Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии"

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС и впоследствии стал актером театра и кино и педагогом. Свою знаменитую роль Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева Коренев получил на последнем курсе института в 1961 году. Эта роль принесла артисту широкую известность и всеобщую любовь зрителей.





Также Народный артист России известен по своим работам в таких фильмах как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад", Много шума из ничего и других.





В 1961 году Коренев пришел в труппу Московского драматического театра К. С. Станиславского (Электротеатр Станиславского) и до последнего времени был ведущим артистом труппы.



