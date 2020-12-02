Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса

Народный артист России Борис Плотников скончался от коронавируса на 72-ом году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.





"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил Заславский.





Борис Плотников был профессором кафедры мастерства актера в ГИТИСе и руководил в нем художественной мастерской.