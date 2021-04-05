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Жена чиновника оголилась прямо во время рабочего совещания

Жена чиновника оголилась прямо во время рабочего совещания (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 09:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: zoom   Удаленная работа   голая женщина   совещание   чиновник   юар   
6478
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Женщина опозорила своего мужа, появившись голой перед камерой, когда он взял слово.

Источник:

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Метки: zoom   Удаленная работа   голая женщина   совещание   чиновник   юар   
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15  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Хорошо,что жена голая появилась,а ведь мог и мужик голый
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8k
Клёст 6 минут назад
Никогда не садись спиной к двери, парень...
)))
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5k
Дмитрий Горчилин 11 минут назад
Карантин закончится, люди привыкшие заниматься сексом в рабочее время выйдут на работу и будут находиться рядом.. целый день. Опасное время грядет!
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10k
Artem Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Antilles 47 минут назад
Хорошо, что извинился перед жителями. Увидев такое, многим потребовалась помощь психолога.
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21k
Батончик с маком 55 минут назад
Богатая страна. Даже у обезьян есть тырнет
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Комментарий удален. Причина: порнография
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734
Григорий Бабкин Час назад
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10k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Навеяло:
Ссылка youtu.be
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13
Человек пути 2 часа назад
Какой-то неправильный чиновник! Что это за чиновник, тем более достаточно высокого регионального уровня, который не может себе позволить жильё с отдельным рабочим кабинетом <сарказм>. Аж как-то непривычно слышать о таком
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2k
Kozlodoev 2 часа назад
Новости, которые мы заслужили..
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Голых обезьян что ли не видели?
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9k
Валерий Александр Иванов Полчаса назад
В джунглях все раздетые ведь ходят...
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Может у неё постирушочный день)
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