Депутат подрабатывала сторожем и была обвинена в коррупции

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Забавная история произошла в Красноярском крае. Но вот самой женщине-депутату явно не до смеха.
Несколько дней назад прокуратура установила, что Наталья Кучинская совмещала должность председателя совета депутатов Назаровского района Красноярского края с должностью сторожа в больнице. А по законодательству госслужбу совмещать с другой работой нельзя.
Хотя по сообщениям местных изданий, руководит этой "Степановской участковой больницей" Людмила Зенкова — другой депутат того же райсовета.
Сама Наталья Кучинская рассказала, что работала сторожем на 0,75 ставки по ночам. "Зарплата председателя райсовета вполне приличная, но подрабатывать вынуждена была по семейным обстоятельствам. Эти деньги мне были точно нужны, иначе бы я спокойно спала дома", – сообщила Кучинская.
Женщина не считает себя виновной в коррупции.
Хотя по сообщениям местных изданий, руководит этой "Степановской участковой больницей" Людмила Зенкова — другой депутат того же райсовета.
Сама Наталья Кучинская рассказала, что работала сторожем на 0,75 ставки по ночам. "Зарплата председателя райсовета вполне приличная, но подрабатывать вынуждена была по семейным обстоятельствам. Эти деньги мне были точно нужны, иначе бы я спокойно спала дома", – сообщила Кучинская.
Женщина не считает себя виновной в коррупции.
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В прокуратуре пояснили, что это не первый раз, когда чиновница совмещала работы. В 2020 году она была как депутатом, так и директором школы.
В итоге 25 марта Наталья Кучинская заявила, что складывает с себя полномочия председателя совета депутатов района и до 1 апреля передаст все дела своему заму. Но женщина всё равно останется депутатом райсовета от партии "Единая Россия".
В итоге 25 марта Наталья Кучинская заявила, что складывает с себя полномочия председателя совета депутатов района и до 1 апреля передаст все дела своему заму. Но женщина всё равно останется депутатом райсовета от партии "Единая Россия".
Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей
Сергей Коваленко, задержанный за аферу с поставками медоборудования и средств индивидуальной защиты от COVID-19, скорее всего не смог сопротивляться коррупции, а деньги, видимо, потребовались для утепления деревянного сортира на загородном участке.
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Депутат, не знающий законов...... всё что нужно о них знать.
Жадность чиновников поражает!!!
1. Эти депутаты, всё им мало, никак не нажрутся.
2. Вообще, беспредел силовиков - прицепились из-за такой ерунды, в малонаселённой местности, где и так людей не хватает.
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Резюме: до чего довёл страну авторитарный режЫм.