Кремль в раздумье: позволить ли сыну российского олигарха стать Лордом Московским?

Сам Лебедев пожелал, чтобы в титуле была отсылка к Москве — лорд Лебедев Московский. По традиции лордам присваивают младший аристократический титул барона — фамилию и географическое место происхождения в пределах Объединённого Королевства, однако, если город находится за пределами Британии, Геральдическая палата должна запросить подтверждение у страны, где родился лорд. Таким образом, одобрить получение титула в желаемом для Лебедева виде, теперь должны хозяева Кремля.