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Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса

Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса (5 фото)

Автор:
02 декабря 2020 13:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   ynews   Борис Плотников   Борменталь   актрер   смерть   
4924
5

Артисту был 71 год.

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Метки: COVID-19   ynews   Борис Плотников   Борменталь   актрер   смерть   
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24  комментария
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53k
Racer777 Час назад
Очень жаль....
Аплодисменты.
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8k
KAUSTIC 20 минут назад
Хороши люди уходят ... Земля пухом !
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48k
smakido 22 минуты назад
Лично мне Борис Плотников запомнился ролью Сотникова в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение"!
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3k
ваня панкин Полчаса назад
мир праху его... аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты...
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58k
Доктор Джонс 36 минут назад
Жаль, очень жаль...
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1k
Г. Бухарь-Заколдырский 39 минут назад
Жаль... Запомнил его еще с фильма "Восхождение".
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14k
Ego sum qui sum 46 минут назад
а еще целый декабрь впереди...
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10k
Евгений 57 минут назад
Примета эпохи - умирает известный человек и тут же в комментарии набегает бригада комсомольцев, утверждающая что корона не причем. Сделайте одолжение - заткнитесь пожалуйста. Есть что про человека вспомнить - напишите. Нет? Пройдите мимо и промолчите.
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509
Остап Ива́нович. Час назад
Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса
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2k
Дарвин и аморальная премия Остап Ива́нович. Полчаса назад
Тебя вообще Киса Воробьянинов зарезал.....
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146
Максим Час назад
Хороший был актёр. Всегда хотелось назвать его только доктором Борменталем, который отдавал предпочтение английской водке и закусывал икрой.
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4k
Leo Sun Час назад
Я его по "Сказке о Звёздном мальчике" помню...
Я его по "Сказке о Звёздном мальчике" помню...
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1k
Росомаха Час назад
Земля пухом!
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3k
AlekseiTFS Час назад
У меня только один вопрос.
А вот у кого нить из публичных людей.Ну там артисты,блогеры,профессора и прочее - у них вообще есть шанс умереть от чего то другого ?
А то другой раз читаю.Боролся с РАКом 8 лет - смерть наступила от коронавируса.
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7k
djinn AlekseiTFS 38 минут назад
8 лет борьбы с онкологией- это этапные операции, длинные курсы химиотерапии. лучевой терапии, плюс на этом фоне обостряются любые хронические болезни, а еще добавьте возраст. В итоге организм изможден, иммунитета нет, регенерации нет, тут еще и корона с своими фишками + препараты для ее лечения- тоже токсичная гадость, вот вам и финал
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3k
Горожанин Максим Полчаса назад
"Вы же понимаете, что любое дополнительное заболевание отнимает силы при борьбе с существующим".

Странная логика. Старость тоже отнимает силы. Давайте все смерти после 65 лет автоматически списывать не на болезни, а на старость. Ну, отнимает же силы.
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146
Максим Горожанин Полчаса назад
А в чём странность?
Если к старости добавить серьезное заболевание, вызывающее повреждение лёгких, то вроде всё укладывается в рамки моего утверждения.
У человека есть определенный ресурс, когда организм ослабевает, его начинают одолевать заболевания и побеждать.
Ковид в большинстве случаев добивает уже не слишком здоровых людей, которые могли бы прожить дольше.
А с Вашей логикой (Кстати очень странной) можно списать на сопутствующие заболевания и убитых, всё равно умерли бы. Не так ли?
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3k
Горожанин Максим Полчаса назад
То есть, Вы согласны, что, по Вашей логике, всех можно записывать - умер от старости?
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146
Максим Горожанин 20 минут назад
Я бы Вам порекомендовал прочитать учебник чтения для начальной школы.
Я привёл в пример, что по Вашей логике можно и убийства записывать в смерть от старости или сопутствующих заболеваний. Это такой метод, когда неочевидную глупость для собеседника доводишь до абсурда, показывая ошибочность его выводов. Но с Вами не сработало из-за непонимания прочитанного.
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57k
Viktor Час назад
Покойся с миром.

Покойся с миром.
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