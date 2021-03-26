FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2340 постов • 823 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Депутат подрабатывала сторожем и была обвинена в коррупции

Депутат подрабатывала сторожем и была обвинена в коррупции (4 фото)

Автор:
26 марта 2021 10:15
Сообщество : Политика
Метки: Красноярский край   депутат   коррупция   политика   председатель   райсовет   сторож   чиновник   
1386
4
Забавная история произошла в Красноярском крае. Но вот самой женщине-депутату явно не до смеха.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Красноярский край   депутат   коррупция   политика   председатель   райсовет   сторож   чиновник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
insaider 59 минут назад
Всё им мало,все эти слуги народа одинаковые! На костёр коррупционнерку!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Natrogrii 37 минут назад
"по законодательству госслужбу совмещать с другой работой нельзя"
Депутат, не знающий законов...... всё что нужно о них знать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie 50 минут назад
А почему бы и не заработать как "мёртвая душа" ещё копеечку...

Жадность чиновников поражает!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 58 минут назад
На выбор:
1. Эти депутаты, всё им мало, никак не нажрутся.
2. Вообще, беспредел силовиков - прицепились из-за такой ерунды, в малонаселённой местности, где и так людей не хватает.
....................................................
Резюме: до чего довёл страну авторитарный режЫм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге "Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож школы победила на выборах За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож школы победила на выборах Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82685



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
3
300
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
Художник населяет город неведомыми зверюшками
14
34
Художник населяет город неведомыми зверюшками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
0
15
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
0
38
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций
Беспрецедентная технология Oclean возглавляет новое направление инноваций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#автомир#кино#приколы#природа#дикая природа#настроение#смешно
#фото#животные#люди#автомобили#факты#дтп#авто аварии#забавно#падение#деньги
#прикол#интересно#подборка#картинки#интересное#истории#аварии#криминал#позитив#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться