Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии"

Причиной смерти стал COVID-19. Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет.
Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии", скончался от коронавируса. Об этом сообщала дочь актера. Артисту было 80 лет.
"Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сообщила Ирина Коренева.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС и впоследствии стал актером театра и кино и педагогом. Свою знаменитую роль Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева Коренев получил на последнем курсе института в 1961 году. Эта роль принесла артисту широкую известность и всеобщую любовь зрителей.
Также Народный артист России известен по своим работам в таких фильмах как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад", Много шума из ничего и других.
В 1961 году Коренев пришел в труппу Московского драматического театра К. С. Станиславского (Электротеатр Станиславского) и до последнего времени был ведущим артистом труппы.
Умер Владимир Коренев, которого мы все помним по «Человеку-амфибии». pic.twitter.com/UcZfkf1aMV— Mr Goodwin (@1Tomsk1990) January 2, 2021
Источник:
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Человеку всего то 80 лет , еще много много лет бы жил если бы не эпидемия.!!!
но. товарищи. может хватит врать ? К 80 годам у человека болезней набирается куева туча и еще маленькая тележка.
не надо спекулируя на смерти раздувать истерию коронавируса...
А хорошо сказал:
"В нашем возрасте (от 75-ти и выше) ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать.
Я столько раз бросал курить, но ни к чему хорошему это не привело. Возвращался обратно к этому пороку, пока сын, которого я очень слушаюсь и боюсь, не сказал: «Всё, хватит».
А потом меня навели на замечательного академика, предупредив, что он никого не принимает, но меня откуда-то знает и готов побеседовать.
Я собрал полное собрание сочинений анализов мочи и поехал куда-то в конец шоссе Энтузиастов.
Особняк, тишина, ходят милые кривоногие дамы в пластмассовых халатах. Ковры, огромный кабинет. По стенам благодарственные грамоты от Наполеона, от Петра I, от Навуходоносора… И сидит академик в золотых очках.
«Сколько вам лет?» – говорит.
Да вот, говорю, четыреста будет.
«Мы, значит, ровесники, я младше вас на год».
Когда он увидел мою папку анализов, взмахнул руками:
«Умоляю, уберите». Мне это уже понравилось. Заглядывать в досье не стал.
«А что у вас?» Я говорю: «Во-первых, коленки болят утром».
– «А у меня, наоборот, вечером. Что еще?»
– «Одышка».
– «Ну это нормально».
– «Я стал быстро уставать».
– «Правильно. Я тоже.
В нашем возрасте так и должно быть».
И я успокоился. Раз уж академик медицины чувствует себя так же, как и я, то о чем тогда говорить?
На прощание я сказал, что бросил курить.
Он посмотрел на меня через золотые очки:
«Дорогой мой, зачем?
В нашем возрасте ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Доживаем как есть».
Я поцеловал его в грамоты и ушел.
Гений! А если бы он стал читать мою мочу…"
Александр Ширвиндт
Эй моряк, ты слишком долго плавал.
Я тебя успела позабыть.
Мне теперь морской по нраву дьявол.
Его хочу любить.
Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Трезвый или пьяный
Не видно все равно.
- Плавает говно, а моряки ходят.
- Эй, говно, ты слишком долго плавал!
Моряк, всё же, долго плавал.
конечно соболезнуем.