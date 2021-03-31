Все билеты на крутейший круиз 2023 года расхватали за один день

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Мировой круиз начнется в Сиднее и продлится 139 дней. На свежеотремонтированном лайнере Silver Shadow 388 счастливчиков проплывут и по Амазонке, а еще побывают в Мьянме, Южной Африке и Кабо-Верде. Всего же в программе круиза от компании Silversea Cruises запланированы заходы в 66 портов 34 стран на пяти континентах.
Несмотря на то, что билет в самую дешевую каюту на этом лайнере стоил от $74 000 долларов, все места были распроданы за несколько часов. Даже в самых роскошных каютах по $278 000. Такой скоростью продаж этот круиз побил все рекорды компании Silversea.
Недавно отремонтированный плавучий отель Silver Shadow предлагает люксы с видом на океан, услуги дворецкого и "роскошную кухню с региональными деликатесами". В стоимость билета включен перелет бизнес-классом авиакомпании Qantas из нескольких точек Великобритании и США в Сидней к началу круиза.
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Программа круиза составлена так, чтобы глубоко познакомить путешественников со всеми уголками Южного полушария во время плавания от Южных морей до тропических лесов Амазонки и немного дальше. Он выйдет из Сиднея 10 января 2023 года и прибудет в Форт-Лодердейл 28 мая.
Маршрут представляет собой необыкновенное сочетание направлений: от далеких чудес Папуа-Новой Гвинеи, Маврикия, острова Реюньон и Кабо-Верде до известнейших регионов и городов, включая 10 дней на изучение Тасмании и Новой Зеландии, три дня в Мьянме и целую неделю в Южной Африке.
Маршрут представляет собой необыкновенное сочетание направлений: от далеких чудес Папуа-Новой Гвинеи, Маврикия, острова Реюньон и Кабо-Верде до известнейших регионов и городов, включая 10 дней на изучение Тасмании и Новой Зеландии, три дня в Мьянме и целую неделю в Южной Африке.
И впервые в истории круизов компании Silver Shadow проплывет не только морским путем ,но и проделает часть пути по Амазонку, чтобы открыть пассажирам природные и культурные чудеса этого легендарного региона. По мере того, как лайнер будет скользить мимо захватывающих пейзажей, каждый уголок мира приоткроет свою историю, культуру и душу местных жителей.
Эксклюзивные мероприятия познакомят гостей лайнера с достопримечательностями, вкусами и ритмами местной жизни и прольют свет на национальную музыку, искусство, театр и танцевальные традиции с фольклорными представлениями.
Роберто Мартиноли, президент и главный исполнительный директор Silversea, говорит: "Мы рады видеть беспрецедентный спрос на круиз 2023 года. Это самый успешный запуск масштабного круиза в истории что свидетельствует о высоком спросе со стороны состоятельных и искушенных путешественников".
"Я настоятельно рекомендую всем заинтересованным в таком путешествии как можно скорее добавиться в лист ожидания. Silver Shadow обязательно отправится по этому замечательному маршруту и пройдет им."
В феврале еще одно кругосветное путешествие стоимостью более $52 000 на человека было распродано всего за один день. Оно также запланировано на 2023 год: лайнер Insignia компании Oceania Cruises за 180 дней, выйдя из Сан-Франциско, обогнет земной шар с посещением 96 пунктов назначения в 33 странах на четырех континентах, включая Антарктиду.
И хотя стоимость размещения в пентхаусе этого круизного лайнера доходила до $102 000 за человека, все 684 спальных места были раскуплены в течение нескольких часов. А пятая часть гостей Insignia даже продлила срок своего плавания до 218 дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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оказывается безработных не так мало.пол.года плавать-только они могут себе это позволить.
Сейчас людей еще не убивают, но есть неплатежеспособность по нашим новым кредитам, за которые так радостно отчитывается Центробанк, выселение людей, что потеряли работу, из съемных квартир, о которой сегодня писали на Фишках, и "особенные" люди, что будут плавать полгода в масле и шоколаде по самым приятным местам этого мира.
Ощущение, что мир опять напрашивается.
Фигассе... Он – летает?!
А нет лишнего билетика?
Ж/д билеты на "горячие" маршруты тоже ты перепродаёшь?
)))