Жена чиновника оголилась прямо во время рабочего совещания

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Женщина опозорила своего мужа, появившись голой перед камерой, когда он взял слово.
30 марта в ЮАР проходило онлайн-совещание Национального дома традиционных лидеров ЮАР и представителей администрации страны. В нём из своего дома участвовал Ксолиле Ндеву. Конференция затянулась до позднего вечера. В какой-то момент настала очередь мужчины рассказать о ситуации с коронавирусом в подконтрольном ему районе. Его экран стал основным во время совещания, и именно в этот момент в кадре появилась обнажённая женщина. Ксолиле Ндеву даже не сразу её заметил, а когда понял, что произошло, то схватился за голову.
Часть участников конференции начали смеяться, а председатель правительственного комитета тут же потребовала прервать совещание.
Часть участников конференции начали смеяться, а председатель правительственного комитета тут же потребовала прервать совещание.
Самое забавное для нас и страшное для семьи чиновника это то, что конференция транслировалась в прямом эфире по местному телевидению.
Позже чиновник рассказал, что в его доме нет места для уединения по рабочим делам. А супруга, не зная, что совещание ещё не закончилось, просто решила принять душ. Ксолиле извинился перед жителями ЮАР.
Позже чиновник рассказал, что в его доме нет места для уединения по рабочим делам. А супруга, не зная, что совещание ещё не закончилось, просто решила принять душ. Ксолиле извинился перед жителями ЮАР.
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