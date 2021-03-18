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На этот раз "громкое высказывание", которое обидело россиян, произошло в Орле.
Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников выступал на одном из заседаний с докладом. Он рассказывал другим чиновником, что с началом пандемии в регионе возросло количество безработных до 13 тыс человек. Со временем ситуация стала приходить в норму. И на 1 марта осталось только 4,5 тыс безработных.
При этом госслужащий посетовал, что в базе центра занятости числится более 6 тыс вакансий – учителя, врачи, продавцы, инженеры, слесари, сварщики. Конечно, большинство вакансий в Орле, а безработные есть и деревнях, но люди всё равно не хотят идти работать даже по месту жительства.
"Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", – недоумённо заявил Александр Сотников.
Также в Орловской области есть проблема оттока рабочей силы вахтами в Москву. Но глава управления труда и занятости упрекает граждан, ведь в родном регионе 15 тыс – это белая зарплата, а вот в Москве 40 тыс – серая.
Выступление чиновника встретило большой отклик у орловчан, да и россиян в целом. Люди предложили пожить на 15-18 тыс в месяц, оплатить коммуналку и накормить детей.
Но по декларации чиновника за 2019 год можно заметить, что у него доход "чуточку" побольше – 993,7 тысяч рублей. Или 82,8 тысячи в месяц.
При этом госслужащий посетовал, что в базе центра занятости числится более 6 тыс вакансий – учителя, врачи, продавцы, инженеры, слесари, сварщики. Конечно, большинство вакансий в Орле, а безработные есть и деревнях, но люди всё равно не хотят идти работать даже по месту жительства.
"Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", – недоумённо заявил Александр Сотников.
Также в Орловской области есть проблема оттока рабочей силы вахтами в Москву. Но глава управления труда и занятости упрекает граждан, ведь в родном регионе 15 тыс – это белая зарплата, а вот в Москве 40 тыс – серая.
Выступление чиновника встретило большой отклик у орловчан, да и россиян в целом. Люди предложили пожить на 15-18 тыс в месяц, оплатить коммуналку и накормить детей.
Но по декларации чиновника за 2019 год можно заметить, что у него доход "чуточку" побольше – 993,7 тысяч рублей. Или 82,8 тысячи в месяц.
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После резонанса в СМИ, в пресс-службе губернатора Андрея Клычкова заявили, что фраза была вырвана из контекста. А Сотников просто удивился количеству спроса и предложения в регионе.
А вот другой чиновник с подобными высказываниями: Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки
Есть в Башкирии городок Агидель с населением около 14 тыс человек. И его мэр Фанис Гильванов через соцсети обратился с "пронзительной" речью к своим горожанам.
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Платить учителям и врачам меньше чем 90 это вообще позор. Это люди на которых собственно держится здоровье нации, как физическое так и умственное.
Слесарем за 45 пошёл бы, но только на нормальном предприятии где 5 минут гайки покрутил и час отдыхаешь пока ничего не сломалось или не надо перестраивать что-то. (Собственно таким же слесарем я и работаю сейчас но в Эстонии за 60, но в России коммуналка, топливо, алкоголь, итд ниже, по этому согласился бы и за 45)
Придя к власти они первым делом выторговывают себе зарплаты космические, льготы, бонусы, пенсии, санатории, слуг... а потом вдруг заявляют, что можно и на 15 тысяч жить... ну так живи, хрен ли ты пол жизни потратил, чтоб себе роскошные условия создать?
Т.е. они открыто признают, что граждане РФ люди второго сорта.
Типа, я ж человек, понятно, что мне много надо денег, а для быдла и пятнашки хватит...
Потрясающая безапелляционность. Так-то это 200 долларов. В какой еще стране чиновник скажет, что это нормальная зарплата? В Африканской если только...
Честно говоря в 90-е многие на те же 200 баксов выживали. А сейчас это до х#я оказывается.
Мощный прорыв за 20 лет мы совершили. Поменялся не заработок, а отношение к этой сумме.
Раньше мы понимали, что это копейки, а сейчас нам объясняют, что это в общем-то не такие плохие деньги. Вот и вся разница с 90-ми)