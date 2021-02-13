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Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов

Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов (13 фото)

Автор:
13 февраля 2021 19:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   легенда   олимпийский чемпион   смерть   тяжелая атлетика   юрий власов   
2866
13

Юрию Петровичу было 85 лет.

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Источник:

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Метки: ynews   легенда   олимпийский чемпион   смерть   тяжелая атлетика   юрий власов   
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37  комментариев
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25k
Aqueronte 2 часа назад
В 85 лет может случиться все что угодно, это очень хороший возраст, особенно для спортсменов. Человек прожил прекрасную жизнь, был примером и героем. Земля пухом.
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19k
Альберт 4 минуты назад
И прожил - достойно, и умер - легко.
Земля -пухом...
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61
Павел Емцов 7 минут назад
Арни, по-моему, пока молчит...
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36
Племянник Путина 8 минут назад
Мощный дядька был. Земля ему пухом.
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122
Yurko Yurkoz 19 минут назад
Большим праведникам легкая смерть... Скорбим и помним!
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5k
Wacker 40 минут назад
Царствие Небесное тебе Дядя Юра!!! В Юношестве занимался двоеборьем Власов был для меня кумиром. Подскажите, кто-то еще смог пронести флаг своей родины на прямой руке? Думаю Арни должен приехать на похороны.
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1k
Роман Машков 44 минуты назад
очень жалко - настоящий русский мужик
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35k
Бабай 54 минуты назад
Хорошая долгая жизнь и лёгкая смерть. Царствие небесное.
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5k
Sergey 58 минут назад
никогда не понимал, как эти бодибилдеры занимаются в зале с утра до полуночи, качая железо...что Арни, что Власов, что многие другие... я сам занимался в зале 3 года, сейчас после ковида пока забросил (но обязательно вернусь)... максимум я выжимал из себя 3 часа интенсивных тренировок и все, потом я просто дома спал в отключке... а они как роботы фигачат сутками в зале, как так ???? это наследственность ? или они химию принимают ? или что вообще ?
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827
Ratibor 59 минут назад
Человечище!!! Пожил конечно, но мог и дольше радовать этот мир! Низкий поклон, покойся с миром великий Титан!
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9k
portmen77 59 минут назад
Светлая память. Настоящий железный человек.
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4k
Александр Иванов Час назад
Печально... Вечная память...
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3k
ron Час назад
Наши лайки тут посвящены не новости, а являются данью уважения ушедшему герою эпохи.
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3k
Мангуст Час назад
Человек, прославлявший нашу РОДИНУ. Покойся с миром.
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2k
Frank Borman Час назад
Не менее легендарный бодибилдер и голливудский актер Арнольд Шварценеггер не единожды признавался, что Юрий Власов - его кумир, который был одним из тех, кто вдохновил его "качать железо".

Сравнить сраного американского качка с величайшим советским спортсменом - верх цинизма и американожополизства.
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10k
Олегbl4 Frank Borman Час назад
Скрепы #
опу порвали?
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10k
net Frank Borman 39 минут назад
Арнольд для популяризации спорта сделал гораздо больше. Власов крут, но я о нем только второй раз в жизни слышу, а Арни знают все. И между Власовым и Шварцнейгером было взаимоуважение без всякого националисткого дерьма и дружеское общение, а в вашей голове похоже пиндосы, кругом пиндосы.
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1k
Роман Бумеров net Полчаса назад
Власов был весьма популярен, вы просто не застали. В 80-90-е его еще очень даже знали. Будь Арни "лишь" чемпионом по бодибилдингу, вы бы о нем знали?
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9k
Seledochnik Час назад
Запомните, как выглядит настоящий мужчина, а не эти нагеленые педо-мачо с бритыми ногами и крашеными ногтями.
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936
patrik1313 Час назад
Арнольд пока ничего не сказал. Ждем.
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54k
Racer777 Час назад
ДА. Светлая память ЗНАМЕНОСЦУ.
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1k
Domax3000 Час назад
Светлая память знаменосцу!...
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1k
Пачо Эррера Час назад
Говорят: сила есть- ума не надо, а тут и сила и ум были у человека. Крутой был мужик.
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14k
Alex ASK Час назад
Прощай, легенда!
Ссылка www.youtube.com
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