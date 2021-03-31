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Все билеты на крутейший круиз 2023 года расхватали за один день

Все билеты на крутейший круиз 2023 года расхватали за один день (10 фото)

Автор:
31 марта 2021 23:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Silversea   Амазонка   Мьянма   корабль   круиз   лайнер   путешествие   юар   
1388
10
Мировой круиз начнется в Сиднее и продлится 139 дней. На свежеотремонтированном лайнере Silver Shadow 388 счастливчиков проплывут и по Амазонке, а еще побывают в Мьянме, Южной Африке и Кабо-Верде. Всего же в программе круиза от компании Silversea Cruises запланированы заходы в 66 портов 34 стран на пяти континентах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Silversea   Амазонка   Мьянма   корабль   круиз   лайнер   путешествие   юар   
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8k
Караганда 3 часа назад
Несмотря на то, что билет в самую дешевую каюту на этом лайнере стоил от $74 000 долларов, все места были распроданы за несколько часов. Даже в самых роскошных каютах по $278 000.

оказывается безработных не так мало.пол.года плавать-только они могут себе это позволить.
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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935
Павел Астахов Полчаса назад
По всем эпидиомологическим точкам собрались... а капитан не скандального судна возглавит круиз?!
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1k
Дмитрий 40 минут назад
Самое главное, чтобы в зону айсбергов не заплывал. Впрочем снаряд дважды в одну воронку не падает, в это раз будет что-то другое.
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Да и нехай...
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23k
Григорий Час назад
Когда Россию перекосило до революции? Когда одни жрут в 3 горла, но говорят, что работа сделает вас обеспеченным, когда попы вещают про трудится в поте лица, но сами делают обратное, когда людей послали на убой в 1-ю Мировую, поскольку их было сложно обеспечить работой.
Сейчас людей еще не убивают, но есть неплатежеспособность по нашим новым кредитам, за которые так радостно отчитывается Центробанк, выселение людей, что потеряли работу, из съемных квартир, о которой сегодня писали на Фишках, и "особенные" люди, что будут плавать полгода в масле и шоколаде по самым приятным местам этого мира.
Ощущение, что мир опять напрашивается.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пиз-дец,я не успел купить себе билет,теперь дома останусь
Пиз-дец,я не успел купить себе билет,теперь дома останусьПосмотреть
Пиз-дец,я не успел купить себе билет,теперь дома останусь
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3k
Equilibrium 3 часа назад
пора пиратскую шхуну снаряжать. Столько денег плывет.
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10k
Великий Кормчий 3 часа назад
Откуда такие деньги у безработных?
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16k
Сталкер 3 часа назад
"Он вылетит из Сиднея 10 января 2023 года и прибудет в Форт-Лодердейл 28 мая".
Фигассе... Он – летает?!

А нет лишнего билетика?


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42k
Цыц тут у меня Сталкер 3 часа назад
Есть. За 350000 возьмешь? От сердца отрываю)))
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16k
Сталкер Цыц тут у меня 3 часа назад
От сердца...
Ж/д билеты на "горячие" маршруты тоже ты перепродаёшь?

)))
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18k
Андрей Иванов 3 часа назад
Смотрю на маршрут - он не Ковид 23 называется?
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178k
Belka_16 Автор поста Андрей Иванов 3 часа назад
Да, свежи еще воспоминания о круизных кораблях, переполненных заразой, у берегов Японии
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18k
Андрей Иванов Belka_16 3 часа назад
Просто они собираются побывать во всех жопах мира с точки зрения эпидемиологии
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