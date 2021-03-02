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"Какого *** ты собираешься делать?": чиновник обматерил кота в прямом эфире видеоконференции

"Какого *** ты собираешься делать?": чиновник обматерил кота в прямом эфире видеоконференции (3 фото)

Автор:
02 марта 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: zoom   без кота и жизнь не та   видео   животные   котики   мат в прямом эфире   
1595
3
Просто забыл выключить микрофон, а пушистая скотинка невовремя решила "включить суету".

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Метки: zoom   без кота и жизнь не та   видео   животные   котики   мат в прямом эфире   
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6  комментариев
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3k
umorist 2 часа назад
Ни мата не услышал, ни кота не увидел. Сплошное разочарование(((
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308
Леший Полчаса назад
Теперь кот подаст на него в суд. Хайпанул котик.
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41k
кот 42 минуты назад
плохой человек
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319
Victor Chromov 2 часа назад
Тут человек более воспитанный.Джон Николсон - политик из Шотландской национальной партии,говорит коту Rocco, put your tail down - "Рокко, убери свой хвост!"
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866
Murych Victor Chromov 49 минут назад
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142
Михаил Victor Chromov 46 минут назад
Это точно кот?
Не может быть такого, что это его жена или любовница решила повыёживаться с хвостиком?
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