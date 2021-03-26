Депутат подрабатывала сторожем и была обвинена в коррупции

Несколько дней назад прокуратура установила, что Наталья Кучинская совмещала должность председателя совета депутатов Назаровского района Красноярского края с должностью сторожа в больнице. А по законодательству госслужбу совмещать с другой работой нельзя.

Хотя по сообщениям местных изданий, руководит этой "Степановской участковой больницей" Людмила Зенкова — другой депутат того же райсовета.



Сама Наталья Кучинская рассказала, что работала сторожем на 0,75 ставки по ночам. "Зарплата председателя райсовета вполне приличная, но подрабатывать вынуждена была по семейным обстоятельствам. Эти деньги мне были точно нужны, иначе бы я спокойно спала дома", – сообщила Кучинская.



Женщина не считает себя виновной в коррупции.