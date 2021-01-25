Британское телевидение учит школьников различать 100 полов

В фильме, в частности, один из детей задает вопрос: "Сколько всего существует полов?" Некая Кейт, представленная как преподаватель полового воспитания, объясняет: "Гендерных идентичностей существует множество. Мы знаем мужской и женский пол, но есть еще сто с лишним способов идентифицировать себя. Некоторые могут относить себя к двум полам сразу, идентифицируя свой пол как "двойной". Другие причисляют себя к "нестандартному полу", они как бы говорят: я не хочу быть никем в точности, я - это я.

Еще один спикер, Лео, работник здравоохранения, представившийся как мужчина-трансгендер, говорит детям: "Это произошло не потому, что я хотел быть трансгендером, а потому, что я хотел быть счастливым, а для этого мне нужно было стать тем, кем я себя ощущаю. Все относятся ко мне, как и раньше, но я чувствую, что моя жизнь стала гармоничнее".

Участница по имени Рэйчел рассказывает детям: "Некоторые люди рождаются и с самого начала чувствуют, что они не того пола. Например, кто-то родился девочкой, а чувствует себя мальчиком".

В прошлом году британское министерство образования призвало педагогов с аккуратностью подходить к сексуальному образованию, избегая подходов, которые могут нанести детям вред, и используя лишь те ресурсы, которые подходят детям по возрасту и основаны на научных данных. По словам создателей фильма, который предназначен для школьников 9-12 лет, чтобы соблюсти требования, они привлекали в качестве консультантов более 50 педагогов.