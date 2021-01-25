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Британское телевидение учит школьников различать 100 полов

Британское телевидение учит школьников различать 100 полов (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 16:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   ввс   великобритания   гендерное воспитание   новости   странные люди   учебный фильм   фильм   
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Телекомпания ВВС выпустила в помощь британским учителям и школьникам учебный фильм, посвященный половому воспитанию и гендерной идентичности. Фильм, в котором 9-12-летним детям рассказывают о наличии более 100 полов и учат распознавать в себе трансгендера, вызвал большое удивление у учителей и родителей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   ввс   великобритания   гендерное воспитание   новости   странные люди   учебный фильм   фильм   
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39  комментариев
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2k
Том Сойер 9 часов назад
Британское телевидение учит школьников различать 100 полов
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47
Племянник Путина Час назад
в Британии три пола. мужчины, женщины и дубовый.
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3k
Кистень 2 часа назад
Так выращивают 3,14дарасов.
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
погодите....это в макдональдсе вместо М и Ж будет сто дверей???
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6k
Vallek 4 часа назад
Всё просто:
1. Он
2. Она
3. Оно

Называется - род. В русском и английском языке это уже есть.
Детей учить тому, как себя дифференцируют долбо#бы - это провал.
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1k
zenon 5 часов назад
В седьмом классе всех мальчиков отвели в военкомат на техосмотр. Идём от стола до стола в чём мать родила. В общем подошёл Вилля до невропатолога и тот спрашивает - пол. Вилля - у нас земля. Та ему - так я не это спрашиваю, я спрашиваю мальчик ты, или девушка. А он выставил своё двухсантиметровое достоинство и спрашивает её, вы слепая, не видите? Конечно все начали смеяться.
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9k
gnyS i 6 часов назад
Чем больше у них полов тем меньше будет их популяция, и это для нас хорошо.
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12k
Денис 6 часов назад
Британское телевидение учит школьников различать 100 полов
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60
Проезжий 6 часов назад
Анекдот в тему

Находит Жопошник (Ж) бутылку с Джинном (Д)

Джинн вылазит, ну типа, загадывай желания.

Ж - "мое первое желание, это чтобы желаний у меня было столько же много, сколько гендеров на свете"..
Д - Выполнено!
Ж - мое второе желание - чтобы сексуальные меньшинства перестали ущемлять!
Д - Выполнено!
Ж - Так вроде ничего не изменилось вокруг...
Д - так вас, убогих, никто и не ущемлял.. кстати, твои два желания уже закончились..
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1k
zenon Проезжий 5 часов назад
И хочу, что бы у меня был он, как у той лошади. Глянул, перепугался, то была кобыла.
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0
Sergey Kruglov 6 часов назад
Эта тема для них не новая, в каждой школе ученики изучают половое отношение, а в этой статье мы видим что BBC захотела пристроится к школьной программе только и всего.
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0
Авторитет Любыч 7 часов назад
откуда 100 полов когда пиписьки всего две, пестик и тычинка - ЧТО ЗА БРЕД?
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8k
harlamov 7 часов назад
У Вовки во дворце 100 комнат и везде полы разные. Получается у нас у президента тоже 100 полов))
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12k
Денис harlamov 6 часов назад
Мля, ну КАК у вас либерасни поганой так мозги устроены, что вы везде и во всём видите Путина. Он ваш Бог что ли ? :)
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1k
Sam 7 часов назад
Ха, всего-то сотня...
Гаплоидный мицелий ГРИБА щелелистника имеет не менее 23 328 разных полов!
Человечеству есть куда расти!!!
Вперёд, в грибницу!
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65k
Пётровыч 7 часов назад
То есть 100 разных вариантов хромосом?
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8k
БарНалей 7 часов назад
Даже при моей больной фантазии, я не смогу больше 10 разновидностей зооонекропедофилов напридумывать.
Всем срочно в дурку!
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397
Serg Dex 7 часов назад
Наши изучают тоже самое только на "внеклассных занятиях", в подворотнях и на порносайтах, да и тв не далеко ушло .
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1k
Anubis17 7 часов назад
Немецкий политик поздоровался с людьми более чем 40 полов
Ссылка www.youtube.com
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2k
Spanki Anubis17 6 часов назад
Отличный троллинг
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13
Михаил 7 часов назад
Замечательно!

Заднеприводные либералы:

1. Караул ребенка, во младенчестве крестят! Что они делают! Принудительно приводят в церковь! Пусть вырастет и сам выберет религию! В школе не смейте рассказывать про христианскую культуру!

2. 100 полов - это отличная вещь которую нужно знать всем детям с 9 лет.

Занавес
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1k
А. Дрейфус 7 часов назад
Один говноресурс (Фишки) передает инфу с другого говноресурса (Dailymail) и говнопоедатели всерьез обсуждают этот треш.
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27k
a.fey 7 часов назад
На сколько я знаю, BBC - государственная компания. Очень хорошая тема - распил бабла на "правильное" половое воспитание. Вот и Штаты выделяют деньги на "правильное" половое воспитание в других странах, как например в Пакистане. Может даже эта тема станет покруче, чем глобальное потепление.
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86k
Дмитрий 7 часов назад
Этот род проклятых выродков нужно истреблять.
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