Все билеты на крутейший круиз 2023 года расхватали за один день

Программа круиза составлена так, чтобы глубоко познакомить путешественников со всеми уголками Южного полушария во время плавания от Южных морей до тропических лесов Амазонки и немного дальше. Он выйдет из Сиднея 10 января 2023 года и прибудет в Форт-Лодердейл 28 мая.



Маршрут представляет собой необыкновенное сочетание направлений: от далеких чудес Папуа-Новой Гвинеи, Маврикия, острова Реюньон и Кабо-Верде до известнейших регионов и городов, включая 10 дней на изучение Тасмании и Новой Зеландии, три дня в Мьянме и целую неделю в Южной Африке.