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Кремль в раздумье: позволить ли сыну российского олигарха стать Лордом Московским?

Кремль в раздумье: позволить ли сыну российского олигарха стать Лордом Московским? (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 23:40
Сообщество : Политика
Метки: Елизавета II   великобритания   евгений   лебедев   лорд   москва   перы   титул   
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Российским властям предстоит одобрить титул бизнесмена Евгения Лебедева, которому несколько месяцев назад королева Великобритании Елизавета II присвоила звание пожизненного лорда с правом заседания в верхней палате парламента.

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Метки: Елизавета II   великобритания   евгений   лебедев   лорд   москва   перы   титул   
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28  комментариев
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Лорд Лебедев Московский, звучит примерно как вор авторитет Гоги Питерский или Сенька Самарский.
А за что его короновали? Ну в смысле удостоили сего звания?
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71k
Я Только спросить. 11 минут назад
Я жиган Ростовский, я жиган Московский,
Я жиган Азовский, я король шпаны,
Урки все на цирлах ходят предо мною..
Я жиган Ростовский, я жиган Московский, Я жиган Азовский, я король шпаны, Урки все на цирлах ходят предо мною..
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6k
Караганда 16 минут назад
папа многое что порасказал и много чего вывез.а сынок родился в 1980 и дальше судя по википедии-только бизнес переписанный папой на сынка.у него и на учёбу не было времени.да он хрен моржовый,а не лорд московский.
пусть у хохлов спросит-папа ещё из СССР дрыстнул -мож прокатит,как лорд украинский-хотя это будет ему стоить.
и убила фраза из википедии про папу-это шедевр- цитата-1984 1992 годы служба в ПГУ КГБ СССР и СВР, занимался, согласно написанной им биографии, вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж.[10] С 1987 года в советском посольстве в Великобритании. и почему нам не ввести такое-пожизненное депутатство(хотя оно уж и так есть)и главное титул-депутат бля-бля-бля-арбатский или дорогомиловский -звучит вроде и как будет избранникам приятно.
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20k
sportage030 20 минут назад
Лорд х.у.е.в.
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11k
Алекс Полчаса назад
Предлагаю наградить его титулом - Король Говна и Пара!
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5k
SR 36 минут назад
Лорд помойный...
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718
Карл Такойто 51 минуту назад
Ну круто конечно)) Только лорда в Британии по традиции присуждает лично Королева за особые заслуги перед страной)Купить вроде нельзя в отличие от статуса барона,который автоматически приобретается вместе с покупкой какого нибудь средневекового замка принадлежащего барону)Интересно чем отличился новоиспеченный лорд Лебедев перед Британской Короной
Что поведал,где помог?)
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−17
ikniazk 52 минуты назад
Во первых это фейк
Во вторых палата лордов декоративный орган
В третьих это просто почетный титул
В четвёртых у него уже есть замок, вот по нему и будет. Завидуй, ватка
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2k
Хрюн 58 минут назад
«Лорд» хорошая кликуха для собаки. У меня сосед по даче всех своих дворняг лордами называл.
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17k
Vital Idol Час назад
как резво переобуваются!!! позавчера коммунист, вчера депутат (ЕдРист), сегодня лорд.....
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40k
SAndre Час назад
на кой фуй он нам нужен?
пусть будет лорд Кафтанчиковский
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8k
ss Час назад

Это какой же он секрет англичанам продал, что его лордом назначили?!
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2k
мемфрид Час назад
Твари
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31k
Антон Час назад
Лорд Шапитовки, а по сути обычное ЧМО.
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89k
БрОдЯгА 2 часа назад
Ну и пусть его себе забирают со всем дерьмом
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1k
Свирепый Бамбр БрОдЯгА Час назад
Там от дерьма из России уже шагнуть некуда!
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89k
БрОдЯгА Свирепый Бамбр Час назад
Ну тут то цельный лорд
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Великая княгиня Мария Мухосранская уже есть. Ну а этот будет сэром Юджином Лебедевым Нижнепердищевским. Бритоп@дорасии такие нужны - новая кровь, новые капиталы и все такое.
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84k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Да пусть будет Лордом Московским, лишь бы "Царя и Патриарха всего мира" не попросил - по приданию будущий мировой правитель (антихрист, по нашему), должен прийти из России.
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760
Максим Алтадуков 2 часа назад
Колымский.....на перспективу
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Этож сколько он туда бабла увёл ?
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82
etheral 2 часа назад
..из Хэмптона и Москвы...
хэмптонский лорд по сути и срути
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82
etheral 2 часа назад
Кремль в раздумье? Кремль автору сообщил, что он в раздумье? Кремлю насрать на мракобесие титулования всех и всякого.
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84k
Редька с хреном Автор поста etheral Час назад
Грамотный, изучавший исТорию не по учебникам, человек, прекрасно понимает, что Великобритания и сейчас правит протекторатами - Австралией, Канадой, США, а с тех пор как уничтожили правящую династию, и Россией, хотя и не напрямую, при этом англичанка сохраняет все атрибуты самодержавной монархической особы, не смотря на декларированный парламентаризм. Однако с дивана иногда всё выглядит иначе...
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11k
Corvus Corax Редька с хреном Час назад
"Великобритания и сейчас правит протекторатами - Австралией, Канадой, США ..."

Вот надо ж... я-то наивно думал, что в Великобритании военные базы, склады и даже филиалы штабов США, а, оказывается - наоборот, в США британские войска стоят...
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84k
Редька с хреном Автор поста Corvus Corax 16 минут назад (изменен)
А чего необычного - войска вассалов охраняют Королеву-мать. А свежеиспечённые (миль пардон - демократически избранные) главы указанных государств находят время, чтобы нанести визит в метрополию приложиться к лапке и присягнуть на верность. Не верите - спросите у Горби или старины Пу, чай не раз облизывали)))
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