1595
3
Просто забыл выключить микрофон, а пушистая скотинка невовремя решила "включить суету".
Ох уж эти совещания на удаленке! Сколько курьезов в виде неодетых мужей/жен, мелькающих на заднем плане, врывающихся в эфир детей и животных помнят участники видеоконференций. На этот раз причиной конфуза стал толстый кот члена городского совета Криса Рэндалла.
Во время официального заседания в совете города Халл Крис внезапно выругался на кота. Девятикиллограмовый питомец чиновника вцепился в новые занавески, которые, между прочим, обошлись хозяину дома в 170 фунтов. Заметив это безобразие, Рэндалл, не выключив микрофон, заорал "Какого *** ты собираешься делать?", чем вызвал оживление у своих коллег по заседанию. Позднее чиновник извинился за ругань в прямом эфире, пояснив, что попросту забыл выключить микрофон, а ситуация требовала немедленного вмешательства.
Синоптик ведёт прогноз погоды со своей кошкой Бетти
Между тем, пушистые любимцы не всегда мешают, а порой даже помогают в удаленной работе. К примеру, во время карантина Джефф Лайонс, главный метеоролог телеканала WFIE-TV 14News, выходил в эфир из студии, которую он оборудовал в доме. И его домашняя кошка Бетти помогала синоптику рассказывать об осадках и ясной погоде. После первого эфира, в котором Бетти вошла в кадр, количество просмотров программы увеличилось. Метеоролог говорит, что среди ее зрителей появились и те, кто живут в Европе и Австралии - вряд ли их интересует погода. Скорее всего внимание людей привлекла пушистая красавица-кошка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как следует отбиваться от акулы-убийцы
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
- Японская собака, которая стала продавцом в киоске
- Котейка расплакался, когда услышал хозяйку в камере наблюдения
- Белые медведи устроили погоню за КамАЗом
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
Не может быть такого, что это его жена или любовница решила повыёживаться с хвостиком?