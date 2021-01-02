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Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии"

Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии" (4 фото)

Автор:
02 января 2021 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   ynews   Владимир Коренев   народный артист России   смерть   человек-амфибия   
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Причиной смерти стал COVID-19. Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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Метки: COVID-19   ynews   Владимир Коренев   народный артист России   смерть   человек-амфибия   
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39  комментариев
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29k
Азат Баширов 9 часов назад
И что в 80 лет, он только коронавирусом болел? Может не от того лечили?
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Вот какая опасная болезнь КОВИД !
Человеку всего то 80 лет , еще много много лет бы жил если бы не эпидемия.!!!
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13k
vikklu иванов дмитрий Час назад
Или если бы не поместили в "красную зону"...
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3k
RALEXXX 4 часа назад
Видел его когда-то в "перестроечном" спектакле "Улица Шолом-Алейхема 40".
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−25
medved12 6 часов назад
Фильм хороший, актер тоже. слов нет..
но. товарищи. может хватит врать ? К 80 годам у человека болезней набирается куева туча и еще маленькая тележка.
не надо спекулируя на смерти раздувать истерию коронавируса...
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8k
Star Link medved12 5 часов назад
Действительно, ведь вирус не виден, значит его нет.
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28k
KiploksAKS Star Link 3 часа назад
А что ещё из мемов Вы недавно прочитали?
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4k
Vadim 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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5
Максим Максимов 7 часов назад
уходят легенды
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28k
LEPA 7 часов назад
RIP! Достойный был артист и человек,чего о многих не скажешь.
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32k
Гёз Уленшпигель 8 часов назад
Чёрт, да как же так?! Хотя, о чём это я? Нам до этого возраста НИКОГДА НЕ ДОЖИТЬ! Ибо их долголетие было заложено ещё в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ!!!
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108
Vlad 8 часов назад
80 лет... неплохо бы дожить до этих лет.
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8k
albedo 8 часов назад
Александр Ширвиндт.
А хорошо сказал:
"В нашем возрасте (от 75-ти и выше) ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать.

Я столько раз бросал курить, но ни к чему хорошему это не привело. Возвращался обратно к этому пороку, пока сын, которого я очень слушаюсь и боюсь, не сказал: «Всё, хватит».

А потом меня навели на замечательного академика, предупредив, что он никого не принимает, но меня откуда-то знает и готов побеседовать.

Я собрал полное собрание сочинений анализов мочи и поехал куда-то в конец шоссе Энтузиастов.

Особняк, тишина, ходят милые кривоногие дамы в пластмассовых халатах. Ковры, огромный кабинет. По стенам благодарственные грамоты от Наполеона, от Петра I, от Навуходоносора… И сидит академик в золотых очках.

«Сколько вам лет?» – говорит.

Да вот, говорю, четыреста будет.

«Мы, значит, ровесники, я младше вас на год».

Когда он увидел мою папку анализов, взмахнул руками:

«Умоляю, уберите». Мне это уже понравилось. Заглядывать в досье не стал.

«А что у вас?» Я говорю: «Во-первых, коленки болят утром».

– «А у меня, наоборот, вечером. Что еще?»

– «Одышка».

– «Ну это нормально».

– «Я стал быстро уставать».

– «Правильно. Я тоже.

В нашем возрасте так и должно быть».

И я успокоился. Раз уж академик медицины чувствует себя так же, как и я, то о чем тогда говорить?

На прощание я сказал, что бросил курить.

Он посмотрел на меня через золотые очки:

«Дорогой мой, зачем?

В нашем возрасте ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Доживаем как есть».

Я поцеловал его в грамоты и ушел.

Гений! А если бы он стал читать мою мочу…"

Александр Ширвиндт
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32k
Гёз Уленшпигель albedo 7 часов назад
Мой хирург и человек который меня наблюдает и ведёт. Говорит примерно те же слова! Добавляя при этом ДЕЛАЙ ,ЧТО ДОЛЖЕН! И БУДЬ ,ЧТО БУДЕТ!
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864
Алексей Зубков Гёз Уленшпигель 7 часов назад
Мандалорец наверно .
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28k
KiploksAKS Алексей Зубков 3 часа назад
Марк Аврелий, наверное.
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13k
vikklu albedo Час назад
Прям в стиле Джерома К. Джерома. Думал, цитата из какого его рассказа.
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37k
Сергей 8 часов назад
После фильма горланили на улице:

Эй моряк, ты слишком долго плавал.
Я тебя успела позабыть.
Мне теперь морской по нраву дьявол.
Его хочу любить.

Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Трезвый или пьяный
Не видно все равно.
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120
Bender Rodriguez Сергей 6 часов назад
- Эй, моряк, ты слишком долго плавал!
- Плавает говно, а моряки ходят.
- Эй, говно, ты слишком долго плавал!
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5
Миша Bender Rodriguez 5 часов назад
Это ты не к месту.
Моряк, всё же, долго плавал.
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37k
Сергей Bender Rodriguez 5 часов назад
Из песни слово не выкинешь!
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58k
Viktor Bender Rodriguez 2 часа назад
Ага, капитан дальнего хождения!
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6k
amrita 9 часов назад
Только в одной роли и был хорош.
конечно соболезнуем.
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2k
Андрей Ковалев amrita 8 часов назад
Из за этой роли его знают полмира..
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13k
куджо 9 часов назад
Очень жаль, безвременно...
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1k
emporio_ss 9 часов назад
Артиста нет но фильмы и память будут жить долго. Человеку амфибии конкурентов нет и вряд ли будут, хотя фильм старый.
Ссылка coub.com
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