diletant_media) April 9, 2021
На видео — принц Филипп выступает в Мэншн-Хауз после возвращения из 4-месячной поездки по странам Содружества, 1957 год. pic.twitter.com/vGf53TXxEs
Не выдержал такого удара. Лучше умереть, чем перестать играть в Лего.— Mokridze (@Mokridzes) April 9, 2021
Источник:
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Шутка то не про принца, а про Лего. Вернее даже про ироничную ситуацию, когда попадаются люди......короче, долго объяснять, если кто-то не понимает сразу.
Человек прожил свой век. Причем "век" во всех значениях. Прожил достойно, реализовался, как только это возможно.
Мир праху его.
а знаете почему он был неуловимым? (с)
Тем более, что вместо человека который вам кажется плохим так или иначе появится другой человек возможно ещё более худший.
Знающие люди поговаривают, что достаточно уничтожить 20 англосаксонских семей и войны в мире прекратятся, наступит мир. Я склонен с этим согласится, мир действительно наступит, но на долго ли? Уверен, что на их место очень скоро придут другие упыри. Свято место пусто не бывает, а значит и место слуг зла тоже пустовать не будет.
Впрочем я лично ничего о принце Филипе не знаю, ни плохого, ни хорошего. Земля ему пухом.
Его жизнь - не жизнь. Вечно на людях, пристальное внимание со всех сторон. Всё что ни сделал - обсосут, обсудят. А власти реальной - никакой. Так, яркая наклейка. Как и жена евойная. Но его это устраивало, по-видимому.
На счёт принца - да.
А вот на счёт Елизаветы... Ой ли...
Вся разведка великобритании МИ-5, МИ-6, МИ-7 и прочее, подчиняется королеве и отчитывается перед королевой напрямую.
А то, что творят британские спецслужбы хотя бы на той же украине заслуживает отдельного внимания.
После выпуска получил звание мичмана и прошёл на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну, окончив её в звании старшего лейтенанта. Во время войны Филипп участвовал в таких сражениях как Критская операция, сражение у мыса Матапан, Сицилийская операции. Филипп служил на линкоре Valiant, был заместителем командира эсминца Wallace, а также эсминца Whelp, который участвовал в войне с Японией на Тихом океане и присутствовал в Токийском заливе при подписании акта о капитуляции Японии.
В июле 1943 года во время службы на корабле Wallace герцог применил тактику, позволившую эсминцу уйти от немецких бомбардировщиков. В тёмное время суток он предложил отвлечь внимание немецких бомбардировщиков на плот, который дымился и при плохой видимости мог сойти за подбитый корабль. В результате Wallace под покровом темноты удалось уйти, пока противник атаковал деревянный плот.
Что касается экономического аспекта, то думаю только за счет туристов английская монархия полностью окупает льготы и субсидии от государства. Можно сравнить их издержки содержания верховной власти с российской, где никем не контролируемый Подниматель с колен не покладая рук за госсчет делает из друзей, сослуживцев, родственников долларовых миллиардеров и не собирается сбавлять темп.
Ты написал примитивный подростковый бред достойный украинствующего бандеровского быдла - не более.
"Святая европа давно поняла в отличии от отсталой России"...
Блть дебил необразованный ска.
Миклош Хорти (1868 1957)
Бенито Муссолини (1883 1945)
Антониу ди Салазар (1889 1970)
Адольф Гитлер (1889 1945)
Франсиско Франко (1892 1975)
Я надеюсь ты понимаешь, что это только из новейшей истории, про Наполеона, Карла 12 и прочее, прочее рассказывать не буду.
П.С. И да, ты гондон! Русофобствующее тупорылое быдло.
Если цианид,то это чисто английское убийство.