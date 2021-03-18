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"Люди отказываются почему-то": искреннее удивление чиновника на отказ работать за 15 тысяч рублей

"Люди отказываются почему-то": искреннее удивление чиновника на отказ работать за 15 тысяч рублей (3 фото)

Автор:
18 марта 2021 11:58
Сообщество : Политика
Метки: Орёл   безработица   зарплата   низкие зарплаты   орловская область   политика   работа   чиновник   
1098
3
На этот раз "громкое высказывание", которое обидело россиян, произошло в Орле.
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Метки: Орёл   безработица   зарплата   низкие зарплаты   орловская область   политика   работа   чиновник   
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2k
Том Сойер 38 минут назад
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5k
SR Полминуты назад
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48k
alertol 15 минут назад
Даже если не брать большие города (МСК, Питер, итд) меньше чем за 30 я бы не работал даже каким нибудь охранником который в будке сидит и фишки листает.

Платить учителям и врачам меньше чем 90 это вообще позор. Это люди на которых собственно держится здоровье нации, как физическое так и умственное.

Слесарем за 45 пошёл бы, но только на нормальном предприятии где 5 минут гайки покрутил и час отдыхаешь пока ничего не сломалось или не надо перестраивать что-то. (Собственно таким же слесарем я и работаю сейчас но в Эстонии за 60, но в России коммуналка, топливо, алкоголь, итд ниже, по этому согласился бы и за 45)
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4k
Артем Кощеев 16 минут назад
Зарплата учителя 200 долларов... просто позор
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8k
harlamov 18 минут назад
Всегда забавляли эти заявления чиновников.
Придя к власти они первым делом выторговывают себе зарплаты космические, льготы, бонусы, пенсии, санатории, слуг... а потом вдруг заявляют, что можно и на 15 тысяч жить... ну так живи, хрен ли ты пол жизни потратил, чтоб себе роскошные условия создать?
Т.е. они открыто признают, что граждане РФ люди второго сорта.
Типа, я ж человек, понятно, что мне много надо денег, а для быдла и пятнашки хватит...
Потрясающая безапелляционность. Так-то это 200 долларов. В какой еще стране чиновник скажет, что это нормальная зарплата? В Африканской если только...
Честно говоря в 90-е многие на те же 200 баксов выживали. А сейчас это до х#я оказывается.
Мощный прорыв за 20 лет мы совершили. Поменялся не заработок, а отношение к этой сумме.
Раньше мы понимали, что это копейки, а сейчас нам объясняют, что это в общем-то не такие плохие деньги. Вот и вся разница с 90-ми)
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40k
doker 20 минут назад
Ну... как бы - да. Но толку...
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123
илья Полчаса назад
рабов готовят, откройте уже глаза, слепцы!
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−28
PaBLoS Полчаса назад
Всё как всегда .
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675
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Не ну чего в их понимании все норм, средний класс -17000, установка царя. Вот было бы в конституции поправка макс зарплата чиновника максимум 5 мротов я бы первый за неё голосовал.
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12k
хз 36 минут назад
Чиновников надо реально менять, а то они в своем мире живут, у них понимание ценности денег не соответствует инфляции, они думаю, что 15т.р. в 2000м и 15т.р. в 2021г. одно и тоже, поэтому пусть они хоть 1000раз спецциалисты их надо снимать и отправлять в народное хозяйство, чтобы понимание было что чего стоит и как жить
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39k
Александр 49 минут назад
Ну так понятно что человек разумений не будет тратить своё время за 15000 рублей - да блин просто раздавая флаеры на улице заработаешь больше... идиотов то нет. Почти... кто то же идёт работать за 15000 потом у него власть в его нищете виновата оказывается.
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