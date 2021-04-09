FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6864 поста • 1201 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп (7 фото)

Автор:
09 апреля 2021 14:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Елизавета II   великобритания   принц Филипп   смерть   
39175
7

Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Елизавета II   великобритания   принц Филипп   смерть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
264
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
264  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
699
Электросаркома 20 часов назад
Так он и не собрал ЛЕГО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
1k
Роман Машков 39 минут назад
чуть-чуть до 100 лет не дожил - всем желаю дожить до возраста принца Филиппа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Maximvs 44 минуты назад
А почему шутки про принца и лего называют плясками на костях?
Шутка то не про принца, а про Лего. Вернее даже про ироничную ситуацию, когда попадаются люди......короче, долго объяснять, если кто-то не понимает сразу.
Человек прожил свой век. Причем "век" во всех значениях. Прожил достойно, реализовался, как только это возможно.
Мир праху его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Liberman 51 минуту назад
жил был неуловимый Филипп...
а знаете почему он был неуловимым? (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
407
накладчик в угол Час назад
И этого черта пережила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Bayker 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
torum11 Bayker 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Скончался муж Елизаветы II принц ФилиппПосмотреть
Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kom9ipa 2 часа назад
Одним бездельником меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
insaider Kom9ipa 11 минут назад
упырём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей Шеломенцев 5 часов назад
Ячеловек не злой, но скорей бы все эти крысы скончались....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мангуст Алексей Шеломенцев Час назад
Не нужно так. Не надо желать другим смерти, это нехорошо.
Тем более, что вместо человека который вам кажется плохим так или иначе появится другой человек возможно ещё более худший.
Знающие люди поговаривают, что достаточно уничтожить 20 англосаксонских семей и войны в мире прекратятся, наступит мир. Я склонен с этим согласится, мир действительно наступит, но на долго ли? Уверен, что на их место очень скоро придут другие упыри. Свято место пусто не бывает, а значит и место слуг зла тоже пустовать не будет.
Впрочем я лично ничего о принце Филипе не знаю, ни плохого, ни хорошего. Земля ему пухом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Фыва Пролджэ 5 часов назад
Про ЛЕГО уже был комментарий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 6 часов назад
Помер Максим, да и...
Его жизнь - не жизнь. Вечно на людях, пристальное внимание со всех сторон. Всё что ни сделал - обсосут, обсудят. А власти реальной - никакой. Так, яркая наклейка. Как и жена евойная. Но его это устраивало, по-видимому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мангуст Том Джоуд 57 минут назад
..."А власти реальной - никакой. Так, яркая наклейка. Как и жена евойная"...

На счёт принца - да.
А вот на счёт Елизаветы... Ой ли...
Вся разведка великобритании МИ-5, МИ-6, МИ-7 и прочее, подчиняется королеве и отчитывается перед королевой напрямую.
А то, что творят британские спецслужбы хотя бы на той же украине заслуживает отдельного внимания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 8 часов назад
Вот небольшая часть его биографии, о которой все-таки стоит вспомнить в первую очередь, особенно тем, кто начинает лить на него грязь:

После выпуска получил звание мичмана и прошёл на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну, окончив её в звании старшего лейтенанта. Во время войны Филипп участвовал в таких сражениях как Критская операция, сражение у мыса Матапан, Сицилийская операции. Филипп служил на линкоре Valiant, был заместителем командира эсминца Wallace, а также эсминца Whelp, который участвовал в войне с Японией на Тихом океане и присутствовал в Токийском заливе при подписании акта о капитуляции Японии.
В июле 1943 года во время службы на корабле Wallace герцог применил тактику, позволившую эсминцу уйти от немецких бомбардировщиков. В тёмное время суток он предложил отвлечь внимание немецких бомбардировщиков на плот, который дымился и при плохой видимости мог сойти за подбитый корабль. В результате Wallace под покровом темноты удалось уйти, пока противник атаковал деревянный плот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вениамин 8 часов назад
Не знающие других форм правления кроме самодержавия русские до сих пор не в курсе того, что англичане поняли еще 800 лет назад - нельзя чтобы вся верховная власть сосредотачивалась в одних руках. Главный смысл существования современных европейских монархий - не допустить превращения руководителя исполнительной власти, каким бы успешным и популярным политиком он не был, в единоличного вождя. Захочет ушлый премьер на волне популистских мер выпросить у народа превращения себя (конечно только на время реформ!) в Отца народов, дуче, фюрера, батьку, елбасы и т.п духовного, сакрального Лидера нации... извините, все эти титулы и эпитеты уже заранее забронированы за ничем не проявившей себя персоной. В законы престолонаследия специально прописано, что королем, королевой можно только родиться. А у вступившего в брак с текущим монархом только дети смогут встать в очередь на трон, поэтому Филипп и не мог быть английским королем. Так как монарх собственных решений не принимает, то и критиковать его особо не за что, достаточно не выходить за рамки правил монаршего поведения. И Филипп и Елизавета своим образом жизни вполне с ролью символа Великобритании справились, у Чарльза уже все сложно. А вот премьеру не дадут возможность избегнуть критики, контроля за его решениями и при неудаче без колебаний заменяется на более соответствующего стоящим задачам.
Что касается экономического аспекта, то думаю только за счет туристов английская монархия полностью окупает льготы и субсидии от государства. Можно сравнить их издержки содержания верховной власти с российской, где никем не контролируемый Подниматель с колен не покладая рук за госсчет делает из друзей, сослуживцев, родственников долларовых миллиардеров и не собирается сбавлять темп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мангуст Вениамин 45 минут назад
Облил грязью Россию и Русских ублюдок и довольный ушёл.
Ты написал примитивный подростковый бред достойный украинствующего бандеровского быдла - не более.

