Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса

Артисту был 71 год.
Народный артист России Борис Плотников скончался от коронавируса на 72-ом году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил Заславский.
Борис Плотников был профессором кафедры мастерства актера в ГИТИСе и руководил в нем художественной мастерской.
Борис плотников родился 1 апреля 1949 года в Невьянске Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета. Актер некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, затем, в 1978 году, перебрался в столицу, где стал актером Московского театра сатиры. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.
Широкой публике Плотников запомнился по роли в двухсерийном фильме "Собачье сердце", где актер сыграл ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.
Кроме того артист снимался в картинах "Восхождение", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Записки сумасшедшего", "Дело Сухово-Кобылина", "Гобсек", "Михайло Ломоносов" и других.
"Вы, Шариков, чепуху говорите. Водки мне конечно не жаль...". Земля пухом...— Сергей Облесимов (@HappyDoomer) December 2, 2020
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Понравилось71
Аплодисменты.
А вот у кого нить из публичных людей.Ну там артисты,блогеры,профессора и прочее - у них вообще есть шанс умереть от чего то другого ?
А то другой раз читаю.Боролся с РАКом 8 лет - смерть наступила от коронавируса.
Странная логика. Старость тоже отнимает силы. Давайте все смерти после 65 лет автоматически списывать не на болезни, а на старость. Ну, отнимает же силы.
Если к старости добавить серьезное заболевание, вызывающее повреждение лёгких, то вроде всё укладывается в рамки моего утверждения.
У человека есть определенный ресурс, когда организм ослабевает, его начинают одолевать заболевания и побеждать.
Ковид в большинстве случаев добивает уже не слишком здоровых людей, которые могли бы прожить дольше.
А с Вашей логикой (Кстати очень странной) можно списать на сопутствующие заболевания и убитых, всё равно умерли бы. Не так ли?
Я привёл в пример, что по Вашей логике можно и убийства записывать в смерть от старости или сопутствующих заболеваний. Это такой метод, когда неочевидную глупость для собеседника доводишь до абсурда, показывая ошибочность его выводов. Но с Вами не сработало из-за непонимания прочитанного.