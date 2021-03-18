Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников выступал на одном из заседаний с докладом. Он рассказывал другим чиновником, что с началом пандемии в регионе возросло количество безработных до 13 тыс человек. Со временем ситуация стала приходить в норму. И на 1 марта осталось только 4,5 тыс безработных.



При этом госслужащий посетовал, что в базе центра занятости числится более 6 тыс вакансий – учителя, врачи, продавцы, инженеры, слесари, сварщики. Конечно, большинство вакансий в Орле, а безработные есть и деревнях, но люди всё равно не хотят идти работать даже по месту жительства.



"Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", – недоумённо заявил Александр Сотников.



Также в Орловской области есть проблема оттока рабочей силы вахтами в Москву. Но глава управления труда и занятости упрекает граждан, ведь в родном регионе 15 тыс – это белая зарплата, а вот в Москве 40 тыс – серая.



Выступление чиновника встретило большой отклик у орловчан, да и россиян в целом. Люди предложили пожить на 15-18 тыс в месяц, оплатить коммуналку и накормить детей.



Но по декларации чиновника за 2019 год можно заметить, что у него доход "чуточку" побольше – 993,7 тысяч рублей. Или 82,8 тысячи в месяц.