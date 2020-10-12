Российским властям предстоит одобрить титул бизнесмена Евгения Лебедева, которому несколько месяцев назад королева Великобритании Елизавета II присвоила звание пожизненного лорда с правом заседания в верхней палате парламента.
Как ранее сообщалось, сын бывшего члена КПСС, медиамагната и члена Совета по оборонной политике (следует предполагать от стран НАТО и Великобритании, в том числе) Александра Лебедева, Евгений Лебедев получил титул пэра и место в палате лордов Британии.
Однако для того чтобы занять место в палате британского парламента, Евгению Лебедеву потребуется привязать свой аристократический титул к определённому географическому положению.
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Сам Лебедев пожелал, чтобы в титуле была отсылка к Москве — лорд Лебедев Московский. По традиции лордам присваивают младший аристократический титул барона — фамилию и географическое место происхождения в пределах Объединённого Королевства, однако, если город находится за пределами Британии, Геральдическая палата должна запросить подтверждение у страны, где родился лорд. Таким образом, одобрить получение титула в желаемом для Лебедева виде, теперь должны хозяева Кремля.
"Итак, лорд Лебедев из Хэмптона и Москвы, собирается облачиться в горностаевую мантию. Или вместо этого он явится на заседание палаты в медвежьей шкуре?", - задаётся вопросом британское издательство.
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А за что его короновали? Ну в смысле удостоили сего звания?
Я жиган Азовский, я король шпаны,
Урки все на цирлах ходят предо мною..
Во вторых палата лордов декоративный орган
В третьих это просто почетный титул
В четвёртых у него уже есть замок, вот по нему и будет. Завидуй, ватка
пусть будет лорд Кафтанчиковский
Это какой же он секрет англичанам продал, что его лордом назначили?!
хэмптонский лорд по сути и срути
Вот надо ж... я-то наивно думал, что в Великобритании военные базы, склады и даже филиалы штабов США, а, оказывается - наоборот, в США британские войска стоят...