Жена чиновника оголилась прямо во время рабочего совещания

30 марта в ЮАР проходило онлайн-совещание Национального дома традиционных лидеров ЮАР и представителей администрации страны. В нём из своего дома участвовал Ксолиле Ндеву. Конференция затянулась до позднего вечера. В какой-то момент настала очередь мужчины рассказать о ситуации с коронавирусом в подконтрольном ему районе. Его экран стал основным во время совещания, и именно в этот момент в кадре появилась обнажённая женщина. Ксолиле Ндеву даже не сразу её заметил, а когда понял, что произошло, то схватился за голову.



Часть участников конференции начали смеяться, а председатель правительственного комитета тут же потребовала прервать совещание.