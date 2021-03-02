Между тем, пушистые любимцы не всегда мешают, а порой даже помогают в удаленной работе. К примеру, во время карантина Джефф Лайонс, главный метеоролог телеканала WFIE-TV 14News, выходил в эфир из студии, которую он оборудовал в доме. И его домашняя кошка Бетти помогала синоптику рассказывать об осадках и ясной погоде. После первого эфира, в котором Бетти вошла в кадр, количество просмотров программы увеличилось. Метеоролог говорит, что среди ее зрителей появились и те, кто живут в Европе и Австралии - вряд ли их интересует погода. Скорее всего внимание людей привлекла пушистая красавица-кошка.