Умер легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов

Юрию Петровичу было 85 лет.
Легендарный советский штангист, олимпийский чемпион и литератор Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
«Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье», - сказал генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин.
Смерть Власова стала неожиданностью даже для его семьи. По словам дочери Ирины, сегодня утром Юрий Петрович чувствовал себя замечательно, а к вечеру случилась трагедия, ставшая огромным ударом для близких. При этом бывший олимпийский чемпион был абсолютно здоров, и ничем в последнее время не болел - ни простудой, ни ковидом.
Юрий Власов является золотым медалистом Олимпийских игр 1960 года и серебряным - 1964 года. На его счету четыре золотых медали чемпионатов мира и 6 побед в чемпионатах Европы. За свою карьеру великий штангист установил более 30 мировых рекордов.
На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР.
После завершения спортивной карьеры Юрий Петрович профессионально занимался литературной деятельностью. Его перу принадлежат книги "Огненный крест" о советской революции и гражданской войне, "Красные валеты" - о выпускниках суворовского училища, которые потеряли своих отцов на войне, "Мы есть и будем" - книга-размышление о русском патриотизме и "Временщики" - произведение о судьбе России, а также ряд других произведений о спорте.
Не менее легендарный бодибилдер и голливудский актер Арнольд Шварценеггер не единожды признавался, что Юрий Власов - его кумир, который был одним из тех, кто вдохновил его "качать железо".
В 1988 году Железный Арни специально отложил свой вылет из Москвы, чтобы увидеться со своим кумиром детства. Они встретились в качалке, пожали друг другу руки, сделали несколько фотографий на память, после чего Арнольд подарил Юрию свою книгу, на которой написал: "Моему идолу, Юрию Власову".
Величайшая, громаднейшая утрата. Великий человек, спортсмен, гражданин! Глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам, болельщикам.— Vladimir Gavrikov (@gavrikov) February 13, 2021
И его отец не менее интересный. "Особый район Китая" его книга, разведчика.— lino4ka (@vidinal) February 13, 2021
"всякая жалоба, пусть даже себе, — предательство себя, ибо трухлявит волю, умножает энергию болезни, укрепляет зависимость от всех болезней. ... " из кн. Ю. Власова— марта янич (@1015_ast) February 13, 2021
Мощный Красивый Человек. Личность!
Юрий Власов умер. Светлая Память pic.twitter.com/WR4qT0Fsop
Источник:
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Земля -пухом...
Сравнить сраного американского качка с величайшим советским спортсменом - верх цинизма и американожополизства.
опу порвали?