"Святая европа давно поняла в отличии от отсталой России"...
Блть дебил необразованный ска.

Миклош Хорти (1868 1957)
Бенито Муссолини (1883 1945)
Антониу ди Салазар (1889 1970)
Адольф Гитлер (1889 1945)
Франсиско Франко (1892 1975)

Я надеюсь ты понимаешь, что это только из новейшей истории, про Наполеона, Карла 12 и прочее, прочее рассказывать не буду.

П.С. И да, ты гондон! Русофобствующее тупорылое быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Саша 8 часов назад
БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
DeOrio 8 часов назад
Совсем старуха с катушек съехала, муженька траванула.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora DeOrio Час назад
Следы Новичка уже найдены? Если-да, то это Путин.
Если цианид,то это чисто английское убийство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
DeOrio Mellivora 50 минут назад
Причину смерти скрывают, значит точно она, больше некому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a6m5 8 часов назад
Да и х с ним уже было? Сдох очередной русофоб, который зиговал Гитлеру в 36 году вместе со всей королевской семейкой. В гугле фотки найдёте, мне с телефоеа трудно постить. Антисоветчик и русофоб. Земля ему стекловатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК a6m5 8 часов назад
Писать подобное о герое войны, провоевавшем всю Вторую Мировую против Гитлера, может только абсолютно опустувшийся человек, ну или личнисть с полностью промытыми мозгами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
iliaodin ДК 7 часов назад
Да какая там "личность"? Обычное гавно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК iliaodin 6 часов назад
Да, я вижу что для настоящего ура-патриота герои-ветераны Второй Мировой войны - это "гавно". Вот такие "настоящие" патриоты воспитаны нынче! Это так русская школа вас воспитывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Gordon Freeman ДК 5 часов назад
Вы не туда воюете )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vadim a6m5 3 часа назад
Ну ты тупой. Зиговал Гитлеру дядя Елизаветы II. За что его собственно и попросили из королей. А история с его какой-то не такой женитьбой это обмазка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Eugen 9 часов назад
праправнук Николая I... царя польского)) финского))) и прочих рагулей которые даже не упоминаются всуе

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vadim Eugen 3 часа назад
Эка ты россиян (тогда подданных Российской Империи) приложил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Дементий Мурзич 9 часов назад
Лично меня вставляет, что Лиза-воровка, выступает в ворованных коронах и ворованных драгоценностях. именно в тех, которые украл её папаша и она сама. Кстати, маша их бин подельница воровства, ещё кавкает в тему ,наследования престола.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Дементий Мурзич 9 часов назад
это конечно... что, стоит плакать или лыбу справлять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chlorpikrin 9 часов назад
Эх...довела баба всетаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Wooster 10 часов назад
Он был не готов расстаться с Лего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 38 комментариев (из 220)
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии" Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии" Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов Кремль в раздумье: позволить ли сыну российского олигарха стать лордом Московским? Кремль в раздумье: позволить ли сыну российского олигарха стать лордом Московским? Британское телевидение учит школьников различать 100 полов Британское телевидение учит школьников различать 100 полов
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

320286



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Активист решил постоять с плакатом BLM в самом "расистском" городе США
2
95
Активист решил постоять с плакатом BLM в самом "расистском" городе США
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
1
57
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Куда поехать на майские праздники в 2021 году
0
5
Куда поехать на майские праздники в 2021 году
Мурка, покажи язык
0
7
Мурка, покажи язык
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#картинки#природа#забавно#дети#смешные#Москва#искусство
#Юмор#история#животные#СССР#Россия#отдых#знаменитости#Разное#в мире#метро
#прикол#подборка#интересно#факты#еда#прикольные#смешно#жизнь#великобритания#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться