Британское телевидение учит школьников различать 100 полов

Телекомпания ВВС выпустила в помощь британским учителям и школьникам учебный фильм, посвященный половому воспитанию и гендерной идентичности. Фильм, в котором 9-12-летним детям рассказывают о наличии более 100 полов и учат распознавать в себе трансгендера, вызвал большое удивление у учителей и родителей.
Обучающий фильм, снятый телекомпанией ВВС, под названием "Самоидентификация: разбираемся в половой и гендерной идентичности" утверждает, что, помимо мужского и женского, существует еще около сотни полов или способов гендерной самоидентификации. Создатели фильма предлагают его вкачестве учебного пособия несмотря на то, что правительственный циркуляр, опубликованный в 2020 году, призывает школы к максимальной аккуратности при обсуждении гендерных проблем.
В фильме школьники задают взрослым вопросы о полах и гендерной идентичности. Педагоги, в свою очередь, рассказывают о существовании множества полов, указывая, в частности, на "двойной пол", "нестандартный пол" и "пансексуальность". В фильме также упоминается о том, что быть трансгендером - это способ "стать счастливым", при этом создатели не говорят ни слова ни о законодательных ограничениях, ни о медицинских проблемах, связанных со сменой пола. После того, как в обществе началась горячая дискуссия вокруг нового обучающего фильма, ВВС опубликовала "настоятельную рекомендацию" учителям сначала посмотреть фильм самим, и уже потом показывать его детям.
В фильме, в частности, один из детей задает вопрос: "Сколько всего существует полов?" Некая Кейт, представленная как преподаватель полового воспитания, объясняет: "Гендерных идентичностей существует множество. Мы знаем мужской и женский пол, но есть еще сто с лишним способов идентифицировать себя. Некоторые могут относить себя к двум полам сразу, идентифицируя свой пол как "двойной". Другие причисляют себя к "нестандартному полу", они как бы говорят: я не хочу быть никем в точности, я - это я.
Еще один спикер, Лео, работник здравоохранения, представившийся как мужчина-трансгендер, говорит детям: "Это произошло не потому, что я хотел быть трансгендером, а потому, что я хотел быть счастливым, а для этого мне нужно было стать тем, кем я себя ощущаю. Все относятся ко мне, как и раньше, но я чувствую, что моя жизнь стала гармоничнее".
Участница по имени Рэйчел рассказывает детям: "Некоторые люди рождаются и с самого начала чувствуют, что они не того пола. Например, кто-то родился девочкой, а чувствует себя мальчиком".
В прошлом году британское министерство образования призвало педагогов с аккуратностью подходить к сексуальному образованию, избегая подходов, которые могут нанести детям вред, и используя лишь те ресурсы, которые подходят детям по возрасту и основаны на научных данных. По словам создателей фильма, который предназначен для школьников 9-12 лет, чтобы соблюсти требования, они привлекали в качестве консультантов более 50 педагогов.
Еще один спикер, Лео, работник здравоохранения, представившийся как мужчина-трансгендер, говорит детям: "Это произошло не потому, что я хотел быть трансгендером, а потому, что я хотел быть счастливым, а для этого мне нужно было стать тем, кем я себя ощущаю. Все относятся ко мне, как и раньше, но я чувствую, что моя жизнь стала гармоничнее".
Участница по имени Рэйчел рассказывает детям: "Некоторые люди рождаются и с самого начала чувствуют, что они не того пола. Например, кто-то родился девочкой, а чувствует себя мальчиком".
В прошлом году британское министерство образования призвало педагогов с аккуратностью подходить к сексуальному образованию, избегая подходов, которые могут нанести детям вред, и используя лишь те ресурсы, которые подходят детям по возрасту и основаны на научных данных. По словам создателей фильма, который предназначен для школьников 9-12 лет, чтобы соблюсти требования, они привлекали в качестве консультантов более 50 педагогов.
Фильм ВВС вызвал резкое неодобрение в обществе. Парламентарий Джейи Дойл-Прайс уже заявила, что "рассказывать детям про существование 100 полов - это ведная чушь, поскольку здесь причисляются к норме чрезвычайно редкие случаи". В ответ создатели фильма подчеркнули, что речь шла не о 100 полах, а о 100 способах определить свою гендерную идентичность - а это разные вещи. Кроме того, подчеркивают создатели фильма, он не входит в обязательную школьную программу и был создан лишь для ого, чтобы помочь учителям, которые во время дистанционной учебы сталкиваются с необходимостью обсуждать с детьми сложные темы, в том числе, в рамках сексуального воспитания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Он
2. Она
3. Оно
Называется - род. В русском и английском языке это уже есть.
Детей учить тому, как себя дифференцируют долбо#бы - это провал.
Находит Жопошник (Ж) бутылку с Джинном (Д)
Джинн вылазит, ну типа, загадывай желания.
Ж - "мое первое желание, это чтобы желаний у меня было столько же много, сколько гендеров на свете"..
Д - Выполнено!
Ж - мое второе желание - чтобы сексуальные меньшинства перестали ущемлять!
Д - Выполнено!
Ж - Так вроде ничего не изменилось вокруг...
Д - так вас, убогих, никто и не ущемлял.. кстати, твои два желания уже закончились..
Гаплоидный мицелий ГРИБА щелелистника имеет не менее 23 328 разных полов!
Человечеству есть куда расти!!!
Вперёд, в грибницу!
Всем срочно в дурку!
Заднеприводные либералы:
1. Караул ребенка, во младенчестве крестят! Что они делают! Принудительно приводят в церковь! Пусть вырастет и сам выберет религию! В школе не смейте рассказывать про христианскую культуру!
2. 100 полов - это отличная вещь которую нужно знать всем детям с 9 лет.
Занавес